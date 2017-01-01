Темы оформления

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м (и по запятым)
м (и по запятым)
 
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===Trinity Desktop===
===Trinity Desktop===
-
Вы можете добавить новые темы установив следующий пакет через консоль либо найдя и выбрав его в менеджере пакетов:
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Вы можете добавить новые темы, установив следующий пакет через консоль либо найдя и выбрав его в менеджере пакетов:
*kdeartwork
*kdeartwork
     apt-get install kdeartwork
     apt-get install kdeartwork

Текущая версия на 09:18, 30 июня 2017

Stub.png
Данная страница находится в разработке.
Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.

На данной странице будут рассмотрена установка дополнительных тем оформления для различных DE.

Содержание

[править] Новые темы для оконного менеджера

[править] GTK-темы (GNOME/Mate/Xfce)

[править] Установка новых тем

Вы можете добавить новые темы установив следующие пакеты через консоль либо найдя и выбрав их по шаблону в менеджере пакетов:

  • темы:
    • gtk2-themes-*
    • gtk2-theme-*
    • gtk3-themes-*
    • gtk3-theme-*

Пример: 

 apt-get install gtk2-theme-*

[править] Trinity Desktop

Вы можете добавить новые темы, установив следующий пакет через консоль либо найдя и выбрав его в менеджере пакетов:

  • kdeartwork 
   apt-get install kdeartwork

[править] Пользовательские темы

В основном темы для любой можно найти на сайтах по ссылкам ниже. Скачанную тему значков (иконок) или тему курсора необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге /usr/share/icons. Скачанную тему стиля системы или тему окна необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге /usr/share/themes.

!Но лучше всего не трогать системные каталоги и не сохранять в них темы не из репозитория. И для этого нужно создать эти каталоги в домашнем каталоге пользователя (~/), т.е $ mkdir ~/.icons (данная команда выполняется только от пользователя) и создаём другой каталог $ mkdir ~/.themes (аналогично от пользователя). Все темы, сохраненные в домашних каталогах пользователя, будут определяться системой без перезапуска сеанса или перезагрузки. Темы сохраняем в домашнем каталоге аналогично указаниям первого параграфа, где описано действия для системных каталогов.

[править] Новые курсоры мыши

Вы можете добавить новые курсоры установив следующие пакеты через консоль или найдя и выбрав их по шаблону в менеджере пакетов:

  • x-cursor-theme-*

Пример: 

 apt-get install x-cursor-theme-*

[править] Новые темы значков

Вы можете добавить новые значки установив следующие пакеты через консоль или найдя и выбрав их по шаблону в менеджере пакетов:

  • gnome-icon-theme-*
  • gnome-icon-themes-*
  • icon-theme-*
  • icon-theme-gnome-colors-*

Пример: 

 apt-get install icon-theme-*

[править] Xfce Theme Manager

В Xfce, для более удобного управления оформлением можно воспользоваться Менеджером тем. Он не идет в дистрибутивах по-умолчанию, его нужно установить отдельно из пакета xfce-theme-manager командой 

 apt-get install xfce-theme-manager

После установки в Диспетчере настроек Xfce появится новый пункт в разделе Прочее - Менеджер тем для Xfce.

Xfce-theme-manager.png

Отличием от стандартных средств настройки является выбор с предпросмотром:

  • тем
  • значков
  • курсоров
  • стилей окон
  • стилей панелей
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