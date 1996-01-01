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Версия 17:16, 12 февраля 2016 (править) HihinRuslan ← Предыдущая правка Текущая версия на 10:45, 12 февраля 2017 (править) (отменить) 91.77.232.127 Строка 126: Строка 126: Право на получение консультационной и технической поддержки вы приобретаете при покупке большинства продуктов торговой марки ALT Linux. Сроки и объём помощи указаны в талоне технической поддержки, приложенном к диску или флэшке. Техническая поддержка дистрибутива может быть расширена в зависимости от потребностей пользователя. Право на получение консультационной и технической поддержки вы приобретаете при покупке большинства продуктов торговой марки ALT Linux. Сроки и объём помощи указаны в талоне технической поддержки, приложенном к диску или флэшке. Техническая поддержка дистрибутива может быть расширена в зависимости от потребностей пользователя. - Условия технической поддержки можно найти на интернет-сайте http ://www. altlinux .ru/ users / users- support/. + Условия технической поддержки можно найти на интернет-сайте https ://www. basealt .ru/ sales /support/. + == Поддержка пользователей продукции ALT Linux == == Поддержка пользователей продукции ALT Linux ==

Текущая версия на 10:45, 12 февраля 2017

править] Первая помощь при установке дистрибутивов и работе с ОС

По материалам

править] Проблемы при установке системы

Установщик дистрибутива имеет встроенную справку, вызываемую по клавише F1, и в затруднительных случаях в первую очередь советуем воспользоваться ей.

Если в системе не произошла настройка какого-либо компонента после стадии установки пакетов, не отчаивайтесь, доведите установку до конца, загрузитесь в систему и попытайтесь в спокойной обстановке повторить настройку.

В случае возникновения проблем с установкой вы можете вручную задать необходимые параметры в строке "Параметры загрузки" меню начального загрузчика.

править] Проблемы с драйвером видеокарты:

Если на этапе установке не включается графический режим и вы имеете что-то подобное этой картинке:

то для решения данной проблемы можно при установке системы задать в строке "Параметры загрузки" меню начального загрузчика (в нижней части окна) следующие параметры:





xdriver — графический установщик предпринимает попытку автоматического подбора драйвера видеокарты, но иногда это ему не удаётся. Данным параметром можно отключить «искусственный интеллект» и явно указать нужный вариант драйвера;

Примечание: По умолчанию при загрузке инсталятора происходит автоопределение видеокарты, которое выбирает драйвер по своему разумению. Иногда это автоопределение ошибается.



xdriver - отключает автоопределение и принудительно загружает указанный драйвер; можно указать любой драйвер, поддерживаемый xorg. Например, i915, nvidia, radeon, fglrx и т.д.

Существуют универсальные видеодрайверы:

vesa - минимальный драйвер, работает в общем так же, как и любой другой, но ожидает не конкретной видеокарты, а пытается следовать стандартам VESA (многие видеокарты его нормально поддерживают). Этот драйвер умеет только выводить изображение без ускорения и прочих "излишеств", достаточно медленно работает. fbdev - ещё более "тупой" драйвер. Он передаёт команду связаться с ядром и пытается рисовать картинку через него. Под этим драйвером может оказаться со стороны ядра несколько разных драйверов, но чаще всего это опять же VESA, но особая, ядерная версия. Работает часто это ещё медленнее, но практически всегда. И современная тенденция такова, что пытаются увеличить возможности и быстродействие ядерного модуля.

instdebug — если будет присутствовать этот параметр, то перед запуском и после завершения работы графического установщика будет запущена командная оболочка (shell). Это очень полезное средство для выявления причин отсутствия запуска графической части программы установки. Последовательность работы внутренних сценариев следующая: install2 → xinit → alterator-install2 → alterator-wizard. При необходимости можно вручную загрузить Xorg (команда xinit) и в открывшемся окне терминала запустить alterator-install2 (или alterator-wizard) вручную. Лог-файлы инсталятора сохраняются в /tmp.

править] Другие проблемы

При нажатии кнопке F5 (на UEFI F2,F2) можно выбрать подготовленные заранее параметры ядра.

Это:

Режим по-умолчанию — стандартный набор параметров.

Безопасный режим (failsafe vga=normal , что соответствует apm=off acpi=off mce=off barrier=off vga=normal) — отключаются все параметры ядра, которые могут вызвать проблемы при загрузке





"Подсматриваем" параметры загрузки в защищённом режиме





Без ACPI (acpi=off) — режим с отключённым ACPI, где ACPI (англ. Advanced Configuration and Power Interface — усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием) — открытый промышленный стандарт, впервые выпущенный в декабре 1996 года и разработанный совместно компаниями HP, Intel, Microsoft, Phoenix и Toshiba, который определяет общий интерфейс для обнаружения аппаратного обеспечения, управления питанием и конфигурации материнской платы и устройств.

— усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием) — открытый промышленный стандарт, впервые выпущенный в декабре 1996 года и разработанный совместно компаниями HP, Intel, Microsoft, Phoenix и Toshiba, который определяет общий интерфейс для обнаружения аппаратного обеспечения, управления питанием и конфигурации материнской платы и устройств. Без локального APIC (nolapic) — режим с отключённым Local APIC, где APIC (англ. Advanced Programmable Interrupt Controller) — улучшенный программируемый контроллер прерываний. APIC состоит из двух модулей: Local APIC и IO APIC:

LOCAL APIC — располагается в ядре процессора, если система многоядерна - в каждом ядре. I/O APIC — контроллер, расположенный на системной плате, обычно как часть микросхем обрамления процессора (например, микросхема Intel 82489DX).



Local APIC впервые был добавлен в процессоре Intel Pentium (ядро P54). Начиная с этого процессора, каждый следующий снабжался интегрированным Local APIC-ом. Иногда в проблемных материнских платах отключение этого параметра позволяет установить и использовать ОС.Так-же с помощью строчки «Параметры загрузки» можно задать другие параметры ядра, наиболее известные из них — связанные с отключением KMS и задания работы видеокарты или материнской платы — nomodeset, modeset=1, xforcevesa, acpi_blacklist=vendor, acpi_os=linux и другие.



Если вы вообще не смогли установить систему (не произошла или не завершилась стадия установки пакетов), то сначала попробуйте повторить попытку в режиме "Установка в безопасном режиме" или подобрать другие параметры, передаваемые ядру (см. клавишу F5). Вы также можете использовать описанный выше параметр instdebug, чтобы понять, в чём конкретно заключается проблема в вашем случае.

Ещё один метод решения проблемы, заключается он в использовании другого образа вашего дистрибутива (если, конечно он существует); например, есть установочный образ, а есть образ того же дистрибутива в виде LiveCD (Live Flash). Бывают, что достаточно применить Live-образ и всё нормально устанавливается. О таких случаях лучше сообщать в Багзиллу ALT Linux, чтобы специалисты попытались разобраться, почему так происходит.

Также решением может оказаться выбора дистрибутива, или образа с другим ядром (более старым, более новым), или использование образа с ядром другой ветки. Особенно это касается образов стартовых наборов

Возможно, у вас какое-то новое или нестандартное оборудование, но может оказаться, что оно отлично настраивается со старыми драйверами. В любом случае вы всегда можете сообщить о своих проблемах и получить возможную помощь (см ниже).

Если вы хотите получить точный ответ, то сообщите, пожалуйста, подробный состав вашего оборудования и подробное описание возникшей проблемы.

править] Проблемы с загрузкой системы

Если не загружается ни одна из установленных операционных систем, значит, есть проблема в начальном загрузчике. Такие проблемы могут возникнуть после установки системы, если загрузчик все-таки не установлен или установлен с ошибкой.

При установке или переустановке Windows на вашем компьютере загрузчик Linux будет перезаписан в принудительном порядке и станет невозможно запускать Linux.

Повреждение или перезапись загрузчика никак не затрагивает остальные данные на жёстком диске, поэтому в такой ситуации очень легко вернуть работоспособность: для этого достаточно восстановить загрузчик.

Если у вас исчез загрузчик другой операционной системы или другого производителя, то внимательно почитайте соответствующее официальное руководство на предмет его восстановления. Но в большинстве случаев вам это не потребуется, так как загрузчик, входящий в состав ALT Linux, поддерживает загрузку большинства известных операционных систем.

Для восстановления загрузчика достаточно любым доступным способом загрузить Linux и получить доступ к тому жёсткому диску, на котором находится повреждённый загрузчик. Для этого проще всего воспользоваться восстановительным режимом, который предусмотрен на установочном диске дистрибутива, или отдельным образом восстановления системы, если такого варианта загрузки в дистрибутиве нет.

Загрузка восстановительного режима заканчивается приглашением командной строки:

[ root @ localhost / ] #

Начиная с этого момента система готова к вводу команд.

В простейшем случае всё сводится только к выдаче команды

fixmbr

Поподробнее читайте в статье про восстановление загрузчика

править] Проблемы при работе системы

Если вы начинающий пользователь, в первую очередь, желательно ещё до установки, а можно и параллельно с установкой, познакомиться с документацией к вашему дистрибутиву на сайте Документация ALT Linux Team.

В трудных вопросах помимо Wiki можно так же обращаться к текущей документации, имеющейся в репозиториях, или конкретно по модулям документации. Эта же документация обычно есть в дистрибутивах и доступна без выхода в интернет. При желании её можно устанавливать (и удалять) отдельно к себе в систему.

Иногда при обновлении системы или при изменении пользователем каких-либо установленных драйверов (установке новых), особенно же не входящих в репозитории пакетов у пользователя могут возникнуть проблемы в работе операционной системы.

Сообщество пользователей старается не оставлять вас без помощи в этих случаях (см "Поддержка продуктов ALT Linux"), но специфика Linux требует от пользователя определённой мыслительной работы, что бы "не умереть от опеча л тки в тексте".

Если у вас возникли в работе проблемы с каким-то оборудованием, советуем прочитать:

править] Работа с оборудованием в Linux. «Сага о Драйверах»

Большинство проблем в Линукс сводится к отсутствию поддержки того или иного оборудования. Причины чаще всего заключаются в нежелании производителя оборудования раскрывать спецификацию оборудования и в нежелании написания собственного драйвера под Линукс.

В документации ALT Linux есть замечательная статья по вопросу поддержки оборудования в Линус: Работа с оборудованием в Linux («Сага о Драйверах»)

править] Поддержка продуктов ALT Linux

править] Техническая поддержка покупателей продукции ALT Linux

Право на получение консультационной и технической поддержки вы приобретаете при покупке большинства продуктов торговой марки ALT Linux. Сроки и объём помощи указаны в талоне технической поддержки, приложенном к диску или флэшке. Техническая поддержка дистрибутива может быть расширена в зависимости от потребностей пользователя.

Условия технической поддержки можно найти на интернет-сайте https://www.basealt.ru/sales/support/.

править] Поддержка пользователей продукции ALT Linux

Вне зависимости от того, скачали вы или же приобрели дистрибутив, задавать вопросы или обсуждать их с сообществом пользователей дистрибутивов ALT Linux вы можете на форуме или в списках рассылки.

править] Помощь сообщества:

править] Клуб активных пользователей ALT Linux

В последние время в составе сообщества пользователей ALT Linux сложился Клуб активных пользователей ALT Linux. Вы также всегда можете попросить помощь на их форуме и участвовать в работе клуба.

править] Ресурсы компании ALT Linux:

править] В напутствие

Форум и списки рассылки читают опытные пользователи, профессиональные системные администраторы и разработчики ALT Linux. Сообщество пользователей и специалистов окажет содействие в поиске ответа на ваш вопрос или посоветует выход из сложной ситуации. При обращении к данному виду помощи у вас нет гарантии на полноту и своевременность ответа, но мы стараемся не оставлять без ответа вопросы, задаваемые вами.

Единственная просьба -- проявлять вежливость к отвечающему: обычно он такой же пользователь, как и вы; пытайтесь при постановке вопроса приводить ту информацию о своём оборудовании и дистрибутиве, которую вы уже знаете, чтобы отвечающий не начинал ответ на ваш вопрос с поиска описания вашего оборудования в интернете.