Установка и первоначальная настройка ZABBIX PostgreSQL

править] Установка PostgreSQL

Установим PostgreSQL и создадим пользователя и базу для zabbix.

Установим необходимые пакеты:

# apt-get install postgresql9.6-server

Внимание! Перед запуском службы необходимо создать системные базы данных:

# /etc/init.d/postgresql initdb

Добавим в автозапуск и запустим postgresql сервер:

# systemctl enable postgresql # systemctl start postgresql

Создадим пользователя zabbix:

# su - postgres -s /bin/sh -c 'createuser --no-superuser --no-createdb --no-createrole --encrypted --pwprompt zabbix'

Создадим базу zabbix и дадим права на нее пользователю zabbix:

# su - postgres -s /bin/sh -c 'createdb -O zabbix zabbix'

Добавим в базу данные для web-интерфейса, последовательность команд важна (в разных версиях путь будет отличаться):

su - postgres -s /bin/sh -c 'psql -U zabbix -f /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql-3.0.7/schema.sql zabbix' su - postgres -s /bin/sh -c 'psql -U zabbix -f /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql-3.0.7/images.sql zabbix' su - postgres -s /bin/sh -c 'psql -U zabbix -f /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql-3.0.7/data.sql zabbix'

править] Установка PHP

Установим необходимые пакеты:

# apt-get install php5

Установим необходимые zabbix-у пакеты:

# apt-get install php5-mbstring php5-sockets php5-gd2 php5-xmlreader php5-pgsql

Так же необходимо изменить некоторые опции php в файле /etc/php/5.6/apache2-mod_php/php.ini:

post_max_size = 16M max_execution_time = 300 max_input_time = 300 date.timezone = Europe/Moscow always_populate_raw_post_data = -1

Перезапустим apache2:

# systemctl restart apache2

править] Установка Apache2

Установим необходимые пакеты:

# apt-get install apache2 apache2-mod_php5

Добавим в автозапуск и запустим apache2:

# systemctl enable httpd2 # systemctl start httpd2

править] Установка Web-интерфейса Zabbix

Установим необходимый метапакет:

# apt-get install zabbix-phpfrontend-apache2-mod_php5

Включим аддоны в apache2:

# ln -s /etc/httpd2/conf/addon.d/A.zabbix.conf /etc/httpd2/conf/extra-enabled/

Перезагрузим сервис apache2:

# systemctl restart httpd2

Поменяем права доступа к конфигурационной директории web-интерфейса, что бы web-установшик мог записать конфигурационный файл:

# chown apache2:apache2 /var/www/webapps/zabbix/frontends/php/conf

Перейдем на страницу установки zabbix server http://10.10.10.100/zabbix/

Жмём кнопку Next Step и попадаем на страницу проверки предварительных условий.

Доустанавливаем то что требуется и переходим на следующую страницу.

На следующей странице нас попросят ввести параметры подключения к базе данных, вводим имя базы, пользователя и пароль, которые мы задавали раннее.

По умолчанию в качестве Database schema указываем public.

Переходим к следующей странице. На ней мы можем задать имя нашего сервера. Завершаем установку.

Параметры доступа по умолчанию:

Логин: Admin Пароль: zabbix

править] Установка Zabbix Server

Установим необходимые пакеты:

# apt-get install zabbix-server-pgsql

Добавим zabbix server в автозапуск и запустим его:

# systemctl enable zabbix_pgsql # systemctl start zabbix_pgsql

править] Установка Zabbix Agent

Установим необходимый пакет:

# apt-get install zabbix-agent

Добавим в zabbix agent в автозапуск и запустим его:

# systemctl enable zabbix_agentd # systemctl start zabbix_agentd

Адрес сервера, которому разрешенно обращаться к агенту задается в файле параметрами:

Server=127.0.0.1 ServerActive=127.0.0.1