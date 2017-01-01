Участник:Корнеечев Евгений

Материал из ALT Linux Wiki

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=== Сборка существовавших ===
=== Сборка существовавших ===
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tigervnc tigervnc] - 1.7.0+
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tigervnc tigervnc] - 1.7.0+
-
* pam0_tcb - без проверки первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}
+
* [https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/tcb pam0_tcb] - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву {{altbug|33043}}

Текущая версия на 22:41, 27 января 2017

Содержание

[править] Вики

[править] Созданные страницы

[править] Созданные разделы в существующих статьях

[править] Пакеты

[править] Новые

[править] Сборка существовавших

  • tigervnc - 1.7.0+
  • pam0_tcb - без проверки при аутентификации первого символа в логине на букву altbug #33043
 
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