Создание документации

(Различия между версиями)

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=== Печатная документация === === Печатная документация ===

- Печатная документация прилагается к дистрибутивам, выпускаемым ALT Linux, в виде брошюр, руководств и т . п . + Печатная документация прилагается к дистрибутивам, выпускаемым ALT Linux, в виде брошюр, руководств и т . п .

- Другой вид печатной документации — отдельные книги, учебники и т . п . + Другой вид печатной документации — отдельные книги, учебники и т . п .

Как правило, печатная документация составляется на основе существующей электронной. Как правило, печатная документация составляется на основе существующей электронной.

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=== Электронная документация === === Электронная документация ===

- Главное в документации — это конечно сами тексты. Каждый отдельно взятый текст, должен раскрывать в той либо иной степени определённый аспект использования системы. Для наиболее гибкого использования, документация, создаваемая в рамках проекта, может существовать в трёх видах: + Главное в документации — это конечно сами тексты. Каждый отдельно взятый текст, должен раскрывать в той либо иной степени определённый аспект использования системы. Для наиболее гибкого использования, документация, создаваемая в рамках проекта, может существовать в двух видах:

* '''Текст''' * '''Текст'''

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: Текст может писаться с нуля, или заимствоваться из сторонних легальных источников. : Текст может писаться с нуля, или заимствоваться из сторонних легальных источников.

: Технически может представлять из себя файл(ы) в любом читабельном формате: txt, odt, pdf, html : Технически может представлять из себя файл(ы) в любом читабельном формате: txt, odt, pdf, html

- * '''Модуль''' + * '''rpm- пакет '''

- : Это [[#Паспортизация документации|паспортизированный]] '''текст'''. Добавляются 2 файла: [[#Формат файла docinfo|docinfo]] и [[#Формат файла License|License]] + : Это пакет документации опакеченный в соответствии с принятыми правилами упаковки документации

- : Паспортизация позволяет хранить метаинформацию о тексте, необходимую для архивирования, поиска и т. п. +

- : В таком виде документацию уже можно граздо удобнее сортировать и публиковать online +

- : Такая попытка сделана на: http://heap.altlinux.org/ +

- : Наброски на тему автоматического публикатор документации online: [[ALT_Linux_Wiki:Heap]] +

- * '''rpm- модуль ''' +

- : Это опакеченный в соответствии с принятыми правилами упаковки документации '''модуль''' +

: В этом виде документация может быть легко установлена в систему. : В этом виде документация может быть легко установлена в систему.

Таки образом имеем: Таки образом имеем:

* Текст в любом читабельном формате * Текст в любом читабельном формате

- * Модуль = текст + паспорт + * rpm- пакет = текст + spec

- * rpm- модуль = текст + паспорт + spec +

- == = Паспортизация документации = == + == Пакет электронной документации ==

- Для целей архивного хранения, идентификации, поиска и т . п. тексты электронной документации паспортизируются. К тексту добавляется два дополнительных файла: + Электронная документация в виде rpm-пакета присутствует в репозиториях/дистрибутивах .

- * [[#Формат файла docinfo|'''docinfo''']] + Документация может описывать процесс установки дистрибутива, обзор приложений, входящих в дистрибутив, руководсво по установке дополнительного ПО.

- * [[#Формат файла License|'''License''']] +

- Паспортизированные тексты именуются '''модулями'''. Такие модули гораздо удобнее сортировать , осуществлять поиск, публиковать onlinе и т. п . + Процедура опакечевания документации максимально автоматизированна , при условии использования соответствующих инструментов .

- ==== Формат файла docinfo ==== + Пример: [http://sisyphus.ru/ru/srpm/Sisyphus/docs- simply - linux docs- simply - linux ]

- docinfo — один из двух файлов, необходимых для [[#Паспортизация документации|паспортизации]] документации. +

- Для этого файла используется одноимённый формат <tt>docinfo</tt> — специально придуманный для этой задачи и разработанный так, чтобы быть одновременно человеко- и машинночитаемым. Поскольку в самой документации метаданные могут быть расположены как угодно и вообще отсутствовать, то без такого «заголовка» не обойтись. <tt>docinfo</tt> позволяет хотя бы минимально контролировать наличие всей необходимой для архивирования, поиска и т. п. информации. Метаинформацию можно двух родов: +

- # об авторе, правах, названии и т. п. +

- # классификаторы документа. +

- : Был выдуман закрытый список классификаторов, предложенный к использованию. +

- +

- Подробное описание поддерживаемых полей в файле docinfo доступно на: http://heap.altlinux.org/Titlepage/sample.docinfo.html +

- +

- Пример содержимого файла docinfo: +

- <pre> +

- Title: Как самому собрать аппарат +

- Language: ru +

- Author: Иван Купала (перевод) +

- Version: 2.718281828459045 +

- License: FDL +

- Url: http://www.example.com/ +

- Format: plain text +

- Abstract: Полное руководство по самостоятельной сборке и отладке аппарата с примерами, таблицами истинности и выдержками из интернет-рекламы +

- Supported: yes +

- Updated: yes +

- Section: Научно-популярный +

- Section: Инструкция +

- Section: Персональное +

- Section: Аппаратное обеспечение +

- Section: Многоплатформенный +

- </pre> +

- +

- ==== Формат файла License ==== +

- License — один из двух файлов, необходимых для [[#Паспортизация документации|паспортизации]] документации. +

- Этот файл представляет из себя текстовый файл, содержащий текст лицензии на паспортизируемый текст. +

- +

- Пример содержимого файла License: +

- <pre> +

- Данный документ распространяется на условиях свободной лицензии +

- FDL (Free Documentation License) версии 1.1 или любой более поздней версии. +

- +

- Данный документ не содержит текста, помещаемого на первой или последней +

- странице обложки. Данный документ не содержит неизменяемого текста. +

- </pre> +

- +

- == Комплект опакеченной электронной документации == +

- +

- Электронная документация в виде rpm-пакетов присутствует в репозиториях/дистрибутивах. +

- +

- Обычно комплект электронной документации состоит из rpm-пакетов: +

- * '''модулей''' (rpm-модуль) +

- :Модуль представляет из себя опакеченный текст, и соответственно раскрывает в той либо иной степени определённую тему. Например модуль может описывать процесс установки дополнительного ПО. +

- :Прцедура опакечевания модулей максимально автоматизированна, при условии использования соответствующих инструментов. +

- : Пример: [http://sisyphus.ru/ srpm/Sisyphus/docs-packages_apt docs-packages_apt] +

- * '''выпуска''' (rpm-выпуск) +

- :Выпуск не несёт в себе информативной части, а служит лишь для объединения модулей. Выпуск -- это аналог оглавления в печатном издании. +

- :Пример: [http://sisyphus. ru/srpm/Sisyphus/docs- issue - server docs- issue - server] +

- * '''indexhtml-пакета''' +

- :indexhtml-пакеты предоставляют простую html-страничку, которая по умолчанию является домашней для всех браузеров. +

- :Такая html-страничка содержит +

- #Приветствие +

- #Ссылки на наиболее востребованную документацию. Как правило на '''выпуск''' конкретного дистрибутива. +

- :Черновик полиси на indexhtml-пакеты: [[IndexhtmlPolicy]] +

- :Пример: [http://sisyphus.ru/srpm/Sisyphus/indexhtml-sisyphus indexhtml-sisyphus ] +

=== Форматы электронной документации === === Форматы электронной документации ===

- После установки rpm- пакетов , электронная документация присутствует в установленной системе в виде html-файлов. Причём результирующий html, генерируется в процессе сборки из одного из поддерживаемых исходных форматов. Если формат исходного текст пока не поддерживается системой сборки, то генерируется html-страничка, содержащая ссылку на исходный файл в его оригинальном виде. + После установки rpm- пакета , электронная документация присутствует в установленной системе в виде html-файлов. Причём результирующий html, генерируется в процессе сборки из одного из поддерживаемых исходных форматов. Если формат исходного текст пока не поддерживается системой сборки, то генерируется html-страничка, содержащая ссылку на исходный файл в его оригинальном виде.

- +

- * [[#Форматы для модулей|Форматы для модулей]] (rpm-модулей) +

- * [[#Форматы для выпусков|Форматы для выпусков]] (rpm-выпусков) +

- ==== Форматы для модулей ====

Принципиально, оригинальный текст может создаваться в любом формате. Однако существует несколько форматов, для которых поддерживается конвертация в html, что особенно удобно для опакеченной документации. Принципиально, оригинальный текст может создаваться в любом формате. Однако существует несколько форматов, для которых поддерживается конвертация в html, что особенно удобно для опакеченной документации.

- Модули документации создаются разработчиком в одном из поддерживаемых форматов: + Документация создаётся разработчиком в одном из поддерживаемых форматов:

* html * html

:Описание формата: http://www.w3.org/html/ :Описание формата: http://www.w3.org/html/

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:Описание формата содержится в документации к пакету [http://sisyphus.ru/srpm/Sisyphus/ALDConvert ALDConvert] :Описание формата содержится в документации к пакету [http://sisyphus.ru/srpm/Sisyphus/ALDConvert ALDConvert]

- Генерация html происходит в момент создания rpm-пакета . Кроме генерации html-а, Начальная страница каждого модуля получает ссылку на [[#Паспортизация документации|'''паспорт''']] модуля. Паспорт содержит различную мета-информацию: Автор, Версия, Тема, Краткое описание и т.д . + Генерация html происходит в момент создания rpm-пакета.

Процесс опакечивания автоматизирован описан в разделе XXX. Процесс опакечивания автоматизирован описан в разделе XXX.

-

- ==== Форматы для выпусков ====

- Для '''выпусков''' поддерживается только html-формат, расширенный возможностью использовать в ссылках '''adt''':

-

- <source lang="html4strict">

- <ul>

- <li><a href="adt:packages_apt">Управление пакетами (APT)</a></li>

- <li><a href="adt:init_d">Стартовые сценарии</a></li>

- </ul>

- </source>

-

- В этом примере в результирующем html автоматически создаются ссылки на модули docs-packages_apt и docs-init_d а в сам пакет выпуска проставляеюся зависимости на эти два модуля.

== Цикл разработки == == Цикл разработки ==

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== Инструменты документатора == == Инструменты документатора ==

- git как нельзя лучше подходит для хранения всех трёх видов документации : '''Текстов''' и '''Модулей''' и rpm-пакетов (перефразировть) . + [http://git.or.cz/ git ] как нельзя лучше подходит для хранения документации.

- Инструменты, облегчающие работу документатора: + [http:// fedorahosted . org / publican/ Publican ] - утилита для создания документации на базе стандарта DocBook. Утилита предназначена для автоматизации и сокращения сроков развертывания и настройки под конкретный проект DocBook - инфраструктуры, операций экспорта в нужные форматы (в том числе PDF и HTML).

- * [http:// git . or.cz / git ] +

- * [[#rpm - build - docs|rpm-build-docs]] +

- * [[#alt-docs-genextras|alt-docs-genextras]] +

- == = rpm-build-docs = == + == Пример создания пакета документации ==

- В пакете rpm - build-docs содержится несколько средств для автоматизации + * Выбрать один из поддерживаемых [[#Форматы электронной документации|форматов]]

- процесса превращения документа в пакет в Сизифе . + * Создать spec - файл

+ *: При написании [http://www.altlinux.org/Spec spec]-файла следует придерживаться общих правил .

- Общая задача — сделать процесс подготовки пакетов максимально + === Требования к пакетам документации ===

- автоматизированным, сведя необходимое участие в нём человека +

- к однократному созданию первоначального спека. А последующую +

- пересборку пакета при всех обновлениях самого документа +

- сделать по возможности автоматической. +

- В пакет входят следующие компоненты : + ==== Именование пакетов ====

+ Пакеты следует именовать по следующей схеме : docs-<''название_дистрибутива''>

- docs_genspec + Группа для указания в spec - файле: Documentation

- - ----------- +

- Утилита, которая из указанного архива с документом (из Кучи) +

- вынимает docinfo и на основе данных из него строит типичный спек-файл. +

- Она умеет также обновлять уже имеющийся спек-файл (если он был +

- некогда сгенерён этой же утилитой и не испорчен до неузнаваемости). +

- docsbuild + Пример:

- --------- +

- Скрипт, который запускает процесс сборки документации из исходного +

- формата в html. В одном из аргументов ему передаётся название исходного +

- формата. Дальше он смотрит по таблице, какая функция отвечает за сборку +

- из этого формата в html и запускает эту функцию. Принципиально +

- разрабатывался как расширяемый — чтобы легко было добавлять новые +

- функции для сборки html из других форматов. +

- Пользователь не должен вручную запускать docsbuild, он запускается при + <pre>Name: docs - simply-linux

- сборке пакета при помощи rpm - макроса, которому docs_genspec проставит нужные +

- аргументы. У пользователя остаётся возможность добавить в спеке этому +

- макросу любые дополнительные параметры для сборки (Естественно, их +

- должна понимать сборочная функция для этого формата). +

- RPM-макросы + Group: Documentation</pre>

- ----------- +

- Нужны для того, чтобы не повторять стандартные операции в каждом спеке. +

- Кроме того, последовательное использование макросов позволит при любых +

- изменениях в этих стандартных операциях (то есть в сборочной среде) +

- ''автоматически'' пересобирать пакеты с документацией, ''ничего'' не изменяя +

- в самих спеках (то есть полностью без вмешательства человека). +

- === alt-docs-genextras === + === = Каталог установки = ===

- В ALT Linux предусмотрена стандартизованная процедура для + Файлы пакета документации (html, стили, логотипы и т . п.) устанавливаются в каталог /usr/share/doc/documentation/

- включения вновь установленных выпусков документации +

- в общую структуру электронной документации. +

- Сценарий alt-docs-genextras, находящийся в данном пакете + ==== Конфликты ====

- служит для автоматической генерации и обновления списка + Так как пакеты документации устанавливают свои файлы в один и тот же каталог , в системе не должно одновременно присутствовать более одного пакета документации .

- ссылок на установленные выпуски документации ( пакеты docs-issue-*) + Для обеспечения этого пакеты должны иметь конфликты на каждый docs- distro пакет , то есть содержать в своём spec- файле :

- на главной странице документации ALT Linux (пакет alt-docs-main). +

- +

- Этот сценарий вызывается после установки и удаления любого выпуска +

- документации, для удобства есть rpm-макросы, находящиеся в пакете +

- rpm-build-docs. +

- +

- Информация о пакете (файл docinfo) +

- +

- Текст ссылок, размещаемых на главной странице документации, +

- автоматически генерируется на основании файла docinfo. +

- По умолчанию такие файлы ищутся в подкаталогах +

- /usr/share/doc/alt-docs/. +

- +

- Если файл docinfo содержит русскоязычный текст (что предполагается), +

- он должен быть в кодировке koi8-r! +

- +

- В файле docinfo должна содержаться следующая информация: +

- +

- * '''Title: Название документа''' +

- :Название будет текстом гиперссылки на стартовую страницу документа (index.html). +

- * '''Abstract: Аннотация документа.''' +

- :Этот текст будет включён в оглавление и должен давать представление о тематике документа и о том , для кого он предназначен (опытный пользователь, новичок, любознательный и т. п.). Строгих требований к аннотации нет, но из неё читатель должен иметь возможность понять, что это за документ и нужно ли ему его читать.<br>Допустимо и даже желательно, чтобы краткое описание пакета (поле %description -l ru_RU.KOI8-R в spec-файле пакета ) совпадало с аннотацией . +

- * '''Section: Тематическая рубрика.''' +

- :Тематическая рубрика, в которую нужно поместить ссылку. В настоящее время пакет для помещения на главную страницу документации (alt- docs- main) здесь должно быть значение ''distrib''. Другие значения игнорируются. +

- +

- Текущий формат файла docinfo таков: +

- +

- <pre> +

- Section: Название документа +

- +

- Abstract: Аннотация документа (достаточно информативная , +

- поэтому длиной в несколько строк). +

- +

- Section: textbook +

- </pre> +

- +

- Обратите внимание: точки после текста в поле Section нет!<br> +

- Обратите внимание: поля в файле docinfo должны быть разделены пустыми строками! +

- +

- Подробное описание формата файла docinfo: http://heap.altlinux.org/Titlepage/sample.docinfo.html +

- +

- == Пример создания модуля документации == +

- +

- * Выбрать один из поддерживаемых [[#Форматы электронной документации|форматов]] +

- * Создать паспорт модуля +

- *: docinfo-файл с синтаксисом, +

- * Создать spec- файл +

- * : При написании spec-файла следует придерживаться общих правил. {{discuss|(Дать ссылку).}} +

- Шаблоны docinfo - файла и spec - файла можно взять с [http://git.altlinux.org / git.altlinux.org] {{discuss|(Дать точную ссылку)}} + <pre>Cоnflicts: docs - firstdistro, docs - seconddistro, docs-thirddistro< / pre>

== Соглашения при написании документации == == Соглашения при написании документации ==

* Ссылки на сайты даются с указанием завершающего слэша: * Ссылки на сайты даются с указанием завершающего слэша:

*: <s><nowiki>http://www.altlinux.ru</nowiki></s> <nowiki>http://www.altlinux.ru/</nowiki> *: <s><nowiki>http://www.altlinux.ru</nowiki></s> <nowiki>http://www.altlinux.ru/</nowiki>

- <!-- *: wiki — <nowiki>http://www.altlinux.org/</nowiki> + <!-- *: wiki — <nowiki>http://www.altlinux.org/</nowiki>

- *: forum — <nowiki>http://forum.altlinux.org/</nowiki> + *: forum — <nowiki>http://forum.altlinux.org/</nowiki>

- *: company — <nowiki>http://altlinux.ru/</nowiki> (уточнить) --> + *: company — <nowiki>http://altlinux.ru/</nowiki> (уточнить) -->

* Буква '''ё''' используется: * Буква '''ё''' используется:

*: [http://python.anabar.ru/yo.htm Скрипт для полуавтоматической расстановки букв ё в тексте]. *: [http://python.anabar.ru/yo.htm Скрипт для полуавтоматической расстановки букв ё в тексте].

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* Дистрибутивонезависимые модули. Стараться избегать в текстах модулей названий конкретных дистрибутивов. Это облегчает использование текста применительно к разным дистрибутивам ALT. * Дистрибутивонезависимые модули. Стараться избегать в текстах модулей названий конкретных дистрибутивов. Это облегчает использование текста применительно к разным дистрибутивам ALT.

*: В ALT Linux <s>4.0 Server</s> настройка производится … *: В ALT Linux <s>4.0 Server</s> настройка производится …

- * Linux пишем как Linux, но не Линукс. (Исключение: документация для школ — ПСПО) + * Linux пишем как Linux, но не Линукс. (Исключение: документация для школ — ПСПО)

*: <s>Линукс</s> Linux не имеет географического центра разработки. *: <s>Линукс</s> Linux не имеет географического центра разработки.

+ * Желательно следить за тем, чтобы в теги попадали те слова, которые к эти тегам относятся, например, не нужно писать внутри тегов точку или знак деления:

+ *: <s><nowiki>который завершается нажатием

+ клавиши<keycap>Enter.</keycap></nowiki></s> <nowiki>который завершается нажатием

+ клавиши<keycap>Enter</keycap>.</nowiki>

+ * В заголовках статей и разделов точки ставить не нужно

+ * В списках в конце перечислений лучше ставить точку с запятой

=== Глоссарий терминов === === Глоссарий терминов ===

- * ALT Linux — дистрибутивы + * ALT Linux — дистрибутивы

- * ALT Linux — компания (в англоязычных текстах) + * ALT Linux — компания (в англоязычных текстах)