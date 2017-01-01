Совет по установке принтеров Canon

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* [http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Установка_принтеров_Canon_LBP Установка принтеров Canon LBP]
* [http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Установка_принтеров_Canon_LBP Установка принтеров Canon LBP]
* [http://linuxhardware.ru/index.php/Установка_принтеров_Canon_семейства_CAPT Установка принтеров Canon семейства CAPT]
* [http://linuxhardware.ru/index.php/Установка_принтеров_Canon_семейства_CAPT Установка принтеров Canon семейства CAPT]
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* [https://wiki.debian.org/PrinterDriver/Canon/UFR-II PrinterDriver/Canon/UFR-II]
[[Категория:Использование_оборудования]]
[[Категория:Использование_оборудования]]

Текущая версия на 10:31, 29 мая 2017

Содержание

[править] Особенности

При настройке лазерных принтеров и МФУ Canon для работы с драйвером cndrvcups от поставщика (см. здесь или здесь) после установки пакетов стоит по возможности внимательно ознакомиться с документацией по установке и не спешить идти на http://localhost:631 или запускать system-config-printer -- поиск принтеров приведёт к автонастройке по протоколу usb: (так не заработает), документация описывает настройку по протоколу ccp:.

[править] Инструкция

Примечание: непроверенная инструкция на примере LBP 6300 по мотивам сообщения на форуме.


Скачиваем с официального сайта архив, там два .rpm; устанавливаем: 

# mkdir /var/ccpd
# mkfifo /var/ccpd/fifo0
# lpadmin -p LBP6300 -m CNCUPSLBP6300CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E

Для локального принтера, подключенного по USB: 

# ccpdadmin -p LBP6300 -o /dev/usb/lp0

Для сетевого принтера по адресу 192.168.100.150: 

# ccpdadmin -p LBP6300 -o net:192.168.100.150

Фиксируем/делаем запуск служб: 

# chkconfig --add ccpd
# chkconfig ccpd on
# service ccpd start
# service cups restart

Контроль состояния принтера: 

$ captstatusui -P LBP6300

[править] Примечания

Для другой модели принтера имя PPD-файла следует посмотреть в каталоге /usr/share/cups/model/ после установки пакетов с драйверами; стоит скорректировать название очереди сообразно (аргумент -p/-P).

Может потребоваться:

  • коррекция прав на /var/ccpd и /var/ccpd/fifo* (например, chgrp lp с добавлением пользователя в группу lp);
  • загрузка ядерного модуля для работы с USB-принтерами на некоторых версиях (modprobe usblp);
  • вместо /dev/usb/lp0 может быть /dev/usblp0 (опять же смотря по версии дистрибутива).

[править] Ссылки

 
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