Участник:Корнеечев Евгений
Материал из ALT Linux Wiki
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(Новая страница: «==Вики== === Созданные страницы === * SCOM * OwnCloud9 * SAP_GUI_for_Java * MsgToEml * PstToMbox * Dovecot/Plugins === ...»)
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=== Сборка существовавших ===
=== Сборка существовавших ===
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tigervnc tigervnc] - 1.7.0+
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tigervnc tigervnc] - 1.7.0+
|-
* pam0_tcb - без проверки первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}
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* pam0_tcb- без проверки первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}
Текущая версия на 22:41, 27 января 2017
Содержание
[править] Вики
[править] Созданные страницы
[править] Созданные разделы в существующих статьях
[править] Пакеты
[править] Новые
[править] Сборка существовавших
- tigervnc - 1.7.0+
- pam0_tcb - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву altbug #33043