Темы оформления
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Eandrei (обсуждение | вклад)
(→Пользовательские темы)
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==Пользовательские темы==
==Пользовательские темы==
В основном темы для любой можно найти на сайтах по ссылкам ниже. Скаченную тему значков (иконок) или тему курсора, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/icons. Скаченную тему стиля системы или тему окна, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/themes.
В основном темы для любой можно найти на сайтах по ссылкам ниже. Скаченную тему значков (иконок) или тему курсора, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/icons. Скаченную тему стиля системы или тему окна, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/themes.
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!Но лучше всего не трогать системные каталоги и не сохранять в них темы не из репозитория. И для этого нужно создать эти каталоги в домашнем каталоге пользователя (~/). т.е $ mkdir ~/.icons (данная команда выполняется только от пользователя) и создаём другой каталог $ mkdir ~/.themes (аналогично от пользователя) Все темы сохраненные в домашних каталогах пользователя будут определяться системой без перезапуска сеанса или перезагрузки. Темы сохраняем в домашнем каталоге аналогично указаниям первого параграфа, где описано действия для системных каталогов.
!Но лучше всего не трогать системные каталоги и не сохранять в них темы не из репозитория. И для этого нужно создать эти каталоги в домашнем каталоге пользователя (~/). т.е $ mkdir ~/.icons (данная команда выполняется только от пользователя) и создаём другой каталог $ mkdir ~/.themes (аналогично от пользователя) Все темы сохраненные в домашних каталогах пользователя будут определяться системой без перезапуска сеанса или перезагрузки. Темы сохраняем в домашнем каталоге аналогично указаниям первого параграфа, где описано действия для системных каталогов.
*[http://store.kde.org/ KDE Store]
*[http://store.kde.org/ KDE Store]
Текущая версия на 16:13, 19 июня 2017
На данной странице будут рассмотрена установка дополнительных тем оформления для различных DE.
Содержание
[править] Новые темы для оконного менеджера
[править] GTK-темы (GNOME/Mate/Xfce)
[править] Установка новых тем
Вы можете добавить новые темы установив следующие пакеты через консоль либо найдя и выбрав их по шаблону в менеджере пакетов:
- темы:
- gtk2-themes-*
- gtk2-theme-*
- gtk3-themes-*
- gtk3-theme-*
Пример:
apt-get install gtk2-theme-*
[править] Trinity Desktop
Вы можете добавить новые темы установив следующий пакет через консоль либо найдя и выбрав его в менеджере пакетов:
- kdeartwork
apt-get install kdeartwork
[править] Пользовательские темы
В основном темы для любой можно найти на сайтах по ссылкам ниже. Скаченную тему значков (иконок) или тему курсора, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/icons. Скаченную тему стиля системы или тему окна, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/themes.
!Но лучше всего не трогать системные каталоги и не сохранять в них темы не из репозитория. И для этого нужно создать эти каталоги в домашнем каталоге пользователя (~/). т.е $ mkdir ~/.icons (данная команда выполняется только от пользователя) и создаём другой каталог $ mkdir ~/.themes (аналогично от пользователя) Все темы сохраненные в домашних каталогах пользователя будут определяться системой без перезапуска сеанса или перезагрузки. Темы сохраняем в домашнем каталоге аналогично указаниям первого параграфа, где описано действия для системных каталогов.
- Темы для Cinnamon
- Gnome
- Темы для KDE
- Темы для MATE
- Темы для Xfce
- Темы для E17
- Темы для Trinity
- OpenBox (Lxde)
- Темы для Compiz
[править] Новые курсоры мыши
Вы можете добавить новые курсоры установив следующие пакеты через консоль или найдя и выбрав их по шаблону в менеджере пакетов:
- x-cursor-theme-*
Пример:
apt-get install x-cursor-theme-*
[править] Новые темы значков
Вы можете добавить новые значки установив следующие пакеты через консоль или найдя и выбрав их по шаблону в менеджере пакетов:
- gnome-icon-theme-*
- gnome-icon-themes-*
- icon-theme-*
- icon-theme-gnome-colors-*
Пример:
apt-get install icon-theme-*
[править] Xfce Theme Manager
В Xfce, для более удобного управления оформлением можно воспользоваться Менеджером тем. Он не идет в дистрибутивах по-умолчанию, его нужно установить отдельно из пакета xfce-theme-manager командой
apt-get install xfce-theme-manager
После установки в Диспетчере настроек Xfce появится новый пункт в разделе Прочее - Менеджер тем для Xfce.
Отличием от стандартных средств настройки является выбор с предпросмотром:
- тем
- значков
- курсоров
- стилей окон
- стилей панелей