Участник:Корнеечев Евгений

Материал из ALT Linux Wiki

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* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tigervnc tigervnc] - 1.7.0+
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tigervnc tigervnc] - 1.7.0+
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tcb pam0_tcb] - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tcb pam0_tcb] - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}
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* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/mysqltuner mysqltuner] - 1.7.0

Текущая версия на 12:11, 7 февраля 2017

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[править] Созданные разделы в существующих статьях

[править] Пакеты

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[править] Сборка существовавших

 
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