Участник:Корнеечев Евгений
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
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== Заметки ==
== Заметки ==
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control udisks2 shared - монтирование носителей в /media вместо /run/media/<UID> (default)
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control udisks2 shared - монтирование носителей в /media вместо /run/media/<UID> (default)
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Текущая версия на 12:13, 17 марта 2017
Содержание
[править] Вики
[править] Созданные страницы
- SCOM
- OwnCloud9
- SAP_GUI_for_Java
- MsgToEml
- PstToMbox
- Dovecot/Plugins
- 1C/MultiClient
- Pipelight
- JaCarta/PKI
[править] Созданные разделы в существующих статьях
- VNC - x11vnc-service
- VNC - Многопользовательский режим
- Thunderbird - пункты 2-4
- 1C/Quick - ошибка подключения к сетевой БД
- Adobe Reader - решение проблем в доменных УЗ
[править] Пакеты
[править] Новые
[править] Сборка существовавших
- tigervnc - upd. 1.7.0 (altbug #32741) + altbug #32898
- pam0_tcb - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву (altbug #33043)
- mysqltuner - upd. 1.7.0 (altbug #33071)
- gkrellm-weather - upd. 2.0.8 + altbug #33160
[править] Заметки
- control udisks2 shared - монтирование носителей в /media вместо /run/media/<UID> (default)
- How I install .msi files on WINE?
wine msiexec /i xyz.ms