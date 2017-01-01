Участник:Корнеечев Евгений
Материал из ALT Linux Wiki
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* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tcb pam0_tcb] - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tcb pam0_tcb] - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/mysqltuner mysqltuner] - 1.7.0
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/mysqltuner mysqltuner] - 1.7.0
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Текущая версия на 09:06, 14 февраля 2017
Содержание
[править] Вики
[править] Созданные страницы
[править] Созданные разделы в существующих статьях
- VNC - x11vnc-service
- VNC - Многопользовательский режим
- Thunderbird - пункты 2-4
- 1C/Quick - ошибка подключения к сетевой БД
[править] Пакеты
[править] Новые
[править] Сборка существовавших
- tigervnc - 1.7.0+
- pam0_tcb - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву altbug #33043
- mysqltuner - 1.7.0
[править] Заметки
control udisks2 shared - монтирование носителей в /media вместо /run/media/<UID> (default)