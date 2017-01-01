Участник:Корнеечев Евгений

* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tcb pam0_tcb] - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}

* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tcb pam0_tcb] - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}