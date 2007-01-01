Почтовый сервер Postfix Dovecot

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(Настройка Dovecot)
(Настройка Postfix)
 
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== Настройка Postfix ==
== Настройка Postfix ==
 +
Настраиваем параметры postfix в файле {{path|/etc/postfix/main.cf}}:
 +
<pre># Использовать ipv4 и слушать на всех интерфейсах
 +
inet_protocols = ipv4
 +
inet_interfaces = all
 +
 +
# Следующие параметры оставляем без изменения
 +
queue_directory = /var/spool/postfix
 +
command_directory = /usr/sbin
 +
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
 +
data_directory = /var/lib/postfix
 +
mail_owner = postfix
 +
 +
# Задаем полное имя сервера, которым postfix будет представляться при отправке/получении почты
 +
myhostname = mail.test.alt
 +
 +
# Задаем имя нашего домена
 +
mydomain = test.alt
 +
 +
# Имя от которого будут посылаться письма с локальной машины
 +
myorigin = mail.test.alt
 +
 +
# Параметр указывает для каких доменов почта будет доставляться локально без пересылки на другие сервера
 +
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
 +
 +
# Указываем как доставляется локальная почта
 +
local_transport = virtual
 +
 +
# Указываем как определять локальных пользователей
 +
local_recipient_maps = $virtual_mailbox_maps
 +
 +
# Номер ошибки посылаемый оправителю при отказе
 +
unknown_local_recipient_reject_code = 550
 +
 +
# Задаем список виртуальных доменов
 +
virtual_mailbox_domains =  test.alt
 +
 +
# Список разрешенных пользователей
 +
virtual_mailbox_maps = ldap:/etc/postfix/ldap/local_recipients.cf
 +
 +
# Указываем сокет для доставки писем в dovecot
 +
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
 +
 +
# Указываем сертификаты, ключи SSL и включаем безопасные соединения и аутентификацию
 +
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/smtp.zoros.alt.crt
 +
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/smtp.zoros.alt.key
 +
smtpd_use_tls = yes
 +
smtpd_tls_auth_only = yes
 +
 +
# Настраиваем правила фильтрации писем
 +
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination, reject_non_fqdn_sender, reject_unknown_sender_domain, reject_invalid_helo_hostname, reject_non_fqdn_helo_hostname, check_helo_access
 +
 +
# Указываем опции SASL аутентификации через dovecot
 +
smtpd_sasl_auth_enable = yes
 +
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
 +
broken_sasl_auth_clients = yes
 +
smtpd_sasl_type = dovecot
 +
smtpd_sasl_path = private/auth
 +
smtpd_sasl_local_domain =  $myorigin</pre>
 +
Для работы smtps раскоментируем следующие строки в файле {{path|/etc/postfix/master.cf}}:
 +
<pre>smtps    inet  n      -      -      -      -      smtpd
 +
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 +
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 +
  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 +
</pre>
 +
Далее создадим каталог ldap и добавим файлы с правилами, указанные выше:
 +
<pre># mkdir /etc/postfix/ldap</pre>
 +
В этом каталоге создадим файл {{path|local_recipients.cf}}, который проверяет считать ли пользователя локальным:
 +
<pre>debuglevel = 0
 +
version = 3
 +
server_host = dc.test.alt
 +
bind_dn = ldapbind@test.alt
 +
bind_pw = PaSSword
 +
search_base = dc=test,dc=alt
 +
search_scope = subtree
 +
query_filter = (&(|(userPrincipalName=%u@%d)(mail=%u@%d)(otherMailbox=%u@%d))(sAMAccountType=805306368))
 +
result_attribute = userPrincipalName
 +
cache = no</pre>
 +
Запускаем и добавляем в автозагрузку сервис postfix:
 +
<pre># systemctl enable postfix
 +
# systemctl start postfix</pre>
 +
== Проверка работоспособности ==
 +
Создадим в домене двух пользователей u01test (u01test@test.alt) и u02test (u02test@test.alt). Настроим почтовый клиент и попробуем посылать письма от одного пользователя другому.

Текущая версия на 15:30, 4 июля 2017

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В этой статье описывается минимальная настройка почтового сервера на основе Postfix (SMTP) и Dovecot (IMAP, POP3) c авторизаций пользователей через LDAP в Samba4 DC.
Предполагается что уже есть настройенная Samba4 в роли контроллера домена. Исходные данные:

  • Домен: test.alt
  • Контроллер домена: dc.test.alt
  • Почтовый сервер: mail.test.alt
  • Сгенерированные сертификаты и ключи для Dovecot и Postfix
  • Пользователь для доступа к LDAP серверу: ldapbind

Как самостоятельно сгенерировать SSL сертификаты можно посмотреть тут

Содержание

[править] Установка и предварительная настройка

Для работы почтового сервера необходимо установить следующие пакеты: 

# apt-get install postfix-dovecot postfix-ldap postfix dovecot

Проверим работу DNS: 

# dig +short -t A dc.zoros.alt
10.10.105.1
# dig +short -t A mail.test.alt
10.10.105.2

Проверим доступ к LDAP-серверу: 

# ldapsearch -h dc.test.alt -p 389 -W -D "ldapbind@test.alt" -b "cn=Users,dc=test,dc=alt"

Это команда должна выдать информацию о пользователях. Все почтовые ящики пользователей будут хранится в директории /var/vmail и обрабатываться системным пользователем vmail c домашней директорией /var/vmail.
Создадим пользователя vmail и его домашнюю директорию: 

# useradd -b /var -m -s /bin/false vmail

[править] Настройка Dovecot

Создадим файл /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext параметров подключения Dovecot к LDAP: 

# Контроллер домена (сервер LDAP)
hosts = dc.test.alt

# Пользователь и пароль для подключения к LDAP
dn = ldapbind@test.alt
dnpass = 'PaSSword'

# Следующая опция позволяет аутентифицировать пользователей с помощью подключения к серверу LDAP с их аутентификационными данными
auth_bind = yes

# Преобразуем все имена пользователей в нижний регистр
auth_bind_userdn = %Lu

# Используем защищенное LDAP соединение
tls = yes

# Версия протокола LDAP
ldap_version = 3

# Где искать в LDAP
base = cn=Users,dc=zoros,dc=alt
deref = never

# Искать во всех вложенных объектах
scope = subtree

# Использовать фильтр для поиска пользователей - искать только пользователей (sAMAccountType=805306368),
# у которых совпадает c переданным логином IMAP или имя пользователя (userPrincipalName=%Lu) или электронная почта (mail=%Lu)
user_filter = (&(sAMAccountType=805306368)(|(userPrincipalName=%Lu)(mail=%Lu)))

# Указываем расположение домашнего каталога подсоединенного пользователя, параметр "%$" будет заменен на значение userPrincipalName (формата user@domain)
user_attrs = userPrincipalName=home=/var/vmail/%$

# Использовать фильтр для паролей
pass_filter = (&(sAMAccountType=805306368)(userPrincipalName=%Lu))

# Указываем имя пользователя найденное в LDAP
pass_attrs = userPrincipalName=user

Ссылка на этот конфигурационный файл есть в файле /etc/dovecot/conf.d/auth-ldap.conf.ext: 

passdb {
  driver = ldap
  args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext
}
userdb {
  driver = ldap
  args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext
}

Далее настраиваем параметры аутентификации в файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf: 

# Добавляемое к имени пользователю имя домена по умочанию (если пользователь введет имя user, то для dovecot он будет user@test.alt)
auth_default_realm = test.alt

# Преобразуем все имена пользователей в нижний регистр
auth_username_format = %Lu

# Указываем методы аутентификации
auth_mechanisms = plain login

# Добавляем поддержку аутентификации в LDAP
!include auth-ldap.conf.ext

Далее настраиваем параметры работы с почтой в файле /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf: 

# Настроим формат и расположение почты пользователей, %h - указывает, что почта располагается в домашнем каталоге пользователя установленном в параметре user_attrs файла  dovecot-ldap.conf.ext
mail_location = maildir:%h

# Указываем системного пользователя, созданного реннее, для работы с почтой и минимальные/максимальные gid/uid пользователей имеющих право работать с почтой (id vmail)
mail_uid = vmail
mail_gid = vmail
first_valid_uid = 1001
last_valid_uid = 1001
first_valid_gid = 1001
last_valid_gid = 1001

# Метод блокировок записи
mbox_write_locks = fcntl

Далее настраваем параметра SSL Dovecot в файле /etc/dovecot/conf.d10-ssl.conf: 

ssl = required
ssl_cert = </etc/dovecot/imap.test.alt.crt
ssl_key = </etc/dovecot/imap.test.alt.key

Далее настраиваем сокет авторизации для postfix. Он настраивается в файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf секция service auth: 

service auth {
  unix_listener auth-userdb {
    mode = 0660
    user = vmail
  }
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
  }
}

В этом же файле настроим сокет для приема писем из postfix-a - секция service lmtp: 

service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    mode = 0600
    user = postfix
  }
  user = vmail
}

В файле /etc/dovecot/dovecot.conf можно все оставить по умолчанию, например он может выглядеть так: 

protocols = imap pop3 lmtp
listen = *
base_dir = /var/run/dovecot/
login_greeting = Dovecot ready.
dict {
}
!include conf.d/*.conf

Теперь можно запускать и добавлять в автозагрузку сервис dovecot: 

# systemctl enable dovecot
# systemctl start dovecot

[править] Настройка Postfix

Настраиваем параметры postfix в файле /etc/postfix/main.cf: 

# Использовать ipv4 и слушать на всех интерфейсах
inet_protocols = ipv4
inet_interfaces = all

# Следующие параметры оставляем без изменения
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
mail_owner = postfix

# Задаем полное имя сервера, которым postfix будет представляться при отправке/получении почты
myhostname = mail.test.alt

# Задаем имя нашего домена
mydomain = test.alt

# Имя от которого будут посылаться письма с локальной машины
myorigin = mail.test.alt

# Параметр указывает для каких доменов почта будет доставляться локально без пересылки на другие сервера
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost

# Указываем как доставляется локальная почта
local_transport = virtual

# Указываем как определять локальных пользователей
local_recipient_maps = $virtual_mailbox_maps

# Номер ошибки посылаемый оправителю при отказе
unknown_local_recipient_reject_code = 550

# Задаем список виртуальных доменов
virtual_mailbox_domains =  test.alt

# Список разрешенных пользователей
virtual_mailbox_maps = ldap:/etc/postfix/ldap/local_recipients.cf

# Указываем сокет для доставки писем в dovecot
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp

# Указываем сертификаты, ключи SSL и включаем безопасные соединения и аутентификацию 
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/smtp.zoros.alt.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/smtp.zoros.alt.key
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_auth_only = yes

# Настраиваем правила фильтрации писем
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination, reject_non_fqdn_sender, reject_unknown_sender_domain, reject_invalid_helo_hostname, reject_non_fqdn_helo_hostname, check_helo_access

# Указываем опции SASL аутентификации через dovecot
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_local_domain =  $myorigin

Для работы smtps раскоментируем следующие строки в файле /etc/postfix/master.cf: 

smtps     inet  n       -       -       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject

Далее создадим каталог ldap и добавим файлы с правилами, указанные выше: 

# mkdir /etc/postfix/ldap

В этом каталоге создадим файл local_recipients.cf, который проверяет считать ли пользователя локальным: 

debuglevel = 0
version = 3
server_host = dc.test.alt
bind_dn = ldapbind@test.alt
bind_pw = PaSSword
search_base = dc=test,dc=alt
search_scope = subtree
query_filter = (&(|(userPrincipalName=%u@%d)(mail=%u@%d)(otherMailbox=%u@%d))(sAMAccountType=805306368))
result_attribute = userPrincipalName
cache = no

Запускаем и добавляем в автозагрузку сервис postfix: 

# systemctl enable postfix
# systemctl start postfix

[править] Проверка работоспособности

Создадим в домене двух пользователей u01test (u01test@test.alt) и u02test (u02test@test.alt). Настроим почтовый клиент и попробуем посылать письма от одного пользователя другому.

 
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