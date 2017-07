Почтовый сервер Postfix Dovecot

Материал из ALT Linux Wiki

В этой статье описывается минимальная настройка почтового сервера на основе Postfix (SMTP) и Dovecot (IMAP, POP3) c авторизаций пользователей через LDAP в Samba4 DC.

Предполагается что уже есть настройенная Samba4 в роли контроллера домена. Исходные данные:

Домен: test.alt

Контроллер домена: dc.test.alt

Почтовый сервер: mail.test.alt

Сгенерированные сертификаты и ключи для Dovecot и Postfix

Пользователь для доступа к LDAP серверу: ldapbind

Как самостоятельно сгенерировать SSL сертификаты можно посмотреть тут

Для работы почтового сервера необходимо установить следующие пакеты:

# apt-get install postfix-dovecot postfix-ldap postfix dovecot

Проверим работу DNS:

# dig +short -t A dc.zoros.alt 10.10.105.1 # dig +short -t A mail.test.alt 10.10.105.2

Проверим доступ к LDAP-серверу:

# ldapsearch -h dc.test.alt -p 389 -W -D "ldapbind@test.alt" -b "cn=Users,dc=test,dc=alt"

Это команда должна выдать информацию о пользователях. Все почтовые ящики пользователей будут хранится в директории /var/vmail и обрабатываться системным пользователем vmail c домашней директорией /var/vmail.

Создадим пользователя vmail и его домашнюю директорию:

# useradd -b /var -m -s /bin/false vmail

Создадим файл /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext параметров подключения Dovecot к LDAP:

# Контроллер домена (сервер LDAP) hosts = dc.test.alt # Пользователь и пароль для подключения к LDAP dn = ldapbind@test.alt dnpass = 'PaSSword' # Следующая опция позволяет аутентифицировать пользователей с помощью подключения к серверу LDAP с их аутентификационными данными auth_bind = yes # Преобразуем все имена пользователей в нижний регистр auth_bind_userdn = %Lu # Используем защищенное LDAP соединение tls = yes # Версия протокола LDAP ldap_version = 3 # Где искать в LDAP base = cn=Users,dc=zoros,dc=alt deref = never # Искать во всех вложенных объектах scope = subtree # Использовать фильтр для поиска пользователей - искать только пользователей (sAMAccountType=805306368), # у которых совпадает c переданным логином IMAP или имя пользователя (userPrincipalName=%Lu) или электронная почта (mail=%Lu) user_filter = (&(sAMAccountType=805306368)(|(userPrincipalName=%Lu)(mail=%Lu))) # Указываем расположение домашнего каталога подсоединенного пользователя, параметр "%$" будет заменен на значение userPrincipalName (формата user@domain) user_attrs = userPrincipalName=home=/var/vmail/%$ # Использовать фильтр для паролей pass_filter = (&(sAMAccountType=805306368)(userPrincipalName=%Lu)) # Указываем имя пользователя найденное в LDAP pass_attrs = userPrincipalName=user

Ссылка на этот конфигурационный файл есть в файле /etc/dovecot/conf.d/auth-ldap.conf.ext:

passdb { driver = ldap args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext } userdb { driver = ldap args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext }

Далее настраиваем параметры аутентификации в файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf:

# Добавляемое к имени пользователю имя домена по умочанию (если пользователь введет имя user, то для dovecot он будет user@test.alt) auth_default_realm = test.alt # Преобразуем все имена пользователей в нижний регистр auth_username_format = %Lu # Указываем методы аутентификации auth_mechanisms = plain login # Добавляем поддержку аутентификации в LDAP !include auth-ldap.conf.ext

Далее настраиваем параметры работы с почтой в файле /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf:

# Настроим формат и расположение почты пользователей, %h - указывает, что почта располагается в домашнем каталоге пользователя установленном в параметре user_attrs файла dovecot-ldap.conf.ext mail_location = maildir:%h # Указываем системного пользователя, созданного реннее, для работы с почтой и минимальные/максимальные gid/uid пользователей имеющих право работать с почтой (id vmail) mail_uid = vmail mail_gid = vmail first_valid_uid = 1001 last_valid_uid = 1001 first_valid_gid = 1001 last_valid_gid = 1001 # Метод блокировок записи mbox_write_locks = fcntl

Далее настраваем параметра SSL Dovecot в файле /etc/dovecot/conf.d10-ssl.conf:

ssl = required ssl_cert = </etc/dovecot/imap.test.alt.crt ssl_key = </etc/dovecot/imap.test.alt.key

Далее настраиваем сокет авторизации для postfix. Он настраивается в файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf секция service auth:

service auth { unix_listener auth-userdb { mode = 0660 user = vmail } unix_listener /var/spool/postfix/private/auth { mode = 0660 user = postfix group = postfix } }

В этом же файле настроим сокет для приема писем из postfix-a - секция service lmtp:

service lmtp { unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp { group = postfix mode = 0600 user = postfix } user = vmail }

В файле /etc/dovecot/dovecot.conf можно все оставить по умолчанию, например он может выглядеть так:

protocols = imap pop3 lmtp listen = * base_dir = /var/run/dovecot/ login_greeting = Dovecot ready. dict { } !include conf.d/*.conf

Теперь можно запускать и добавлять в автозагрузку сервис dovecot:

# systemctl enable dovecot # systemctl start dovecot

Настраиваем параметры postfix в файле /etc/postfix/main.cf:

# Использовать ipv4 и слушать на всех интерфейсах inet_protocols = ipv4 inet_interfaces = all # Следующие параметры оставляем без изменения queue_directory = /var/spool/postfix command_directory = /usr/sbin daemon_directory = /usr/libexec/postfix data_directory = /var/lib/postfix mail_owner = postfix # Задаем полное имя сервера, которым postfix будет представляться при отправке/получении почты myhostname = mail.test.alt # Задаем имя нашего домена mydomain = test.alt # Имя от которого будут посылаться письма с локальной машины myorigin = mail.test.alt # Параметр указывает для каких доменов почта будет доставляться локально без пересылки на другие сервера mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost # Указываем как доставляется локальная почта local_transport = virtual # Указываем как определять локальных пользователей local_recipient_maps = $virtual_mailbox_maps # Номер ошибки посылаемый оправителю при отказе unknown_local_recipient_reject_code = 550 # Задаем список виртуальных доменов virtual_mailbox_domains = test.alt # Список разрешенных пользователей virtual_mailbox_maps = ldap:/etc/postfix/ldap/local_recipients.cf # Указываем сокет для доставки писем в dovecot virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp # Указываем сертификаты, ключи SSL и включаем безопасные соединения и аутентификацию smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/smtp.zoros.alt.crt smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/smtp.zoros.alt.key smtpd_use_tls = yes smtpd_tls_auth_only = yes # Настраиваем правила фильтрации писем smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination, reject_non_fqdn_sender, reject_unknown_sender_domain, reject_invalid_helo_hostname, reject_non_fqdn_helo_hostname, check_helo_access # Указываем опции SASL аутентификации через dovecot smtpd_sasl_auth_enable = yes smtpd_sasl_security_options = noanonymous broken_sasl_auth_clients = yes smtpd_sasl_type = dovecot smtpd_sasl_path = private/auth smtpd_sasl_local_domain = $myorigin

Для работы smtps раскоментируем следующие строки в файле /etc/postfix/master.cf:

smtps inet n - - - - smtpd -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject

Далее создадим каталог ldap и добавим файлы с правилами, указанные выше:

# mkdir /etc/postfix/ldap

В этом каталоге создадим файл local_recipients.cf, который проверяет считать ли пользователя локальным:

debuglevel = 0 version = 3 server_host = dc.test.alt bind_dn = ldapbind@test.alt bind_pw = PaSSword search_base = dc=test,dc=alt search_scope = subtree query_filter = (&(|(userPrincipalName=%u@%d)(mail=%u@%d)(otherMailbox=%u@%d))(sAMAccountType=805306368)) result_attribute = userPrincipalName cache = no

Запускаем и добавляем в автозагрузку сервис postfix:

# systemctl enable postfix # systemctl start postfix

Создадим в домене двух пользователей u01test (u01test@test.alt) и u02test (u02test@test.alt). Настроим почтовый клиент и попробуем посылать письма от одного пользователя другому.