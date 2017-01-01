Участник:Корнеечев Евгений

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* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tcb pam0_tcb] - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tcb pam0_tcb] - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/mysqltuner mysqltuner] - 1.7.0
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/mysqltuner mysqltuner] - 1.7.0
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== Заметки ==
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control udisks2 shared - монтирование носителей в /media вместо /run/media/<UID> (default)

Текущая версия на 09:06, 14 февраля 2017

Содержание

[править] Вики

[править] Созданные страницы

[править] Созданные разделы в существующих статьях

[править] Пакеты

[править] Новые

[править] Сборка существовавших

[править] Заметки

control udisks2 shared - монтирование носителей в /media вместо /run/media/<UID> (default)

 
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