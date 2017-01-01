Процедура принятия в Team

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Версия 12:38, 15 декабря 2016 (править) 93.191.18.90 ← Предыдущая правка Текущая версия на 09:48, 17 февраля 2017 (править) (отменить) AntonFarygin Строка 5: Строка 5: Для принятия в Team необходима следующая информация: Для принятия в Team необходима следующая информация: - * имя ментора — участника команды, имеющего желание помогать в процессе приёма в Team. Менторов можно искать в [[Списки рассылки|списках рассылки]] или на [[IRC]]-канале. + * имя ментора — участника команды, имеющего желание помогать в процессе приёма в Team. Менторов можно искать в [[Списки рассылки|списках рассылки] ],канале [http://telegram.me/alt_linux Telegram ] или на [[IRC]]-канале. * псевдоним (имя пользователя) участника, выбирается им самим. Имя должно начинаться с буквы, содержать только буквы и цифры и быть не короче трёх символов. * псевдоним (имя пользователя) участника, выбирается им самим. Имя должно начинаться с буквы, содержать только буквы и цифры и быть не короче трёх символов. * адрес почты, на который будет производиться пересылка с адреса <tt>псевдоним@altlinux.org</tt>. * адрес почты, на который будет производиться пересылка с адреса <tt>псевдоним@altlinux.org</tt>.

Текущая версия на 09:48, 17 февраля 2017

Если вы считаете, что какого-то пакета в Сизифе не хватает, или что какой-то пакет заслуживает большего внимания и готовы заняться им — значит, настало время присоединиться к команде ALT Linux Team.

править] Сбор информации

Для принятия в Team необходима следующая информация:

имя ментора — участника команды, имеющего желание помогать в процессе приёма в Team. Менторов можно искать в списках рассылки,канале Telegram или на IRC-канале.

псевдоним (имя пользователя) участника, выбирается им самим. Имя должно начинаться с буквы, содержать только буквы и цифры и быть не короче трёх символов.

адрес почты, на который будет производиться пересылка с адреса псевдоним@altlinux.org .

. SSH-ключ (ED25519 или RSA >= 4096bit). Принимающему нужна публичная часть ключа. Этот ключ будет использоваться для SSH-доступа на ресурсы Sisyphus (git.alt и другие).

GPG-ключ (RSA >= 4096bit). В ключе должен быть uid вида псевдоним@altlinux.org . Принимающему нужна публичная часть ключа. Этот ключ будет использоваться для подписи пакетов и для удостоверения личности в почте.

Если у вас еще нет ssh- или GPG-ключа, прочтите статью «Работа с ключами разработчика».

править] Создание заявки

Заявка создаётся кандидатом путем добавления «бага» в Bugzilla. Такие «баги» читает специальный член команды — секретарь.

Баг должен быть оформлен следующим образом:

Баг должен быть заведён на компонент «join» в разделе «Development», где продуктом должен быть указан «Team accounts»,

В теле бага нужно указать псевдоним (имя пользователя) нового участника, адрес пересылки почты, имя ментора, а также несколько слов о том, чем кандидат намерен заняться в ALT Linux Team («собрать для начала такой-то пакет, а потом, если получится, ещё пакеты из такой-то области», «просто помочь со сборкой чего-нибудь», «научиться собирать пакеты» и т. п.),

E-mail ментора следует добавить в поле CC ("Подписка") к создаваемому багу, чтобы он мог должным образом подтвердить своё менторство,

Публичный SSH-ключ и публичный GPG-ключ нужно приложить к «багу» в виде отдельных приложений (attachments), в виде обычных файлов. GPG-ключ необходимо приложить в экспортированном виде ( gpg --export --armor <id ключа> ). Файлы можно прикладывать уже после создания баги.

править] Обработка заявки

После получения необходимой информации секретарь проверяет приложенные ключи, создаёт e-mail адрес и выдаёт ограниченный доступ в git.alt (без возможности сборки пакетов).

Помните, что и секретарь, и менторы являются добровольцами, и поэтому не всегда имеют время сразу ответить на ваши сообщения/письма/заявки, поэтому, пожалуйста, проявите терпение в случае задержки.

Секретарь ведёт процесс обработки заявки по списку Team/Join/Secretary. При переходе на новый этап секретарь обычно указывает номер этапа в открытом кандидатом «баге».

править] Работа с ментором

Ментор помогает новому участнику собирать пакеты, проверяя корректность пакетирования.

Ментор определяет момент, когда кандидат освоился с инструментарием и освоил основные правила пакетирования, после чего уведомляет об этом секретаря.

Секретарь добавляет GPG-ключ принимаемого в связку alt-gpgkeys.

С этого момента кандидат может отправлять в сборочницу тестовые задания, которые смогут попасть в репозиторий только после утверждения (approve) ментором (или любым другим членом Team).

Ментор определяет момент, когда кандидат научился совместно работать над пакетами (в частности, с ментором) и пользоваться сборочницей, и уведомляет об этом секретаря.

Так как у ментора не всегда будет достаточно времени, чтобы оперативно отвечать на все вопросы, настоятельно рекомендуется подписаться на рассылку devel-newbies@ и задавать возникающие вопросы там. Также будьте готовы к тому, что собеседник может покритиковать ваши коммиты в git, указать на ошибки.

править] Завершение процедуры

После получения «отмашки» от ментора секретарь выдаёт полный доступ в git.alt и подписывает нового участника на . Начиная с этого момента кандидат становится полноправным членом команды.