Создание документации

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Пример создания модуля документации)
 
Строка 14: Строка 14:
=== Печатная документация ===
=== Печатная документация ===
-
Печатная документация прилагается к дистрибутивам, выпускаемым ALT Linux, в виде брошюр, руководств и т. п.
+
Печатная документация прилагается к дистрибутивам, выпускаемым ALT Linux, в виде брошюр, руководств и т. п.
-
Другой вид печатной документации — отдельные книги, учебники и т. п.
+
Другой вид печатной документации — отдельные книги, учебники и т. п.
Как правило, печатная документация составляется на основе существующей электронной.
Как правило, печатная документация составляется на основе существующей электронной.
Строка 22: Строка 22:
=== Электронная документация ===
=== Электронная документация ===
-
Главное в документации — это конечно сами тексты. Каждый отдельно взятый текст, должен раскрывать в той либо иной степени определённый аспект использования системы. Для наиболее гибкого использования, документация, создаваемая в рамках проекта, может существовать в трёх видах:
+
Главное в документации — это конечно сами тексты. Каждый отдельно взятый текст, должен раскрывать в той либо иной степени определённый аспект использования системы. Для наиболее гибкого использования, документация, создаваемая в рамках проекта, может существовать в двух видах:
* '''Текст'''
* '''Текст'''
Строка 28: Строка 28:
: Текст может писаться с нуля, или заимствоваться из сторонних легальных источников.
: Текст может писаться с нуля, или заимствоваться из сторонних легальных источников.
: Технически может представлять из себя файл(ы) в любом читабельном формате: txt, odt, pdf, html
: Технически может представлять из себя файл(ы) в любом читабельном формате: txt, odt, pdf, html
-
* '''Модуль'''
+
* '''rpm-пакет'''
-
: Это [[#Паспортизация документации|паспортизированный]] '''текст'''. Добавляются 2 файла: [[#Формат файла docinfo|docinfo]] и [[#Формат файла License|License]]
+
: Это пакет документации опакеченный в соответствии с принятыми правилами упаковки документации
-
: Паспортизация позволяет хранить метаинформацию о тексте, необходимую для архивирования, поиска и т. п.
+
-
: В таком виде документацию уже можно граздо удобнее сортировать и публиковать online
+
-
: Такая попытка сделана на: http://heap.altlinux.org/
+
-
: Наброски на тему автоматического публикатор документации online: [[ALT_Linux_Wiki:Heap]]
+
-
* '''rpm-модуль'''
+
-
: Это опакеченный в соответствии с принятыми правилами упаковки документации '''модуль'''
+
: В этом виде документация может быть легко установлена в систему.
: В этом виде документация может быть легко установлена в систему.
Таки образом имеем:
Таки образом имеем:
* Текст в любом читабельном формате
* Текст в любом читабельном формате
-
* Модуль = текст + паспорт
+
* rpm-пакет = текст + spec
-
* rpm-модуль = текст + паспорт + spec
+
-
=== Паспортизация документации ===
+
== Пакет электронной документации ==
-
Для целей архивного хранения, идентификации, поиска и т. п. тексты электронной документации паспортизируются. К тексту добавляется два дополнительных файла:
+
Электронная документация в виде rpm-пакета присутствует в репозиториях/дистрибутивах.
-
* [[#Формат файла docinfo|'''docinfo''']]
+
Документация может описывать процесс установки дистрибутива, обзор приложений, входящих в дистрибутив, руководсво по установке дополнительного ПО.
-
* [[#Формат файла License|'''License''']]
+
-
Паспортизированные тексты именуются '''модулями'''. Такие модули гораздо удобнее сортировать, осуществлять поиск, публиковать onlinе и т. п.
+
Процедура опакечевания документации максимально автоматизированна, при условии использования соответствующих инструментов.
-
==== Формат файла docinfo ====
+
Пример: [http://sisyphus.ru/ru/srpm/Sisyphus/docs-simply-linux docs-simply-linux]
-
docinfo — один из двух файлов, необходимых для [[#Паспортизация документации|паспортизации]] документации.
+
-
Для этого файла используется одноимённый формат <tt>docinfo</tt> — специально придуманный для этой задачи и разработанный так, чтобы быть одновременно человеко- и машинночитаемым. Поскольку в самой документации метаданные могут быть расположены как угодно и вообще отсутствовать, то без такого «заголовка» не обойтись. <tt>docinfo</tt> позволяет хотя бы минимально контролировать наличие всей необходимой для архивирования, поиска и т. п. информации. Метаинформацию можно двух родов:
+
-
# об авторе, правах, названии и т. п.
+
-
# классификаторы документа.
+
-
: Был выдуман закрытый список классификаторов, предложенный к использованию.
+
-
 
+
-
Подробное описание поддерживаемых полей в файле docinfo доступно на: http://heap.altlinux.org/Titlepage/sample.docinfo.html
+
-
 
+
-
Пример содержимого файла docinfo:
+
-
<pre>
+
-
Title: Как самому собрать аппарат
+
-
Language: ru
+
-
Author: Иван Купала (перевод)
+
-
Version: 2.718281828459045
+
-
License: FDL
+
-
Url: http://www.example.com/
+
-
Format: plain text
+
-
Abstract: Полное руководство по самостоятельной сборке и отладке аппарата с примерами, таблицами истинности и выдержками из интернет-рекламы
+
-
Supported: yes
+
-
Updated: yes
+
-
Section: Научно-популярный
+
-
Section: Инструкция
+
-
Section: Персональное
+
-
Section: Аппаратное обеспечение
+
-
Section: Многоплатформенный
+
-
</pre>
+
-
 
+
-
==== Формат файла License ====
+
-
License — один из двух файлов, необходимых для [[#Паспортизация документации|паспортизации]] документации.
+
-
Этот файл представляет из себя текстовый файл, содержащий текст лицензии на паспортизируемый текст.
+
-
 
+
-
Пример содержимого файла License:
+
-
<pre>
+
-
Данный документ распространяется на условиях свободной лицензии
+
-
FDL (Free Documentation License) версии 1.1 или любой более поздней версии.
+
-
 
+
-
Данный документ не содержит текста, помещаемого на первой или последней
+
-
странице обложки. Данный документ не содержит неизменяемого текста.
+
-
</pre>
+
-
 
+
-
== Комплект опакеченной электронной документации ==
+
-
 
+
-
Электронная документация в виде rpm-пакетов присутствует в репозиториях/дистрибутивах.
+
-
 
+
-
Обычно комплект электронной документации состоит из rpm-пакетов:
+
-
* '''модулей''' (rpm-модуль)
+
-
:Модуль представляет из себя опакеченный текст, и соответственно раскрывает в той либо иной степени определённую тему. Например модуль может описывать процесс установки дополнительного ПО.
+
-
:Прцедура опакечевания модулей максимально автоматизированна, при условии использования соответствующих инструментов.
+
-
:Пример: [http://sisyphus.ru/srpm/Sisyphus/docs-packages_apt docs-packages_apt]
+
-
* '''выпуска''' (rpm-выпуск)
+
-
:Выпуск не несёт в себе информативной части, а служит лишь для объединения модулей. Выпуск -- это аналог оглавления в печатном издании.
+
-
:Пример: [http://sisyphus.ru/srpm/Sisyphus/docs-issue-server docs-issue-server]
+
-
* '''indexhtml-пакета'''
+
-
:indexhtml-пакеты предоставляют простую html-страничку, которая по умолчанию является домашней для всех браузеров.
+
-
:Такая html-страничка содержит
+
-
#Приветствие
+
-
#Ссылки на наиболее востребованную документацию. Как правило на '''выпуск''' конкретного дистрибутива.
+
-
:Черновик полиси на indexhtml-пакеты: [[IndexhtmlPolicy]]
+
-
:Пример: [http://sisyphus.ru/srpm/Sisyphus/indexhtml-sisyphus indexhtml-sisyphus]
+
=== Форматы электронной документации ===
=== Форматы электронной документации ===
-
После установки rpm-пакетов, электронная документация присутствует в установленной системе в виде html-файлов. Причём результирующий html, генерируется в процессе сборки из одного из поддерживаемых исходных форматов. Если формат исходного текст пока не поддерживается системой сборки, то генерируется html-страничка, содержащая ссылку на исходный файл в его оригинальном виде.
+
После установки rpm-пакета, электронная документация присутствует в установленной системе в виде html-файлов. Причём результирующий html, генерируется в процессе сборки из одного из поддерживаемых исходных форматов. Если формат исходного текст пока не поддерживается системой сборки, то генерируется html-страничка, содержащая ссылку на исходный файл в его оригинальном виде.
-
 
+
-
* [[#Форматы для модулей|Форматы для модулей]] (rpm-модулей)
+
-
* [[#Форматы для выпусков|Форматы для выпусков]] (rpm-выпусков)
+
-
==== Форматы для модулей ====
 
Принципиально, оригинальный текст может создаваться в любом формате. Однако существует несколько форматов, для которых поддерживается конвертация в html, что особенно удобно для опакеченной документации.
Принципиально, оригинальный текст может создаваться в любом формате. Однако существует несколько форматов, для которых поддерживается конвертация в html, что особенно удобно для опакеченной документации.
-
Модули документации создаются разработчиком в одном из поддерживаемых форматов:
+
Документация создаётся разработчиком в одном из поддерживаемых форматов:
* html
* html
:Описание формата: http://www.w3.org/html/
:Описание формата: http://www.w3.org/html/
Строка 131: Строка 60:
:Описание формата содержится в документации к пакету [http://sisyphus.ru/srpm/Sisyphus/ALDConvert ALDConvert]
:Описание формата содержится в документации к пакету [http://sisyphus.ru/srpm/Sisyphus/ALDConvert ALDConvert]
-
Генерация html происходит в момент создания rpm-пакета. Кроме генерации html-а, Начальная страница каждого модуля получает ссылку на [[#Паспортизация документации|'''паспорт''']] модуля. Паспорт содержит различную мета-информацию: Автор, Версия, Тема, Краткое описание и т.д.
+
Генерация html происходит в момент создания rpm-пакета.  
Процесс опакечивания автоматизирован описан в разделе XXX.
Процесс опакечивания автоматизирован описан в разделе XXX.
-
 
-
==== Форматы для выпусков ====
 
-
Для '''выпусков''' поддерживается только html-формат, расширенный возможностью использовать в ссылках '''adt''':
 
-
 
-
<source lang="html4strict">
 
-
<ul>
 
-
<li><a href="adt:packages_apt">Управление пакетами (APT)</a></li>
 
-
<li><a href="adt:init_d">Стартовые сценарии</a></li>
 
-
</ul>
 
-
</source>
 
-
 
-
В этом примере в результирующем html автоматически создаются ссылки на модули docs-packages_apt и docs-init_d а в сам пакет выпуска проставляеюся зависимости на эти два модуля.
 
== Цикл разработки ==
== Цикл разработки ==
Строка 156: Строка 73:
== Инструменты документатора ==
== Инструменты документатора ==
-
git как нельзя лучше подходит для хранения всех трёх видов документации: '''Текстов''' и '''Модулей''' и rpm-пакетов (перефразировть).
+
[http://git.or.cz/ git] как нельзя лучше подходит для хранения документации.
-
Инструменты, облегчающие работу документатора:
+
[http://fedorahosted.org/publican/ Publican] - утилита для создания документации на базе стандарта DocBook. Утилита предназначена для автоматизации и сокращения сроков развертывания и настройки под конкретный проект DocBook-инфраструктуры, операций экспорта в нужные форматы (в том числе PDF и HTML).
-
* [http://git.or.cz/ git]
+
-
* [[#rpm-build-docs|rpm-build-docs]]
+
-
* [[#alt-docs-genextras|alt-docs-genextras]]
+
-
=== rpm-build-docs ===
+
== Пример создания пакета документации ==
-
В пакете rpm-build-docs содержится несколько средств для автоматизации
+
* Выбрать один из поддерживаемых [[#Форматы электронной документации|форматов]]
-
процесса превращения документа в пакет в Сизифе.
+
* Создать spec-файл
 +
*: При написании [http://www.altlinux.org/Spec spec]-файла следует придерживаться общих правил.  
-
Общая задача — сделать процесс подготовки пакетов максимально
+
=== Требования к пакетам документации ===
-
автоматизированным, сведя необходимое участие в нём человека
+
-
к однократному созданию первоначального спека. А последующую
+
-
пересборку пакета при всех обновлениях самого документа
+
-
сделать по возможности автоматической.
+
-
В пакет входят следующие компоненты:
+
==== Именование пакетов ====
 +
Пакеты следует именовать по следующей схеме: docs-<''название_дистрибутива''>
-
docs_genspec
+
Группа для указания в spec-файле: Documentation
-
------------
+
-
Утилита, которая из указанного архива с документом (из Кучи)
+
-
вынимает docinfo и на основе данных из него строит типичный спек-файл.
+
-
Она умеет также обновлять уже имеющийся спек-файл (если он был
+
-
некогда сгенерён этой же утилитой и не испорчен до неузнаваемости).
+
-
docsbuild
+
Пример:
-
---------
+
-
Скрипт, который запускает процесс сборки документации из исходного
+
-
формата в html. В одном из аргументов ему передаётся название исходного
+
-
формата. Дальше он смотрит по таблице, какая функция отвечает за сборку
+
-
из этого формата в html и запускает эту функцию. Принципиально
+
-
разрабатывался как расширяемый — чтобы легко было добавлять новые
+
-
функции для сборки html из других форматов.
+
-
Пользователь не должен вручную запускать docsbuild, он запускается при
+
<pre>Name: docs-simply-linux
-
сборке пакета при помощи rpm-макроса, которому docs_genspec проставит нужные
+
-
аргументы. У пользователя остаётся возможность добавить в спеке этому
+
-
макросу любые дополнительные параметры для сборки (Естественно, их
+
-
должна понимать сборочная функция для этого формата).
+
-
RPM-макросы
+
Group: Documentation</pre>
-
-----------
+
-
Нужны для того, чтобы не повторять стандартные операции в каждом спеке.
+
-
Кроме того, последовательное использование макросов позволит при любых
+
-
изменениях в этих стандартных операциях (то есть в сборочной среде)
+
-
''автоматически'' пересобирать пакеты с документацией, ''ничего'' не изменяя
+
-
в самих спеках (то есть полностью без вмешательства человека).
+
-
=== alt-docs-genextras ===
+
==== Каталог установки ====
-
В ALT Linux предусмотрена стандартизованная процедура для
+
Файлы пакета документации (html, стили, логотипы и т. п.) устанавливаются в каталог /usr/share/doc/documentation/
-
включения вновь установленных выпусков документации
+
-
в общую структуру электронной документации.  
+
-
Сценарий alt-docs-genextras, находящийся в данном пакете
+
==== Конфликты ====
-
служит для автоматической генерации и обновления списка
+
Так как пакеты документации устанавливают свои файлы в один и тот же каталог, в системе не должно одновременно присутствовать более одного пакета документации.
-
ссылок на установленные выпуски документации (пакеты docs-issue-*)
+
Для обеспечения этого пакеты должны иметь конфликты на каждый docs-distro пакет, то есть содержать в своём spec-файле:
-
на главной странице документации ALT Linux (пакет alt-docs-main).
+
-
 
+
-
Этот сценарий вызывается после установки и удаления любого выпуска
+
-
документации, для удобства есть rpm-макросы, находящиеся в пакете
+
-
rpm-build-docs.
+
-
 
+
-
Информация о пакете (файл docinfo)
+
-
 
+
-
Текст ссылок, размещаемых на главной странице документации,
+
-
автоматически генерируется на основании файла docinfo.
+
-
По умолчанию такие файлы ищутся  в подкаталогах
+
-
/usr/share/doc/alt-docs/.
+
-
 
+
-
Если файл docinfo содержит русскоязычный текст (что предполагается),
+
-
он должен быть в кодировке koi8-r!                                 
+
-
 
+
-
В файле docinfo должна содержаться следующая информация:
+
-
 
+
-
* '''Title: Название документа'''
+
-
:Название будет текстом гиперссылки на стартовую страницу документа (index.html).
+
-
* '''Abstract: Аннотация документа.'''
+
-
:Этот текст будет включён в оглавление и должен давать представление о тематике документа и о том, для кого он предназначен (опытный пользователь, новичок, любознательный и т. п.). Строгих требований к аннотации нет, но из неё читатель должен иметь возможность понять, что это за документ и нужно ли ему его читать.<br>Допустимо и даже желательно, чтобы краткое описание пакета (поле %description -l ru_RU.KOI8-R в spec-файле пакета) совпадало с аннотацией.
+
-
* '''Section:  Тематическая рубрика.'''
+
-
:Тематическая рубрика, в которую нужно поместить ссылку. В настоящее время пакет для помещения на главную страницу документации (alt-docs-main) здесь должно быть значение ''distrib''. Другие значения игнорируются.
+
-
 
+
-
Текущий формат файла docinfo таков:
+
-
 
+
-
<pre>
+
-
Section: Название документа
+
-
 
+
-
Abstract: Аннотация документа (достаточно информативная,
+
-
поэтому длиной в несколько строк).
+
-
 
+
-
Section: textbook
+
-
</pre>
+
-
 
+
-
Обратите внимание: точки после текста в поле Section нет!<br>
+
-
Обратите внимание: поля в файле docinfo должны быть разделены пустыми строками!
+
-
 
+
-
Подробное описание формата файла docinfo: http://heap.altlinux.org/Titlepage/sample.docinfo.html
+
-
 
+
-
== Пример создания модуля документации ==
+
-
 
+
-
* Выбрать один из поддерживаемых [[#Форматы электронной документации|форматов]]
+
-
* Создать паспорт модуля
+
-
*: docinfo-файл с синтаксисом,
+
-
* Создать spec-файл
+
-
*: При написании spec-файла следует придерживаться общих правил. {{discuss|(Дать ссылку).}}
+
-
Шаблоны docinfo-файла и spec-файла можно взять с [http://git.altlinux.org/ git.altlinux.org] {{discuss|(Дать точную ссылку)}}
+
<pre>Cоnflicts: docs-firstdistro, docs-seconddistro, docs-thirddistro</pre>
== Соглашения при написании документации ==
== Соглашения при написании документации ==
* Ссылки на сайты даются с указанием завершающего слэша:
* Ссылки на сайты даются с указанием завершающего слэша:
*: <s><nowiki>http://www.altlinux.ru</nowiki></s> <nowiki>http://www.altlinux.ru/</nowiki>
*: <s><nowiki>http://www.altlinux.ru</nowiki></s> <nowiki>http://www.altlinux.ru/</nowiki>
-
<!-- *: wiki — <nowiki>http://www.altlinux.org/</nowiki>
+
<!-- *: wiki — <nowiki>http://www.altlinux.org/</nowiki>
-
*: forum — <nowiki>http://forum.altlinux.org/</nowiki>
+
*: forum — <nowiki>http://forum.altlinux.org/</nowiki>
-
*: company — <nowiki>http://altlinux.ru/</nowiki> (уточнить) -->
+
*: company — <nowiki>http://altlinux.ru/</nowiki> (уточнить) -->
* Буква '''ё''' используется:
* Буква '''ё''' используется:
*: [http://python.anabar.ru/yo.htm Скрипт для полуавтоматической расстановки букв ё в тексте].
*: [http://python.anabar.ru/yo.htm Скрипт для полуавтоматической расстановки букв ё в тексте].
Строка 278: Строка 118:
* Дистрибутивонезависимые модули. Стараться избегать в текстах модулей названий конкретных дистрибутивов. Это облегчает использование текста применительно к разным дистрибутивам ALT.
* Дистрибутивонезависимые модули. Стараться избегать в текстах модулей названий конкретных дистрибутивов. Это облегчает использование текста применительно к разным дистрибутивам ALT.
*: В ALT Linux <s>4.0 Server</s> настройка производится …
*: В ALT Linux <s>4.0 Server</s> настройка производится …
-
* Linux пишем как Linux, но не Линукс. (Исключение: документация для школ — ПСПО)
+
* Linux пишем как Linux, но не Линукс. (Исключение: документация для школ — ПСПО)
*: <s>Линукс</s> Linux не имеет географического центра разработки.
*: <s>Линукс</s> Linux не имеет географического центра разработки.
 +
* Желательно следить за тем, чтобы в теги попадали те слова, которые к эти тегам относятся, например, не нужно писать внутри тегов точку или знак деления:
 +
*: <s><nowiki>который завершается нажатием
 +
клавиши<keycap>Enter.</keycap></nowiki></s> <nowiki>который завершается нажатием
 +
клавиши<keycap>Enter</keycap>.</nowiki>
 +
* В заголовках статей и разделов точки ставить не нужно
 +
* В списках в конце перечислений лучше ставить точку с запятой
=== Глоссарий терминов ===
=== Глоссарий терминов ===
-
* ALT Linux — дистрибутивы
+
* ALT Linux — дистрибутивы
-
* ALT Linux — компания (в англоязычных текстах)
+
* ALT Linux — компания (в англоязычных текстах)
* Компания «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс Технолоджи»
* Компания «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс Технолоджи»

Текущая версия на 07:49, 9 февраля 2017

Stub.png
Данная страница находится в разработке.
Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.


Содержание

[править] Документация в репозитории/дистрибутивах

В рамках проекта создаётся печатная и электронная документация, призванная помочь пользователям в освоении Linux.

Коллективное обсуждение всех вопросов, касающихся документации, происходит в списке рассылки docs@.

[править] Печатная документация

Печатная документация прилагается к дистрибутивам, выпускаемым ALT Linux, в виде брошюр, руководств и т. п. Другой вид печатной документации — отдельные книги, учебники и т. п.

Как правило, печатная документация составляется на основе существующей электронной.

Краткая инструкция по сборке печатной документации.

[править] Электронная документация

Главное в документации — это конечно сами тексты. Каждый отдельно взятый текст, должен раскрывать в той либо иной степени определённый аспект использования системы. Для наиболее гибкого использования, документация, создаваемая в рамках проекта, может существовать в двух видах:

  • Текст
Минимальная форма хранения информации.
Текст может писаться с нуля, или заимствоваться из сторонних легальных источников.
Технически может представлять из себя файл(ы) в любом читабельном формате: txt, odt, pdf, html
  • rpm-пакет
Это пакет документации опакеченный в соответствии с принятыми правилами упаковки документации
В этом виде документация может быть легко установлена в систему.

Таки образом имеем:

  • Текст в любом читабельном формате
  • rpm-пакет = текст + spec

[править] Пакет электронной документации

Электронная документация в виде rpm-пакета присутствует в репозиториях/дистрибутивах.

Документация может описывать процесс установки дистрибутива, обзор приложений, входящих в дистрибутив, руководсво по установке дополнительного ПО.

Процедура опакечевания документации максимально автоматизированна, при условии использования соответствующих инструментов.

Пример: docs-simply-linux

[править] Форматы электронной документации

После установки rpm-пакета, электронная документация присутствует в установленной системе в виде html-файлов. Причём результирующий html, генерируется в процессе сборки из одного из поддерживаемых исходных форматов. Если формат исходного текст пока не поддерживается системой сборки, то генерируется html-страничка, содержащая ссылку на исходный файл в его оригинальном виде.

Принципиально, оригинальный текст может создаваться в любом формате. Однако существует несколько форматов, для которых поддерживается конвертация в html, что особенно удобно для опакеченной документации.

Документация создаётся разработчиком в одном из поддерживаемых форматов:

  • html
Описание формата: http://www.w3.org/html/
  • docbook
Описание формата: http://www.docbook.org/specs/
  • m-k
Описание формата содержится в документации к пакету ALDConvert

Генерация html происходит в момент создания rpm-пакета.

Процесс опакечивания автоматизирован описан в разделе XXX.

[править] Цикл разработки

  • Тексты коллективно создаются и модифицируются в git.altlinux.org
При этом git используется не только при создании текстов с нуля, но и при опакечивании сторонних текстов.
  • При необходимости создаются пакеты
  • Пакеты оказываются в нужном репозитории

[править] Инструменты документатора

git как нельзя лучше подходит для хранения документации.

Publican - утилита для создания документации на базе стандарта DocBook. Утилита предназначена для автоматизации и сокращения сроков развертывания и настройки под конкретный проект DocBook-инфраструктуры, операций экспорта в нужные форматы (в том числе PDF и HTML).

[править] Пример создания пакета документации

  • Выбрать один из поддерживаемых форматов
  • Создать spec-файл
    При написании spec-файла следует придерживаться общих правил.

[править] Требования к пакетам документации

[править] Именование пакетов

Пакеты следует именовать по следующей схеме: docs-<название_дистрибутива>

Группа для указания в spec-файле: Documentation

Пример: 

Name: docs-simply-linux

Group: Documentation

[править] Каталог установки

Файлы пакета документации (html, стили, логотипы и т. п.) устанавливаются в каталог /usr/share/doc/documentation/

[править] Конфликты

Так как пакеты документации устанавливают свои файлы в один и тот же каталог, в системе не должно одновременно присутствовать более одного пакета документации. Для обеспечения этого пакеты должны иметь конфликты на каждый docs-distro пакет, то есть содержать в своём spec-файле: 

Cоnflicts: docs-firstdistro, docs-seconddistro, docs-thirddistro

[править] Соглашения при написании документации

  • Ссылки на сайты даются с указанием завершающего слэша:
    http://www.altlinux.ru http://www.altlinux.ru/
  • Буква ё используется:
    Скрипт для полуавтоматической расстановки букв ё в тексте.
  • Обращение вы пишем со строчной:
    Обращаем Ваше ваше внимание …
  • Дистрибутивонезависимые модули. Стараться избегать в текстах модулей названий конкретных дистрибутивов. Это облегчает использование текста применительно к разным дистрибутивам ALT.
    В ALT Linux 4.0 Server настройка производится …
  • Linux пишем как Linux, но не Линукс. (Исключение: документация для школ — ПСПО)
    Линукс Linux не имеет географического центра разработки.
  • Желательно следить за тем, чтобы в теги попадали те слова, которые к эти тегам относятся, например, не нужно писать внутри тегов точку или знак деления:
    который завершается нажатием клавиши<keycap>Enter.</keycap> который завершается нажатием клавиши<keycap>Enter</keycap>.
  • В заголовках статей и разделов точки ставить не нужно
  • В списках в конце перечислений лучше ставить точку с запятой

[править] Глоссарий терминов

  • ALT Linux — дистрибутивы
  • ALT Linux — компания (в англоязычных текстах)
  • Компания «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс», ООО «Альт Линукс Технолоджи»

Руководство_по_написанию_документации

[править] Исторический раздел

Тут будет информация, описывающая для архивных целей технологии, использовавшиеся ранее при работе с документацией в рамках проекта.

Основной источник информации: heap.altlinux.org

 
Личные инструменты