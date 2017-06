Установка zabbix на Altlinux 5.0 (zabbix+MySQL+AltLinux)

Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 10:00, 5 июня 2017

Данная страница находится в разработке.

Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.

Установка zabbix на AltLinux5.0 Ковчег

После установки AltLinux5.0 Ковчег заходим в файл /etc/apt/sources.list.d/alt.list, убираем знак # комментарий в двух первых строчках.

Выполняем

apt-get update

Устанавливаем пакеты для zabbix

apt-get install zabbix-phpfrontend-apache2 zabbix-phpfrontend-engine zabbix-server-mysql

Устанавливаем пакеты для phpMyAdmin

apt-get install php5 php5-mysql apache2-mod_php5 php5-sockets apt-get install phpMyAdmin phpMyAdmin-apache2

Запускаем MySQL и добавляем в автозагрузку

/etc/init.d/mysqld start chkconfig on

Настройка phpMyadmin

Изначально доступ к установленному phpMyAdmin с других компьютеров запрещен. Чтобы открыть доступ с любого компьютера в file /etc/httpd2/conf/extra-available/phpMyAdmin.conf изменяем всего одну строчку, то есть добавляем нашу локалку 192.168.0.0/24, если строки там нет, то добавляем ее

Allow from 192.168.0.0/24

Настраиваем php.ini

В file /etc/php/5.2.11/apache2-mod_php/php.ini находим

max_execution_time = 30 меняем на 600 max_input_time = 30 меняем на 600 memory_limit = 5M меняем на 256М post_max_size = 2M меняем на 32M upload_max_filesize = 2M меняем на 16M date.timezone = Europe/Moscow (раскоментируем эту строку, регион вписываем свой)

В файле /var/www/webapps/phpMyAdmin/config.inc.php строку

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';

заменяем на

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';

Перегружаем Apache2 и MySQL-сервер

service httpd2 restart service mysqld restart

Открываем 80 порт

-i breth0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

или через веб интерфейс вкладка Брандмауэр Заходим по адресу http://ip/phpMyAdmin

Настраиваем веб-сервер

В /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf находим строку:

DocumentRoot "/usr/share/doc/alt-docs/indexhtml/ "

заменяем или комментируем, т.е. ставим перед ней знак # и пишем свою:

DocumentRoot "/var/www/html/"

В папке /var/www/html/ можете размещать свои сайты. В этом же файле находим строку:

<Directory "/usr/share/doc/alt-docs/indexhtml/">

заменяете

<Directory "/var/www/html/">

Для того чтобы не терять возможность читать документацию вставляем в самый конец

Alias /doc "/usr/share/doc/indexhtml/" <Directory "/usr/share/doc/indexhtml/"> Include conf/extra-available/Directory_html_default.conf </Directory>

В /etc/httpd2/conf/extra-available/Directory_html_default.conf дописываете в строку

Options Includes FollowSymLinks MultiViews

слово Indexes и получаете

Options Indexes Includes FollowSymLinks MultiViews

Перегружаем apache2

service httpd2 restart

Заходим по адресу http://ip и видим тестовую страницу It Works или новую, которую разместили сами в каталог /var/www/html/

Заходим по адресу http://ip/doc и видим документацию.

Настройка MySQL

Заходим в консоль MySQL

mysql -p

Создаем базу

CREATE DATABASE zabbix;

Пользователя с правами суперадмина

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO zabbix@localhost ->IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;

Либо через phpMyAdmin

Настройка zabbix

В созданную базу залейте следующие дампы из папки /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-x-xx

1.mysql.sql

2.images_mysql.sql

3.data.sql

Именно в таком порядке!

mysql -uUser_Name -p DataBase_Name < mysql.sql mysql -uUser_Name -p DataBase_Name < images_mysql.sql mysql -uUser_Name -p DataBase_Name < data.sql

Где вместо User_Name пользователь созданный в MySQL, DataBase_Name база созданная в MySQL

Пере запускаем MySQL

service mysqld restart

Запускаем zabbix server и добавляем в автозагрузку

service zabbix_mysql start chkсonfig on

Заходим http://ip/zabbix

Откроется окно настройки zabbix

Нас интересуют 3,4,7 окна настроек

3 Check of pre-requisites

Будет выполнена первоначальная проверка всех параметров, если что то не сконфигурировано нужно доделать

4. Configure DB connection

Указываем созданную бд zabbix, созданого пользователя для нее и пароль

7. Install

нажимаем save configuration file и копируем его в

"/var/www/webapps/zabbix/frontends/php/conf/"

(или же даем права на папки псевдопользователю apache2 и конфигурация сохраниться автоматически. Это так же предупредит возможные проблемы с правами в будущем:

chown apache2:apache2 /var/www/webapps -R

) По умолчанию

логин Admin

пароль zabbix