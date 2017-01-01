Создание документации
Материал из ALT Linux Wiki
|
(→Форматы электронной документации)
|Строка 57:
|Строка 57:
* docbook
* docbook
:Описание формата: http://www.docbook.org/specs/
:Описание формата: http://www.docbook.org/specs/
|-
|-
Генерация html происходит в момент создания rpm-пакета.
Генерация html происходит в момент создания rpm-пакета.
Версия 08:15, 9 февраля 2017
Содержание
Документация в репозитории/дистрибутивах
В рамках проекта создаётся печатная и электронная документация, призванная помочь пользователям в освоении Linux.
Коллективное обсуждение всех вопросов, касающихся документации, происходит в списке рассылки docs@.
Печатная документация
Печатная документация прилагается к дистрибутивам, выпускаемым ALT Linux, в виде брошюр, руководств и т. п. Другой вид печатной документации — отдельные книги, учебники и т. п.
Как правило, печатная документация составляется на основе существующей электронной.
Краткая инструкция по сборке печатной документации.
Электронная документация
Главное в документации — это конечно сами тексты. Каждый отдельно взятый текст, должен раскрывать в той либо иной степени определённый аспект использования системы. Для наиболее гибкого использования, документация, создаваемая в рамках проекта, может существовать в двух видах:
- Текст
- Минимальная форма хранения информации.
- Текст может писаться с нуля, или заимствоваться из сторонних легальных источников.
- Технически может представлять из себя файл(ы) в любом читабельном формате: txt, odt, pdf, html
- rpm-пакет
- Это пакет документации опакеченный в соответствии с принятыми правилами упаковки документации
- В этом виде документация может быть легко установлена в систему.
Таки образом имеем:
- Текст в любом читабельном формате
- rpm-пакет = текст + spec
Пакет электронной документации
Электронная документация в виде rpm-пакета присутствует в репозиториях/дистрибутивах.
Документация может описывать процесс установки дистрибутива, обзор приложений, входящих в дистрибутив, руководсво по установке дополнительного ПО.
Процедура опакечевания документации максимально автоматизированна, при условии использования соответствующих инструментов.
Пример: docs-simply-linux
Форматы электронной документации
После установки rpm-пакета, электронная документация присутствует в установленной системе в виде html-файлов. Причём результирующий html, генерируется в процессе сборки из одного из поддерживаемых исходных форматов. Если формат исходного текст пока не поддерживается системой сборки, то генерируется html-страничка, содержащая ссылку на исходный файл в его оригинальном виде.
Принципиально, оригинальный текст может создаваться в любом формате. Однако существует несколько форматов, для которых поддерживается конвертация в html, что особенно удобно для опакеченной документации.
Документация создаётся разработчиком в одном из поддерживаемых форматов:
- html
- Описание формата: http://www.w3.org/html/
- docbook
- Описание формата: http://www.docbook.org/specs/
Генерация html происходит в момент создания rpm-пакета.
Процесс опакечивания автоматизирован описан в разделе XXX.
Цикл разработки
- Тексты коллективно создаются и модифицируются в git.altlinux.org
- При этом git используется не только при создании текстов с нуля, но и при опакечивании сторонних текстов.
- При необходимости создаются пакеты
- Пакеты оказываются в нужном репозитории
Инструменты документатора
git как нельзя лучше подходит для хранения документации.
Publican - утилита для создания документации на базе стандарта DocBook. Утилита предназначена для автоматизации и сокращения сроков развертывания и настройки под конкретный проект DocBook-инфраструктуры, операций экспорта в нужные форматы (в том числе PDF и HTML).
Пример создания пакета документации
- Выбрать один из поддерживаемых форматов
- Создать spec-файл
- При написании spec-файла следует придерживаться общих правил.
Требования к пакетам документации
Именование пакетов
Пакеты следует именовать по следующей схеме: docs-<название_дистрибутива>
Группа для указания в spec-файле: Documentation
Пример:
Name: docs-simply-linux Group: Documentation
Каталог установки
Файлы пакета документации (html, стили, логотипы и т. п.) устанавливаются в каталог /usr/share/doc/documentation/
Конфликты
Так как пакеты документации устанавливают свои файлы в один и тот же каталог, в системе не должно одновременно присутствовать более одного пакета документации. Для обеспечения этого пакеты должны иметь конфликты на каждый docs-distro пакет, то есть содержать в своём spec-файле:
Cоnflicts: docs-firstdistro, docs-seconddistro, docs-thirddistro
Соглашения при написании документации
- Ссылки на сайты даются с указанием завершающего слэша:
-
http://www.altlinux.ruhttp://www.altlinux.ru/
-
- Буква ё используется:
- Обращение вы пишем со строчной:
- Обращаем
Вашеваше внимание …
- Обращаем
- Дистрибутивонезависимые модули. Стараться избегать в текстах модулей названий конкретных дистрибутивов. Это облегчает использование текста применительно к разным дистрибутивам ALT.
- В ALT Linux
4.0 Serverнастройка производится …
- В ALT Linux
- Linux пишем как Linux, но не Линукс. (Исключение: документация для школ — ПСПО)
-
ЛинуксLinux не имеет географического центра разработки.
-
- Желательно следить за тем, чтобы в теги попадали те слова, которые к эти тегам относятся, например, не нужно писать внутри тегов точку или знак деления:
-
который завершается нажатием клавиши<keycap>Enter.</keycap>который завершается нажатием клавиши<keycap>Enter</keycap>.
-
- В заголовках статей и разделов точки ставить не нужно
- В списках в конце перечислений лучше ставить точку с запятой
Глоссарий терминов
- ALT Linux — дистрибутивы
- ALT Linux — компания (в англоязычных текстах)
- Компания «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс Технолоджи»
Руководство_по_написанию_документации
Исторический раздел
Основной источник информации: heap.altlinux.org