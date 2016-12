Поиск подходящей версии для Бранча

Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 16:15, 20 декабря 2016

Основная статья и список необходимых пакетов - Gear + Hasher

править] Преамбула

Бывает такая ситуация что в Сизифе слишком свежий пакет, а в бранче слишком старый.

И бэкпортировать свежий пакет в бранч не позволяют старые версии пакетов, которые редко или вообще не обновляются в бранче.

Чтобы понять почему это происходит нужно прочесть политику создания бранчей в Altlinux и чем они отличаются от Сизифа.

править] Процесс

!!! Подобрать пакет для примера !!!





править] Тянем с git.alt gear-репозиторий

$ rpmgp -g name_pckg $ cd name_pckg

править] Ищем тэг или коммит с релизом, который мы пробуем собрать в бранч

$ git tag или $ git log

Запоминаем имя нужного тэга или копируем хеш нужного коммита

править] Создаём ветку с именем нужной нам версии

$git checkout -b Name_release имя_тэга или $git checkout -b Name_release хеш_коммита

Нас должно автоматически переключить в новую ветку

править] Пробуем бэкпортировать и получаем ошибку

ВНИМАНИЕ : Для наглядности процесса далее все примеры будут приведены для бранча p7

$ rpmbph -b p7 error: pathspec 'p7' did not match any file(s) known to git. Error in rpmbph: Can't checkout branch p7. Use FULLPATH_TO_WORK_DIR/packagename.spec.p7 manually or remove it.

Меняем старый спек на только что сгенерированный

$ mv Packagename.spec.p7 Packagename.spec $ rm Packagename.spec.p7

Комментируем и создаём ветку p№ вручную

$ git commit Packagename.spec -m "initial p7 branch build" $ git checkout -b p7

править] Работаем в ветке p№

Проверяем что находимся в нужной ветке и пробуем собрать

$ git status On branch p7 nothing to commit, working directory clean $rpmbsh

Если не получилось - работаем над ошибками.

Все изменения теперь будем сохранять в ветку p7.

Если стало ясно что и данная версия слишком нова для бранча, то удаляем данную ветку p№ и возвращаемся к пункту : Ищем тэг или коммит с релизом, который мы пробуем собрать в бранч

Идея в том что при выполнении команды $ rpmbph -b p№ у Вас не должно быть уже существующей ветки p№

Поэтому если Вы считаете что нужно сохранить результат Вашей работы, то нужно отпочковаться от ветки p№ и удалить саму ветку p№

$ git checkout -b p7_backup $ git checkout -D p7

править] Отправка в Сизиф

Проверяем что находимся в ветке p7 :

$ git status On branch p7 nothing to commit, working directory clean

И отправляем в Сизиф на сборку:

$ rpmbs git.alt -u

После чего ждём письмо на почту с результатом.

Если пришло письмо "EPERM" - Значит что задание собралось и отправлено на модерацию к "главному" по бранчу.