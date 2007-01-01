Получение прав root
Материал из ALT Linux Wiki
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м (чуть подновил/поправил/доработал)
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'''Получение прав суперпользователя (root)'''
'''Получение прав суперпользователя (root)'''
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==== Вход через login ====
==== Вход через login ====
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Как описано в [http://docs.altlinux.org/archive/2.4/master/alt-docs-master/ch07.html Глава 7. Основы работы в Linux Справочника пользователя ALT Linux 2.4 Master]
Как описано в [http://docs.altlinux.org/archive/2.4/master/alt-docs-master/ch07.html Глава 7. Основы работы в Linux Справочника пользователя ALT Linux 2.4 Master]
{{начало цитаты}}
{{начало цитаты}}
|-
В процессе работы Linux активно несколько виртуальных консолей. Каждая виртуальная консоль доступна по нажатию Alt и функциональной клавиши с номером этой консоли. Так, в ALT Linux после загрузки системы функции системной консоли берёт на себя 12-я виртуальная консоль (Alt-F12). Если запущена графическая подсистема X11, она занимает седьмую консоль, а для переключения в текстовый режим описанные клавиши нужно нажимать вместе с Ctrl: Ctrl-Alt-F1,
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В процессе работы Linux активно несколько виртуальных консолей. Каждая виртуальная консоль доступна по нажатию Alt и функциональной клавиши с номером этой консоли. Так, в ALT Linux после загрузки системы функции системной консоли берёт на себя 12-я виртуальная консоль (Alt-F12). Если запущена графическая подсистема X11, она занимает седьмую консоль, а для переключения в текстовый режим описанные клавиши нужно нажимать вместе с Ctrl: Ctrl-Alt-F1, и т. д.
{{конец цитаты}}
{{конец цитаты}}
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при вводе пароля ничего не высвечивается - это сделано специально, для безопасности.
при вводе пароля ничего не высвечивается - это сделано специально, для безопасности.
|-
Далее вызываем mc
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Далеевызываем mc файловый менеджер с текстовым интерфейсом{{w|Midnight_Commander}}
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Для возвращения в графику выходим из mc, заканчиваем сеанс в виртуальном терминале (чтобы зря не висел) командой {{cmd|exit}} и переходим в графику
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Для возвращения в графику выходим из mc, заканчиваем сеанс в виртуальном терминале (чтобы зря не висел) командой {{cmd|exit}}и переходим в графику сочетанием клавиш +F7 (в некоторых раскладках консоли Ctrl++F7).
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сочетанием клавиш
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PS В современном Сизифе графическую консоль пытаются перевесить с седьмой на первую консоль.
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PS В современном Сизифе графическую консоль пытаютсяперевесить с седьмой на первую консоль.
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=== Управление доступом к командам перехода в режим суперпользователя ===
=== Управление доступом к командам перехода в режим суперпользователя ===
|-
В дистрибутивах ALT Linux для управления доступом к важным службам используется
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В дистрибутивах ALT Linux для управления доступом к важным службам используется control. Для получения текущего состояния войдите через login в root и дайте команду {{prg|control}} без параметров, например:
<source lang="text">
<source lang="text">
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* получение прав через su -
* получение прав через su -
|-
{{Важно|
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{{Важно| диcтрибутивах ALT Linux использовать su c "минусом"}}
<code>
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Версия 06:39, 20 января 2017
Получение прав суперпользователя (root)
Варианты:
- локальный вход с консоли;
- локальный/удалённый вход по ssh с ключом;
- повышение привилегий при помощи su/sudo (небезопасно).
Содержание
Вход через login
- Самый правильный способ — это переключиться в виртуальную консоль и зайти через login
Виртуальная консоль Linux организована на основе текстовых возможностей графического контроллера, в том числе работы через фреймбуфер.
Как описано в Глава 7. Основы работы в Linux Справочника пользователя ALT Linux 2.4 Master
В процессе работы Linux активно несколько виртуальных консолей. Каждая виртуальная консоль доступна по нажатию Alt и функциональной клавиши с номером этой консоли. Так, в ALT Linux после загрузки системы функции системной консоли берёт на себя 12-я виртуальная консоль (Alt-F12). Если запущена графическая подсистема X11, она занимает седьмую консоль, а для переключения в текстовый режим описанные клавиши нужно нажимать вместе с Ctrl: Ctrl-Alt-F1, Ctrl-Alt-F2 и т. д.
Если вы переключитесь в виртуальную консоль, то увидите приглашение на вход вида:
Lada login:
где Lada - имя вашего компьютера.
Вводите имя root м пароль root:
Lada login: root
Password:
при вводе пароля ничего не высвечивается - это сделано специально, для безопасности.
Далее, например, вызываем mc (файловый менеджер с текстовым интерфейсом) и работаем в нём, если нет предпочтений вроде zsh.
Для возвращения в графику выходим из mc, заканчиваем сеанс в виртуальном терминале (чтобы зря не висел) командой exit[1] и переходим в графику сочетанием клавиш Alt+F7 (в некоторых раскладках консоли Ctrl+Alt+F7).
PS В современном Сизифе и p8+ графическую консоль пытаются перевесить с седьмой на первую консоль.
https://youtu.be/1d86XVrjMZ4
Управление доступом к командам перехода в режим суперпользователя
В дистрибутивах ALT Linux для управления доступом к важным службам используется подсистема control. Для получения текущего состояния войдите через login в root и дайте команду control без параметров, например:
# control | grep su su wheelonly (public wheel wheelonly restricted) sudo wheelonly (public wheelonly restricted) sudoers relaxed (strict relaxed)
Для того, чтобы посмотреть что значит та или иная политика, дайте команду control имя_службы help, например
# control su help public: Any user can execute /bin/su wheel: Any user can execute /bin/su, but only "wheel" group members can switch to superuser wheelonly: Only "wheel" group members can execute /bin/su restricted: Only root can execute /bin/su
Для задания новой политики можно задать control имя_службы новая_политика, например:
control sudo restricted
что запретит использовать команду sudo всем, кроме root (а самому root уже в настройках sudo по умолчанию запрещено её использовать).
Вход через su -
- получение прав через su -
su -
Вход через sudo
- получение прав через sudo