Пользователю

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Материал из ALT Linux Wiki
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*ALT Linux
*ALT Linux
** [[FAQ|Часто задаваемые вопросы и ответы на них]]
** [[FAQ|Часто задаваемые вопросы и ответы на них]]
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** [[Первая помощь|Первая помощь при установке дистрибутивов и работе с ОС]]
** [[Первая помощь|Первая помощь при установке дистрибутивов и работе с ОС]]
** [http://docs.altlinux.org/ Официальная документация]
** [http://docs.altlinux.org/ Официальная документация]
Текущая версия на 20:21, 15 января 2017
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