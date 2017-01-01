Пользователю

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Материал из ALT Linux Wiki

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*ALT Linux
*ALT Linux
** [[FAQ|Часто задаваемые вопросы и ответы на них]]
** [[FAQ|Часто задаваемые вопросы и ответы на них]]
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** [[О Сообществе ALT Linux]]
** [[Первая помощь|Первая помощь при установке дистрибутивов и работе с ОС]]
** [[Первая помощь|Первая помощь при установке дистрибутивов и работе с ОС]]
** [http://docs.altlinux.org/ Официальная документация]
** [http://docs.altlinux.org/ Официальная документация]

Текущая версия на 20:21, 15 января 2017

Gnome-media-optical.svg Дистрибутивы

Планируемые

Текущие

Исторические

Community-based

Используемые графические окружения

Manual.png Документация

 
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