Создание документации
Материал из ALT Linux Wiki
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Ilis (обсуждение | вклад)
(→Пример создания модуля документации)
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=== Печатная документация ===
=== Печатная документация ===
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Печатная документация прилагается к дистрибутивам, выпускаемым ALT Linux, в виде брошюр, руководств
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Печатная документация прилагается к дистрибутивам, выпускаемым ALT Linux, в виде брошюр, руководств . .
|-
Другой вид печатной
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Другой вид печатной отдельные книги, учебники . .
Как правило, печатная документация составляется на основе существующей электронной.
Как правило, печатная документация составляется на основе существующей электронной.
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=== Электронная документация ===
=== Электронная документация ===
|-
Главное в
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Главное в это конечно сами тексты. Каждый отдельно взятый текст, должен раскрывать в той либо иной степени определённый аспект использования системы. Для наиболее гибкого использования, документация, создаваемая в рамках проекта, может существовать в видах:
* '''Текст'''
* '''Текст'''
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: Текст может писаться с нуля, или заимствоваться из сторонних легальных источников.
: Текст может писаться с нуля, или заимствоваться из сторонних легальных источников.
: Технически может представлять из себя файл(ы) в любом читабельном формате: txt, odt, pdf, html
: Технически может представлять из себя файл(ы) в любом читабельном формате: txt, odt, pdf, html
|-
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* '''rpm-'''
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: Это опакеченный в соответствии с принятыми правилами упаковки документации
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* '''rpm-
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: Это опакеченный в соответствии с принятыми правилами упаковки документации
|+
: В этом виде документация может быть легко установлена в систему.
: В этом виде документация может быть легко установлена в систему.
Таки образом имеем:
Таки образом имеем:
* Текст в любом читабельном формате
* Текст в любом читабельном формате
|-
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* rpm-= текст + spec
|-
* rpm-
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|-
==
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== документации ==
|-
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.
|-
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, .
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Пример: [http://sisyphus.ru/ru/srpm/Sisyphus/docs--docs--]
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=== Форматы электронной документации ===
=== Форматы электронной документации ===
|-
После установки rpm-
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После установки rpm-, электронная документация присутствует в установленной системе в виде html-файлов. Причём результирующий html, генерируется в процессе сборки из одного из поддерживаемых исходных форматов. Если формат исходного текст пока не поддерживается системой сборки, то генерируется html-страничка, содержащая ссылку на исходный файл в его оригинальном виде.
|-
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|-
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|-
Принципиально, оригинальный текст может создаваться в любом формате. Однако существует несколько форматов, для которых поддерживается конвертация в html, что особенно удобно для опакеченной документации.
Принципиально, оригинальный текст может создаваться в любом формате. Однако существует несколько форматов, для которых поддерживается конвертация в html, что особенно удобно для опакеченной документации.
|-
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разработчиком в одном из поддерживаемых форматов:
* html
* html
:Описание формата: http://www.w3.org/html/
:Описание формата: http://www.w3.org/html/
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:Описание формата содержится в документации к пакету [http://sisyphus.ru/srpm/Sisyphus/ALDConvert ALDConvert]
:Описание формата содержится в документации к пакету [http://sisyphus.ru/srpm/Sisyphus/ALDConvert ALDConvert]
|-
Генерация html происходит в момент создания rpm-пакета
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Генерация html происходит в момент создания rpm-пакета.
Процесс опакечивания автоматизирован описан в разделе XXX.
Процесс опакечивания автоматизирован описан в разделе XXX.
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== Цикл разработки ==
== Цикл разработки ==
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== Инструменты документатора ==
== Инструменты документатора ==
|-
git как нельзя лучше подходит для хранения
|+
gitкак нельзя лучше подходит для хранения документации.
|-
|+
[http://./] - -
|-
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==
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======
|-
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документации .
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пакеты документации файлы в и , в пакета .
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на docs-, в spec-:
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--/
== Соглашения при написании документации ==
== Соглашения при написании документации ==
* Ссылки на сайты даются с указанием завершающего слэша:
* Ссылки на сайты даются с указанием завершающего слэша:
*: <s><nowiki>http://www.altlinux.ru</nowiki></s> <nowiki>http://www.altlinux.ru/</nowiki>
*: <s><nowiki>http://www.altlinux.ru</nowiki></s> <nowiki>http://www.altlinux.ru/</nowiki>
|-
<!-- *:
|+
<!-- *: <nowiki>http://www.altlinux.org/</nowiki>
|-
*:
|+
*: <nowiki>http://forum.altlinux.org/</nowiki>
|-
*:
|+
*: <nowiki>http://altlinux.ru/</nowiki> (уточнить) -->
* Буква '''ё''' используется:
* Буква '''ё''' используется:
*: [http://python.anabar.ru/yo.htm Скрипт для полуавтоматической расстановки букв ё в тексте].
*: [http://python.anabar.ru/yo.htm Скрипт для полуавтоматической расстановки букв ё в тексте].
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* Дистрибутивонезависимые модули. Стараться избегать в текстах модулей названий конкретных дистрибутивов. Это облегчает использование текста применительно к разным дистрибутивам ALT.
* Дистрибутивонезависимые модули. Стараться избегать в текстах модулей названий конкретных дистрибутивов. Это облегчает использование текста применительно к разным дистрибутивам ALT.
*: В ALT Linux <s>4.0 Server</s> настройка производится …
*: В ALT Linux <s>4.0 Server</s> настройка производится …
|-
* Linux пишем как Linux, но не Линукс. (Исключение: документация для
|+
* Linux пишем как Linux, но не Линукс. (Исключение: документация для ПСПО)
*: <s>Линукс</s> Linux не имеет географического центра разработки.
*: <s>Линукс</s> Linux не имеет географического центра разработки.
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=== Глоссарий терминов ===
=== Глоссарий терминов ===
|-
* ALT
|+
* ALT дистрибутивы
|-
* ALT
|+
* ALT компания (в англоязычных текстах)
* Компания «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс Технолоджи»
* Компания «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс Технолоджи»
Текущая версия на 07:49, 9 февраля 2017
Содержание
[править] Документация в репозитории/дистрибутивах
В рамках проекта создаётся печатная и электронная документация, призванная помочь пользователям в освоении Linux.
Коллективное обсуждение всех вопросов, касающихся документации, происходит в списке рассылки docs@.
[править] Печатная документация
Печатная документация прилагается к дистрибутивам, выпускаемым ALT Linux, в виде брошюр, руководств и т. п. Другой вид печатной документации — отдельные книги, учебники и т. п.
Как правило, печатная документация составляется на основе существующей электронной.
Краткая инструкция по сборке печатной документации.
[править] Электронная документация
Главное в документации — это конечно сами тексты. Каждый отдельно взятый текст, должен раскрывать в той либо иной степени определённый аспект использования системы. Для наиболее гибкого использования, документация, создаваемая в рамках проекта, может существовать в двух видах:
- Текст
- Минимальная форма хранения информации.
- Текст может писаться с нуля, или заимствоваться из сторонних легальных источников.
- Технически может представлять из себя файл(ы) в любом читабельном формате: txt, odt, pdf, html
- rpm-пакет
- Это пакет документации опакеченный в соответствии с принятыми правилами упаковки документации
- В этом виде документация может быть легко установлена в систему.
Таки образом имеем:
- Текст в любом читабельном формате
- rpm-пакет = текст + spec
[править] Пакет электронной документации
Электронная документация в виде rpm-пакета присутствует в репозиториях/дистрибутивах.
Документация может описывать процесс установки дистрибутива, обзор приложений, входящих в дистрибутив, руководсво по установке дополнительного ПО.
Процедура опакечевания документации максимально автоматизированна, при условии использования соответствующих инструментов.
Пример: docs-simply-linux
[править] Форматы электронной документации
После установки rpm-пакета, электронная документация присутствует в установленной системе в виде html-файлов. Причём результирующий html, генерируется в процессе сборки из одного из поддерживаемых исходных форматов. Если формат исходного текст пока не поддерживается системой сборки, то генерируется html-страничка, содержащая ссылку на исходный файл в его оригинальном виде.
Принципиально, оригинальный текст может создаваться в любом формате. Однако существует несколько форматов, для которых поддерживается конвертация в html, что особенно удобно для опакеченной документации.
Документация создаётся разработчиком в одном из поддерживаемых форматов:
- html
- Описание формата: http://www.w3.org/html/
- docbook
- Описание формата: http://www.docbook.org/specs/
- m-k
- Описание формата содержится в документации к пакету ALDConvert
Генерация html происходит в момент создания rpm-пакета.
Процесс опакечивания автоматизирован описан в разделе XXX.
[править] Цикл разработки
- Тексты коллективно создаются и модифицируются в git.altlinux.org
- При этом git используется не только при создании текстов с нуля, но и при опакечивании сторонних текстов.
- При необходимости создаются пакеты
- Пакеты оказываются в нужном репозитории
[править] Инструменты документатора
git как нельзя лучше подходит для хранения документации.
Publican - утилита для создания документации на базе стандарта DocBook. Утилита предназначена для автоматизации и сокращения сроков развертывания и настройки под конкретный проект DocBook-инфраструктуры, операций экспорта в нужные форматы (в том числе PDF и HTML).
[править] Пример создания пакета документации
- Выбрать один из поддерживаемых форматов
- Создать spec-файл
- При написании spec-файла следует придерживаться общих правил.
[править] Требования к пакетам документации
[править] Именование пакетов
Пакеты следует именовать по следующей схеме: docs-<название_дистрибутива>
Группа для указания в spec-файле: Documentation
Пример:
Name: docs-simply-linux Group: Documentation
[править] Каталог установки
Файлы пакета документации (html, стили, логотипы и т. п.) устанавливаются в каталог /usr/share/doc/documentation/
[править] Конфликты
Так как пакеты документации устанавливают свои файлы в один и тот же каталог, в системе не должно одновременно присутствовать более одного пакета документации. Для обеспечения этого пакеты должны иметь конфликты на каждый docs-distro пакет, то есть содержать в своём spec-файле:
Cоnflicts: docs-firstdistro, docs-seconddistro, docs-thirddistro
[править] Соглашения при написании документации
- Ссылки на сайты даются с указанием завершающего слэша:
-
http://www.altlinux.ruhttp://www.altlinux.ru/
-
- Буква ё используется:
- Обращение вы пишем со строчной:
- Обращаем
Вашеваше внимание …
- Обращаем
- Дистрибутивонезависимые модули. Стараться избегать в текстах модулей названий конкретных дистрибутивов. Это облегчает использование текста применительно к разным дистрибутивам ALT.
- В ALT Linux
4.0 Serverнастройка производится …
- В ALT Linux
- Linux пишем как Linux, но не Линукс. (Исключение: документация для школ — ПСПО)
-
ЛинуксLinux не имеет географического центра разработки.
-
- Желательно следить за тем, чтобы в теги попадали те слова, которые к эти тегам относятся, например, не нужно писать внутри тегов точку или знак деления:
-
который завершается нажатием клавиши<keycap>Enter.</keycap>который завершается нажатием клавиши<keycap>Enter</keycap>.
-
- В заголовках статей и разделов точки ставить не нужно
- В списках в конце перечислений лучше ставить точку с запятой
[править] Глоссарий терминов
- ALT Linux — дистрибутивы
- ALT Linux — компания (в англоязычных текстах)
- Компания «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс Технолоджи»
Руководство_по_написанию_документации
[править] Исторический раздел
Основной источник информации: heap.altlinux.org