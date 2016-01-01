Репозитории ALT Linux

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(Различия между версиями)

Версия 05:57, 28 октября 2016 (править) Asy ← Предыдущая правка Текущая версия на 20:08, 1 марта 2017 (править) (отменить) MichaelShigorin м Строка 36: Строка 36: Начиная с Пятой и Шестой платформы, для платформы сопровождается сразу две ветви: ветвь для выпуска дистрибутивов (p5, p6) и ветвь сообщества (5.1, t6). Ветвь для выпуска дистрибутивов делает упор на стабильность, надежность и тестирование, а ветвь сообщества отличается более свободным допуском и расширяет ветвь для выпуска дистрибутивов новыми пакетами и новыми версиями имеющихся пакетов, оставаясь, в целом, бинарно совместимой с ветвью для выпуска дистрибутивов. Начиная с Пятой и Шестой платформы, для платформы сопровождается сразу две ветви: ветвь для выпуска дистрибутивов (p5, p6) и ветвь сообщества (5.1, t6). Ветвь для выпуска дистрибутивов делает упор на стабильность, надежность и тестирование, а ветвь сообщества отличается более свободным допуском и расширяет ветвь для выпуска дистрибутивов новыми пакетами и новыми версиями имеющихся пакетов, оставаясь, в целом, бинарно совместимой с ветвью для выпуска дистрибутивов. - branch/p7: + Для Восьмой платформы по состоянию на первый квартал 2017 года ветка t8 [https :// lists .altlinux.org/ pipermail / devel / 2016-October / 201832 . html пока не создавалась], текущие задачи решаются в рамках p8 . - # x86 + - rpm http :// ftp .altlinux.org/ pub / distributions / ALTLinux / p7/branch/ i586 classic + - rpm http://ftp . altlinux . org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch/ noarch classic + - # x86 -64 + p8/branch: - rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux /p7 /branch/ x86_64 classic + # 32-bit x86 - rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux /p7 /branch/ noarch classic + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8 /branch/ i586 classic - rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch/ x86_64-i586 classic + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8 /branch/noarch classic - branch/t7: + # 64-bit x86 - # x86 + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8 / branch/x86_64 classic - rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/ t7 /branch/ i586 classic + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8 /branch/ x86_64- i586 classic - rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux /t7 /branch/ noarch classic + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8 /branch/noarch classic - # x86 -64 + p7/branch: - rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/ t7 /branch / x86_64 classic + # 32-bit x86 - rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/ t7 /branch / noarch classic + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/ p7 /branch i586 classic - rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/t7/branch/ x86_64-i586 classic + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/ p7 /branch noarch classic - Наличие третьего репозитория для x86_64 обусловлено необходимостью [[Biarch|поддержки 32-разрядных приложений в 64-разрядной системе]]. Если такая поддержка не нужна , репозиторий x86_64-i586 , не нужен. + # 64-bit x86 + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64 classic + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch noarch classic + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64-i586 classic + + t7/branch: + # 32-bit x86 + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/t7/branch i586 classic + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/t7/branch noarch classic + + # 64-bit x86 + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/t7/branch x86_64 classic + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/t7/branch noarch classic + rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/t7/branch x86_64-i586 classic + + Наличие третьего репозитория для x86_64 обусловлено необходимостью [[Biarch|поддержки 32-разрядных приложений в 64-разрядной системе]]. Если такая поддержка не требуется , репозиторий x86_64-i586 тоже не нужен. == Debuginfo == == Debuginfo ==

Текущая версия на 20:08, 1 марта 2017

править] Главные правила

Не следует смешивать несовместимые репозитории, например, репозитории разных версий (следует заметить, что в Synapic достаточно легко отметить лишнее).

Обновляя систему с версии на версию, следует отключать старые репозитории при подключении новых. Кроме того, рекомендуется прочитать замечания по обновлению, которые, скорее всего, уже будут доступны на этом сайте. Прыгать через версию не рекомендуется.

Подключение репозиториев осуществляется записью соответствующей строки в файл /etc/apt/sources.list, либо в произвольный файл, соответствующий шаблону *.list в каталоге /etc/apt/sources.list.d/. C 2011 года существует утилита apt-repo, которая упрощает манипулирование репозиториями в коммандной строке. Так же, подключение и смену репозиториев можно осуществлять посредством графической утилиты Synaptic. Подробнее это описано в статье Управление пакетами, формат строки-источника описан в разделе "Источники репозиториев" этой же статьи.

править] Дистрибутивы

Процесс формирования стабильных веток и дистрибутивов ALT Linux на их основе выглядит так:

в рамках Sisyphus осуществляется текущая разработка (unstable);

когда приходит время очередной стабильной ветки — сизиф притормаживается;

альфа-сборки происходят на «медленном» unstable;

одновременно с фиксацией беты дистрибутива происходит отделение бранча;

далее некоторое время бранч и сизиф идут почти шаг-в-шаг (происходит копирование);

когда в сизифе начинают меняться ABI или иная функциональность, бранч уходит «в автоном»;

дистрибутивы выпускаются на бранче (x.0 и далее x.0.y).

Например, дистрибутивы семейства 7.0 выпускаются на базе p7/branch.

До версии 4.1 включительно для дистрибутивов формировались соответвующие опубликованным образам репозитории — например, для ALT Linux Server 4.0 доступен здесь.

править] Стабильные ветки

Основная статья: Branches

Каждая стабильная ветка (branch) разработки имеет APT-репозиторий. Поскольку стабильные ветки достаточно консервативны по измененениям, то эти репозитории достаточно безопасны для использования вместе с дистрибутивами (совпадающими по мажорной и минорной цифре в версии). Репозитории стабильных веток можно также использовать для обновления на следующие минорные и мажорные версии.

Начиная с Пятой и Шестой платформы, для платформы сопровождается сразу две ветви: ветвь для выпуска дистрибутивов (p5, p6) и ветвь сообщества (5.1, t6). Ветвь для выпуска дистрибутивов делает упор на стабильность, надежность и тестирование, а ветвь сообщества отличается более свободным допуском и расширяет ветвь для выпуска дистрибутивов новыми пакетами и новыми версиями имеющихся пакетов, оставаясь, в целом, бинарно совместимой с ветвью для выпуска дистрибутивов.

Для Восьмой платформы по состоянию на первый квартал 2017 года ветка t8 пока не создавалась, текущие задачи решаются в рамках p8.

p8/branch:

# 32-bit x86 rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/i586 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/noarch classic

# 64-bit x86 rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64-i586 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/noarch classic

p7/branch:

# 32-bit x86 rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch i586 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch noarch classic

# 64-bit x86 rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch noarch classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64-i586 classic

t7/branch:

# 32-bit x86 rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/t7/branch i586 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/t7/branch noarch classic

# 64-bit x86 rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/t7/branch x86_64 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/t7/branch noarch classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/t7/branch x86_64-i586 classic

Наличие третьего репозитория для x86_64 обусловлено необходимостью поддержки 32-разрядных приложений в 64-разрядной системе. Если такая поддержка не требуется, репозиторий x86_64-i586 тоже не нужен.

править] Debuginfo

Основная статья: RPM/debuginfo

Начиная с шестой платформы, появился специфический репозиторий debuginfo. Репозиторий содержит отладочную информацию для бинарных исполняемых файлов и библиотек. Обычным пользователям может быть полезен для формирования отчётов о проблемах в багтрекере. Например, для branch/p7, для x86_64 его можно подключить так:

rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch/ x86_64 debuginfo

править] Autoports

Основная статья: Autoports

Начиная с ветвей p5/5.1, в качестве частичной замены backports появились репозитории Autoports, которые содержат автоматически пересобираемые под текущую стабильную ветвь свежие пакеты из Sisyphus.

Настройка apt для использования Autoports для ветвей p7/t7 описана в Autoports/p7.

править] Autoimports

Основная статья: Autoimports

Пакеты из репозиториев Autoimports отличаются от пакетов в основном репозитории тем, что они получены с помощью систем автоматической конвертации и сборки пакетов и, соответственно, к ним было применено только автоматическое тестирование. Источником для этих репозиториев являются другие дистрибутивы. Перенос заключается в преобразовании spec-файла в соответствии с правилами в ALT Linux и пересборке в соответствующем окружении.

править] Карманы

Основная статья: Карманы

Это отдельные мини-репозитории сборочницы ALT Linux, то есть, задания, которые собраны, но не были отправлены в основной репозиторий. Имеют ограниченное время жизни. Удаляются сборочницей либо после помещения в репозиторий, либо в случае длительной неактивности. Не стоит использовать такие репозитории, если о них не было где-то объявлено (рассылки, форум).

править] Sisyphus

Основная статья: Branches/Sisyphus

Sisyphus - нестабильный репозиторий, предназначенный для разработчиков решений (приблизительно сравним с Fedora Rawhide, Mandrake Cooker, Debian unstable+experimental в других проектах), а не для пользователей.

x86

rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus i586 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus noarch classic

x86-64

rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus x86_64 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus noarch classic

ARM

Основная статья: Ports/arm

Основная статья: Ports/aarch64





править] Зеркала

Также, существуют зеркала репозиториев.

Вот пример зеркала на яндексе для ветки 5.1:

rpm ftp://mirror.yandex.ru/altlinux/5.1/branch/ i586 classic rpm ftp://mirror.yandex.ru/altlinux/5.1/branch/ noarch classic

Список доступных зеркал

править] Устаревшие репозитории

Для каждой стабильной ветки и дистрибутивов вплоть до 4.1 существовали обновления (updates), содержащие критичные исправления по безопасности и функционалу. Обратите внимание: в updates отсутствуют отдельные репозитории для noarch-пакетов: noarch-пакеты включены в архитектурно-зависимые репозитории.

В настоящее время в качестве Updates используются стабильные ветви.

Для дистрибутивов, выпущенных на ветке 4.0:

# x86 rpm http://updates.altlinux.com/4.0/ i586 classic

# x86-64 rpm http://updates.altlinux.com/4.0/ x86_64 classic

править] Backports

Для каждой стабильной ветки вплоть до 4.1 существовали backports: репозитории, в которые майнтайнеры переносят (пересобирают) более свежие пакеты, которые нельзя переложить в сами ветки из-за политики подготовки веток. Эта работа производится и тестируется вручную и в последнее время практически заглохла.

В настоящее время вместо backports используются Autoports и ветви, сопровождаемые Team (branch/5.1, branch/t6).

branch/4.0:

# x86 rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/backports/4.0 i586 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/backports/4.0 noarch classic

# x86-64 rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/backports/4.0 x86_64 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/backports/4.0 noarch classic

branch/4.1 (на данный момент - только для x86)

# x86 rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/backports/4.1 i586 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/backports/4.1 noarch classic