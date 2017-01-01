Установка по vnc

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Параметры установки по [[vnс]] (передаются как параметры ядра):
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Параметры установки по [[vnc]] (передаются как параметры ядра):
* <tt>vnc</tt> — установка по vnc с соединением в сторону устанавливаемой машины без авторизации
* <tt>vnc</tt> — установка по vnc с соединением в сторону устанавливаемой машины без авторизации
* <tt>vncpasswd=123</tt> — установка по vnc с соединением в сторону устанавливаемой машины с паролем 123
* <tt>vncpasswd=123</tt> — установка по vnc с соединением в сторону устанавливаемой машины с паролем 123

Текущая версия на 15:43, 1 февраля 2017

Параметры установки по vnc (передаются как параметры ядра):

  • vnc — установка по vnc с соединением в сторону устанавливаемой машины без авторизации
  • vncpasswd=123 — установка по vnc с соединением в сторону устанавливаемой машины с паролем 123
  • vncconnect=ip.add.r.ess — установка с соединением с устанавливаемой машины на ip.add.r.ess (запустите там, например, vncviewer --listen)
  • headless — не запускать графический интерфейс установщика на устанавливаемой машине

Настройка сети и другие параметры propagator: Installer/common/propagator.

Соединения осуществляются по порту 5900/tcp, при проблемах обеспечьте достижимость.

[править] Дистрибутив

Образ должен содержать пакеты x11vnc, xterm, net-tools (для netstat) во второй стадии (install2 либо live).

Installer

Installer • Installer/beans • Installer/common • Installer/common/propagator • Installer/devel • Installer/pkggroups • Installer/problems • Installer/todo • Установка по vnc

 
 
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