Совет по установке принтеров Canon

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(Различия между версиями)

Текущая версия на 10:31, 29 мая 2017

править] Особенности

При настройке лазерных принтеров и МФУ Canon для работы с драйвером cndrvcups от поставщика (см. здесь или здесь) после установки пакетов стоит по возможности внимательно ознакомиться с документацией по установке и не спешить идти на http://localhost:631 или запускать system-config-printer -- поиск принтеров приведёт к автонастройке по протоколу usb: (так не заработает), документация описывает настройку по протоколу ccp:.

править] Инструкция

Примечание: непроверенная инструкция на примере LBP 6300 по мотивам непроверенная инструкция на примере LBP 6300 по мотивам сообщения на форуме



Скачиваем с официального сайта архив, там два .rpm; устанавливаем:

# mkdir /var/ccpd # mkfifo /var/ccpd/fifo0 # lpadmin -p LBP6300 -m CNCUPSLBP6300CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E

Для локального принтера, подключенного по USB:

# ccpdadmin -p LBP6300 -o /dev/usb/lp0

Для сетевого принтера по адресу 192.168.100.150:

# ccpdadmin -p LBP6300 -o net:192.168.100.150

Фиксируем/делаем запуск служб:

# chkconfig --add ccpd # chkconfig ccpd on # service ccpd start # service cups restart

Контроль состояния принтера:

$ captstatusui -P LBP6300

править] Примечания

Для другой модели принтера имя PPD-файла следует посмотреть в каталоге /usr/share/cups/model/ после установки пакетов с драйверами; стоит скорректировать название очереди сообразно (аргумент -p/-P).

Может потребоваться:

коррекция прав на /var/ccpd и /var/ccpd/fifo* (например, chgrp lp с добавлением пользователя в группу lp );

и (например, с добавлением пользователя в группу ); загрузка ядерного модуля для работы с USB-принтерами на некоторых версиях ( modprobe usblp );

); вместо /dev/usb/lp0 может быть /dev/usblp0 (опять же смотря по версии дистрибутива).