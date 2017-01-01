Совет по установке принтеров Canon
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* [http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Установка_принтеров_Canon_LBP Установка принтеров Canon LBP]
* [http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Установка_принтеров_Canon_LBP Установка принтеров Canon LBP]
* [http://linuxhardware.ru/index.php/Установка_принтеров_Canon_семейства_CAPT Установка принтеров Canon семейства CAPT]
* [http://linuxhardware.ru/index.php/Установка_принтеров_Canon_семейства_CAPT Установка принтеров Canon семейства CAPT]
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[[Категория:Использование_оборудования]]
[[Категория:Использование_оборудования]]
Текущая версия на 10:31, 29 мая 2017
Содержание
[править] Особенности
При настройке лазерных принтеров и МФУ Canon для работы с драйвером cndrvcups от поставщика (см. здесь или здесь) после установки пакетов стоит по возможности внимательно ознакомиться с документацией по установке и не спешить идти на http://localhost:631 или запускать system-config-printer -- поиск принтеров приведёт к автонастройке по протоколу usb: (так не заработает), документация описывает настройку по протоколу ccp:.
[править] Инструкция
Скачиваем с официального сайта архив, там два .rpm; устанавливаем:
# mkdir /var/ccpd # mkfifo /var/ccpd/fifo0 # lpadmin -p LBP6300 -m CNCUPSLBP6300CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
Для локального принтера, подключенного по USB:
# ccpdadmin -p LBP6300 -o /dev/usb/lp0
Для сетевого принтера по адресу 192.168.100.150:
# ccpdadmin -p LBP6300 -o net:192.168.100.150
Фиксируем/делаем запуск служб:
# chkconfig --add ccpd # chkconfig ccpd on # service ccpd start # service cups restart
Контроль состояния принтера:
$ captstatusui -P LBP6300
[править] Примечания
Для другой модели принтера имя PPD-файла следует посмотреть в каталоге /usr/share/cups/model/ после установки пакетов с драйверами; стоит скорректировать название очереди сообразно (аргумент -p/-P).
Может потребоваться:
- коррекция прав на /var/ccpd и /var/ccpd/fifo* (например, chgrp lp с добавлением пользователя в группу lp);
- загрузка ядерного модуля для работы с USB-принтерами на некоторых версиях (modprobe usblp);
- вместо /dev/usb/lp0 может быть /dev/usblp0 (опять же смотря по версии дистрибутива).