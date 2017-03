Создание SPN и Keytab файла

Материал из ALT Linux Wiki

Введение

SPN (Service Principal Name) - уникальный идентификатор экземпляра сервиса. SPN используется аутентификацией Kerberos для сопоставления экземпляра сервиса с учетной записью сервиса (service logon account). Это позволяет клиентским приложением аутентифицироваться в роли сервиса даже не зная имени пользователя.

До того как аутентификация Kerberos сможет использовать SPN для аутентификации сервиса, SPN должен быть привязан к учетной записи, которая будет использоваться для входа. SPN может быть привязан только к одной учетной записи. Если учетная запись, привязанная к SPN, изменяется, то необходимо заново выполнить привязку.

Когда клиент хочет воспользоваться сервисом, он находит экземпляр сервиса и составляет SPN для этого экземпляра, далее использует этот SPN для аутентификации.



Keytab-файл - это файл содержащий пары Kerberos принципалов и их ключей (полученных с использованием Kerberos пароля). Эти файлы используются для аутентификации в системах, использующих Kerberos, без ввода пароля. Если пароль принципала изменится, то keytab-файл необходимо будет сгенерировать заново.



Внимание! Каждый кто имеет разрешения на чтения keytab-файла может воспользоваться любыми ключами в нем. Чтобы предотвратить нежелательное использование, ограничивайте права доступа при создании keytab-файла

Создание пользователя и SPN на DC Windows

Для начала необходимо создать на контроллере домена (DC) пользователя к которому впоследствии мы привяжем SPN.

Например создадим пользователя squid:



Далее необходимо запретить пользователю смену пароля и не ограничивать срок действия пароля. Последнее важно, так как иначе при истечении срока действия пароля придется не только менять пароль, но и заново генерировать keytab-файлы привязанные к этому пользователю:



В целях безопасности рекомендуется исключить сервисного пользователя из доменных групп.

Создадим SPN для прокси-сервера squid HTTP/sqserver.domg.testg и привяжем его к пользователю squid.

Для этого в командной строке на контроллере домена выполним следующую команду:

C:\>setspn -A HTTP/sqserver.domg.testg squid Регистрация ServicePrincipalNames для CN=squid,CN=Users,DC=domg,DC=testg HTTP/sqserver.domg.testg Обновленный объект

Проверить привязанные SPN у пользователя можно командой:

C:\>setspn -L squid Зарегистрирован ServicePrincipalNames для CN=squid3,CN=Users,DC=domg,DC=testg: HTTP/sqserver.domg.testg

Генерирование keytab-файла

Создать keytab-файл можно разными способами.

Рассмотрим некоторые из них.



На контроллере домена Windows 2008 R2

Необходимо выполнить следующую команду:

C:\>ktpass -princ HTTP/sqserver.domg.testg@DOMG.TESTG -mapuser squid -pass Pa$$word -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -out C:\squid.keytab Targeting domain controller: dcd.domg.testg Using legacy password setting method Successfully mapped HTTP/sqserver.domg.testg to squid. Key created. Output keytab to C:\squid.keytab: Keytab version: 0x502 keysize 70 HTTP/sqserver.domg.testg@DOMG.TESTG ptype 1 (KRB5_NT_PRINCIPAL) vno 6 etype 0x17 (RC4-HMAC) keylength 16 (0x1a4b1757588cab6298e29e91c06df58d)

Рассмотрим параметры команды подробнее:



-princ - имя принципала содержащее SPN и Kerberos-область (realm)

- имя принципала содержащее SPN и Kerberos-область (realm) -mapuser - пользователь к которому привязывается SPN

- пользователь к которому привязывается SPN -pass - пароль пользователя

- пароль пользователя -ptype - указывает тип принципала (рекомендуется KRB5_NT_PRINCIPAL)

- указывает тип принципала (рекомендуется KRB5_NT_PRINCIPAL) -out - путь и имя генерируемого файла

На машине с ALT

С помощью ktutil

Этот способ работает если SPN предварительно были созданы и привязаны.

Установим необходимый пакет:

# apt-get install krb5-kadmin

Запустим ktutil и создадим keytab-файл:

# ktutil ktutil: addent -password -p HTTP/sqserver.domg.testg@DOMG.TESTG -k 6 -e RC4-HMAC Password for HTTP/sqserver.domg.testg@DOMG.TESTG: ktutil: wkt squid.keytab ktutil: q

С помощью Samba

Для создания keytab-файла с помощью samba, необходима работающая kerberos-аутентификация.

При использовании этого метода нет необходимости генерировать и привязывать SPN на контроллере домена.

Приведите файл настроек /etc/samba/smb.conf к следующему виду:

realm = DOMG.TESTG workgroup = DOMG server string = Samba server on %h (v. %v) security = ads dedicated keytab file = /etc/krb5.keytab kerberos method = dedicated keytab

Введите машину в домен:

# net -v ads join DOMG.TESTG -UAdministrator Using short domain name -- DOMG Joined 'DOSERVER' to dns domain 'domg.testg'

Проверить ввод в домен можно командой:

# net ads testjoin Join is OK

После этого в домене будет создан аккаунт компьютера к которому можно будет привязать SPN.

Создадим keytab-файл для компьютера:

# net ads keytab create -UAdministrator

Добавим в keytab-файл принципала сервиса "HTTP":

# net ads keytab add HTTP -U Administrator Processing principals to add...

Далее можно поменять права на keytab и отредактировать его утилитой kutil.

Проверка keytab-файла

Для проверки keytab-файла необходима настроенная Kerberos-аутентификация.

Это можно проверить командой:

# kinit Administrator@DOMG.TESTG

Она должна запрашивать пароль и получать билет:

# klist Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0 Default principal: Administrator@DOMG.TESTG Valid starting Expires Service principal 14.03.2017 16:45:58 15.03.2017 02:45:58 krbtgt/DOMG.TESTG@DOMG.TESTG renew until 21.03.2017 16:44:36

Попробуем зарегистрироваться с помощью keytab-файла:

# kinit -V -k HTTP/sqserver.domg.testg -t /home/test/squid.keytab Using existing cache: persistent:0:krb_ccache_95Lkl2t Using principal: HTTP/sqserver.domg.testg@DOMG.TESTG Using keytab: /home/test/squid.keytab Authenticated to Kerberos v5

Проверить версию ключей на сервере можно, предварительно получив билет, с помощью команды:

# kvno HTTP/sqserver.domg.testg HTTP/sqserver.domg.testg@DOMG.TESTG: kvno = 6

Проверить версию kvno и список ключей в keytab-файле можно с помощью команды:

# klist -ket /home/test/squid.keytab Keytab name: FILE:/home/test/squid.keytab KVNO Timestamp Principal ---- ------------------- ------------------------------------------------------ 6 01.01.1970 03:00:00 HTTP/sqserver.domg.testg@DOMG.TESTG (arcfour-hmac)

После всех проверок желательно удалить полученные билеты командой:

# kdestroy