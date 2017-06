Установка и первоначальная настройка ZABBIX

Материал из ALT Linux Wiki

Перед установкой

Перед установкой, у Вас должен быть настроен и запущен сервер PostgreSQL или MySQL (позже будет дополнено), с созданным пользователем zabbix и созданной базой zabbix.

Для управления системой мониторинга и чтения данных используется веб-интерфейс, написанный на PHP, соответственно настроенный вебсервер (в нашем случае это Apache2.2.22).

Установка Zabbix с использованием PostgreSQL

Установка сервера PostgreSQL

В p6 alt linux на данный момент поддерживается несколько версий postgresql. Мы будем использовать версию postgresql 9.1

# apt-get install postgresql9.1-server

Далее необходимо создать начальные базы:

/etc/init.d/postgresql initdb

После запускаем сервер PostgreSQL[1]:

# service postgresql start Adjusting environment for postgresql: [ DONE ] Starting postgres service: [ DONE ] Link postgresql socket: [ DONE ] service httpd2 start

Как мы уже выше сказали, в базе данных необходимо создать нового пользователя и базу:

$ createuser -U postgres -d -S -R -P zabbix Enter password for new role: Enter it again: $ createdb -O zabbix -T либо (U) template0 zabbix

Пароль для пользователя необходимо запомнить. Теперь меняем права у этого пользователя, а именно убираем возможность создания новых баз:

$ psql -U postgres postgres=# ALTER USER zabbix NOCREATEDB; ALTER ROLE postgres=# \q

Установка

На момент установки в p6 был доступен zabbix версии 1.8.5. Обнаруженные проблемы описаны по мере повествования.

Устанавливаем ZABBIX

# apt-get install zabbix-server-pgsql

Устанавливаем дополнительную утилиту:

# apt-get install fping

Настройка базы данных

$ cd /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql-1.8.5 $ psql -U zabbix -f postgresql.sql zabbix $ psql -U zabbix -f data.sql zabbix $ psql -U zabbix -f images_pgsql.sql zabbix

Однако здесь вас ожидает небольшая заковыка, которая относится к изменению синтаксиса в PSQL9.1. Третья команда не выполнится, так как она оформлена по стандартам PSQL8. Для исправления ошибки, в /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf измените следующую строчку вот таким образом:

standard_conforming_strings = off

Проблема исправлена в 1.8.9 и выше. Дополнительная информация здесь.

Настройка ZABBIX

Конфигурационный файл: /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBHost=localhost DBName=zabbix DBUser=zabbix DBPassword=<Пароль от базы, который надо было запомнить>

Запуск ZABBIX

# service zabbix_pgsql start

Установка вебинтерфейса

Устанавливаем вебинтерфейс и ещё пару пакетов для того чтобы он работал:

apt-get install zabbix-phpfrontend-apache2 apt-get install zabbix-phpfrontend-php5 apt-get install apache2-mod_php5 apt-get install php5-pgsql apt-get install php5-gmp php5-gd2 php5-sockets php5-mbstring

Настраиваем PHP

Конфигурационный файл: /etc/php/5.3/apache2-mod_php/php.ini (версия PHP может быть другой) Правим следующие параметры для того, чтобы при проверке Zabbix не забраковал конфиг. файл. Здесь представлены рекомендуемые параметры:

memory_limit = 256M post_max_size = 32M max_execution_time = 600 max_input_time = 600 date.timezone = Europe/Moscow

Начальная конфигурация вебинтерфейса

Пробуем попасть на страничку по адресу: http://address/zabbix

При первом заходе на страницу запустится мастер, который шаг за шагом проверит возможности Web-сервера, инетрпретатора PHP и сконфигурирует подключение к базе данных (параметры подключения нужно указывать такие же, как у сервера zabbix). На последней странице мастера будет доступен для скачивания конфигурационный файл zabbix.conf.php, который необходимо сохранить в /var/www/webapps/zabbix/frontends/php/conf.

После этого вы увидите экран входа в интерфейс управления системой мониторинга. Пользователь для входа по умолчанию Admin, пароль zabbix. Войдя в систему, нужно сменить ему пароль, завести других пользователей и можно начать настраивать zabbix.

Установка и первоначальная установка клиента ZABBIX

# apt-get install zabbix-agent

Конфигурационный файл: /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf Главное подправить параметр:

Server=127.0.0.1

Для запуска этого будет достаточно.

# service zabbix_agentd start

Каталоги для архива

mysqldump -uroot -pzabbix -A>zabb_bk.sql /etc/zabbix /var/www/webapps/zabbix /etc/httpd2/conf/addon.d /etc/httpd2/conf/sites-available /etc/php/x.x/apache2-mod_php/php.ini

Полезные ссылки

Zabbix: базовая терминология: http://flycat.info/2008/09/17/zabbix-terms/

Zabbix 1.8: официальная документация: http://www.zabbix.com/documentation/ru/1.8/start

Примечания