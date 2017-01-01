Участник:Корнеечев Евгений

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== Заметки ==
== Заметки ==
-
control udisks2 shared - монтирование носителей в /media вместо /run/media/<UID> (default)
+
* control udisks2 shared - монтирование носителей в /media вместо /run/media/<UID> (default)
 +
 
 +
 
 +
* How I install .msi files on WINE?
 +
wine msiexec /i xyz.ms

Текущая версия на 12:13, 17 марта 2017

Содержание

[править] Вики

[править] Созданные страницы

[править] Созданные разделы в существующих статьях

[править] Пакеты

[править] Новые

[править] Сборка существовавших

[править] Заметки

  • control udisks2 shared - монтирование носителей в /media вместо /run/media/<UID> (default)


  • How I install .msi files on WINE? 
wine msiexec /i xyz.ms
 
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