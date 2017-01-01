Участник:Корнеечев Евгений
Материал из ALT Linux Wiki
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* [[Dovecot/Plugins]]
* [[Dovecot/Plugins]]
* [[1C/MultiClient]]
* [[1C/MultiClient]]
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=== Созданные разделы в существующих статьях ===
=== Созданные разделы в существующих статьях ===
Текущая версия на 12:57, 13 февраля 2017
Содержание
[править] Вики
[править] Созданные страницы
[править] Созданные разделы в существующих статьях
- VNC - x11vnc-service
- VNC - Многопользовательский режим
- Thunderbird - пункты 2-4
- 1C/Quick - ошибка подключения к сетевой БД
[править] Пакеты
[править] Новые
[править] Сборка существовавших
- tigervnc - 1.7.0+
- pam0_tcb - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву altbug #33043
- mysqltuner - 1.7.0