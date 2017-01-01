Темы оформления

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 14:13, 18 июня 2017 (править) Eandrei ← Предыдущая правка Текущая версия на 15:21, 18 июня 2017 (править) (отменить) Eandrei Строка 20: Строка 20: ==Пользовательские темы== ==Пользовательские темы== - В основном темы для любой можно найти на сайтах по ссылкам ниже. Скаченную тему значков (иконок) или тему курсора, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/icons. Скаченную тему стиля окна или тему окна, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/themes. + В основном темы для любой можно найти на сайтах по ссылкам ниже. Скаченную тему значков (иконок) или тему курсора, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/icons. Скаченную тему стиля системы или тему окна, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/themes. *[http://store.kde.org/ KDE Store] *[http://store.kde.org/ KDE Store]

Текущая версия на 15:21, 18 июня 2017

Данная страница находится в разработке.

Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.

На данной странице будут рассмотрена установка дополнительных тем оформления для различных DE.

править] Новые темы для оконного менеджера

править] Установка новых тем

Вы можете добавить новые темы установив следующие пакеты через консоль либо найдя и выбрав их по шаблону в менеджере пакетов:

темы: gtk2-themes-* gtk2-theme-* gtk3-themes-* gtk3-theme-*



Пример:

apt-get install gtk2-theme-*

править] Trinity Desktop

Вы можете добавить новые темы установив следующий пакет через консоль либо найдя и выбрав его в менеджере пакетов:

kdeartwork

apt-get install kdeartwork

править] Пользовательские темы

В основном темы для любой можно найти на сайтах по ссылкам ниже. Скаченную тему значков (иконок) или тему курсора, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/icons. Скаченную тему стиля системы или тему окна, необходимо распаковать из архива и получившуюся папку разместить в каталоге usr/share/themes.

править] Новые курсоры мыши

Вы можете добавить новые курсоры установив следующие пакеты через консоль или найдя и выбрав их по шаблону в менеджере пакетов:

x-cursor-theme-*

Пример:

apt-get install x-cursor-theme-*

править] Новые темы значков

Вы можете добавить новые значки установив следующие пакеты через консоль или найдя и выбрав их по шаблону в менеджере пакетов:

gnome-icon-theme-*

gnome-icon-themes-*

icon-theme-*

icon-theme-gnome-colors-*

Пример:

apt-get install icon-theme-*

править] Xfce Theme Manager

В Xfce, для более удобного управления оформлением можно воспользоваться Менеджером тем. Он не идет в дистрибутивах по-умолчанию, его нужно установить отдельно из пакета xfce-theme-manager командой

apt-get install xfce-theme-manager

После установки в Диспетчере настроек Xfce появится новый пункт в разделе Прочее - Менеджер тем для Xfce.

Отличием от стандартных средств настройки является выбор с предпросмотром: