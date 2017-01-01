Создание SPN и Keytab файла

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 09:51, 14 марта 2017

Данная страница находится в разработке.

Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.

править] Введение

SPN (Service Principal Name) - уникальный идентификатор экземпляра сервиса. SPN используется аутентификацией Kerberos для сопоставления экземпляра сервиса с учетной записью сервиса (service logon account). Это позволяет клиентским приложением аутентифицироваться в роли сервиса даже не зная имени пользователя.

До того как аутентификация Kerberos сможет использовать SPN для аутентификации сервиса, SPN должен быть привязан к учетной записи, которая будет использоваться для входа. SPN может быть привязан только к одной учетной записи. Если учетная запись, привязанная к SPN, изменяется, то необходимо заново выполнить привязку.

Когда клиент хочет воспользоваться сервисом, он находит экземпляр сервиса и составляет SPN для этого экземпляра, далее использует этот SPN для аутентификации.



Keytab-файл - это файл содержащий пары Kerberos принципалов и их ключей (полученных с использованием Kerberos пароля). Эти файлы используются для аутентификации в системах, использующих Kerberos, без ввода пароля. Если пароль принципала изменится, то keytab-файл необходимо будет сгенерировать заново.



Внимание! Каждый кто имеет разрешения на чтения keytab-файла может воспользоваться любыми ключами в нем. Чтобы предотвратить нежелательное использование, ограничивайте права доступа при создании keytab-файла