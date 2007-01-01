Материал из ALT Linux Wiki

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Текущая версия на 20:42, 15 января 2017

Здравствуйте ! Добро пожаловать в сообщество ALT Linux !





править] Что такое сообщество ALT Linux ?



О сообществе ALT Linux

Прежде всего, это не Wiki компании ALT Linux или компании Базальт СПО, а Wiki сообщества ALT Linux.

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что, в отличие от многих других компаний и сообществ, форум сообщества ALT Linux это не единственный ресурс, где вам могут помочь или где вы можете получить информацию.

править] Кто входит в сообщество ?

Во-первых, ALT Linux Team — международная команда сборщиков (сопровождающих) и разработчиков программного обеспечения. Принятие в Team является необходимым и достаточным условием допуска к участию в развитии и непосредственной разработке репозитория Sisyphus.

Во-вторых, все компании, участники которых принимают непосредственное участие в развитии проектов ALT Linux Team, — это не только компания Базальт СПО, но и, например, компания Etersoft, а также ряд других компаний.

В-третьих, в сообщество ALT Linux входят все, кто помогает участникам ALT Linux Team — добровольные тестеры, активные участники рассылок и мероприятий, проводимых ALT Linux Team, в частности участники LinuxFest, участники Клуба активных пользователей Альт Линукс.

В-четвёртых, в сообщество Альт Линукс входят обыкновенные пользователи продуктов (дистрибутивов по большей части), разработанных и выпущенных представителями сообщества.







править] О ресурсах сообщества

Если вы зайдёте на форум сообщества и взгляните на верхнюю строку форума, то увидите :

Вики | Багтракер | Списки рассылки | Загрузки | Пакеты | FAQ | Репозитории | Зеркала | Поиск по ресурсам



Разберемся с этим более подробно :





Вики (Вики) — мы собственно на ней сейчас находимся, это энциклопедия накопленных знаний сообщества. В ней можно найти кучу статей, описывающих программы ALT , особенности их работы, настроек и т.п. Старый вариант вики располагается по адресу http://freesource.info/

Багтракер ( [https://bugzilla.altlinux.org/ багзила) — знаменитая багзила, место куда надо сообщать о замеченных вами ошибках, также здесь можно оформить запрос на сборку нового пакета в Сизиф или бранч.

Списки рассылки ([1] Списки рассылки) — это место, где можно получить грамотное решение ваших проблем или участвовать в процессе обсуждения/разработки/тестирования программных решений.

Загрузки Загрузки — место, откуда можно скачать наши продукты через Internet с зеркал ALT Linux Team

Пакеты ( Проект Prometheus 2.0) — это информационно-аналитический сайт для разработчиков и пользователей репозитория Sisyphus, а также бранчей (стабильных срезов репозитория Sisyphus, на основе которых и создаются все дистрибутивы ALT Linux). Старый вариант сайта откликается по адресу http://sisyphus.ru/

FAQ — сборник ответов на ЧАсто задаваемые ВОпросы, которые касаются использования программных продуктов ALT Linux Team. Также доступен по адресу http://faq.altlinux.org/

Репозитории — все доступные репозитории разных времён, их данные и описания.

Поиск по ресурсам — ресурс, с которого надо начинать искать решение вашей проблемы.

править] Ресурсы для учителей и учеников

СПО в российских школах — здесь команда ALT Linux рассказывает о внедрении свободного программного обеспечения в школах России

Дистанционное обучение — сайт дистанционного обучения, организованный и поддерживаемый силами сообщества ALT Linux.





править] Официальная страница с документацией по дистрибутивам ALT Linux

Ко многим дистрибутивам ALT Linux прикладывается бумажная и электронная документация (на диске), но она доступна и он-лайн по этой ссылке

править] Другие ресурсы сообщества ALT Linux

Кроме перечисленных выше ресурсов есть и другие ресурсы сообщества ALT Linux. Не описывая их просто дам несколько ссылок:

Неотсортированная документации - куча документации по ALT Linux: от черновиков до копий выпущенных книжек.

Кроме интернет ресурсов, существовал также IRC канал ALT Linux. В последнее время, его функционал принял на себя канал интернет мессенджера Telegram https://telegram.me/alt_linux. В него можно попасть, установив пакет tdesktop, входящий в репозиторий.

Иногда грамотный вопрос там может сэкономить вам много времени.

править] Списки рассылки

Исторически сложилось так, что основным способом общения в сообществе ALT Linux являются рассылки. Там можно получить более грамотную консультацию, чем на форуме. Наиболее важные из рассылок :

Sisyphus — вопросы и решение проблем пользователей Сизифа

community — основная рассылка пользователей ALT Linux. Общие вопросы по работе с программами, их настройкой и кривыми руками.

Hardware — вопросы по поддержке того или иного оборудования

altlinux-announce-ru — анонсы дистрибутивов ALT

Freeschool — обсуждение вопросов использования свободного ПО в образовании.

ltsp-server — использование дистрибутива Linux-Terminal и применение технологии Ltsp

News — новости, проекты и события компании Базальт СПО и ее партнеров.

samba — вопросы по настройке Самбы

Sysadmins — рассылка, посвящённая решению вопросов администрирования на базе дистрибутивов ALT Linux.

smoke-room — культурный офтопик, свободное обсуждение различных окололинуксовых вопросов.



Удобный способ к спискам рассылок в виде верб-интерфейса, вы можете также получить через сайт gmane.org, например, к рассылке community http://news.gmane.org/gmane.linux.altlinux.community

править] О полезных страницах Wiki

Многую полезную информацию вы можете найти на Wiki



Страница приветствия

Как установить программу

Часто задаваемые вопросы

Первая помощь

править] О том как искать решение проблемы

Если перед вами стоит какая-то проблема, которую вы не можете решить, то советую задать вопрос на форуме:





Вам надо попытаться кратко и чётко сформулировать её, старайтесь формулировать такими словами, которые в своём содержании уже несут смысл вашей проблемы. Во многом от того, насколько качественно вы её сформулируете, зависит скорость её решения.

Кратко сформулированную проблему введите в поиске по ресурсам, а затем воспользуйтесь строкой поиска с помощью поисковых систем от Гугла\Яндекса в правом верхнем углу или попробуйте поискать с помощью штатного поиска по форуму.

Если вы не нашли решения в поиске или вам непонятна найденная вами информация, создайте тему на форуме, в заголовок которой внесите кратко сформулированную вами проблему (по которой вы и искали информацию). В самом сообщении темы опишите проблему более подробно, с указанием той информации, которые вы уже нашли в интернете и (или) на форуме, а также что там было непонятно.

Старайтесь задавать вопрос кратко и ясно, с тем, чтобы отвечающим было как можно более ясна суть вашей проблемы.

# lspci -k # dmesg

Вывод данных команд можно присоединять к вопросу в виде отдельного файла или заключать в тег code или воспользоваться кнопкой "Код" в панели инструментов при наборе сообщения.

При проблемах с запуском графики часто требуется вывод содержимого файла /etc/X11/xorg.conf и /var/log/Xorg.0.log.

При создании темы пытайтесь не задавать несколько вопросов сразу — лучше на каждый вопрос создать отдельную тему.

Лучше создать новую тему, чем в чьей-то теме задавать свой вопрос. При этом в созданной вами теме никто не мешает сослаться на похожую тему на форуме, можете смело приводить ссылки на такие темы.

Следует приводить информацию, которая относится исключительно к вашему вопросу (например, информация об опыте вашей работы с Linux никак не поможет в решении вашего же вопроса, но может вызвать раздражение). Для подобных разговоров есть раздел "Флейм" или "Разное", там вполне можно обсуждать подобные темы. Если же будет необходимость, то вам подскажут, вывод какой ещё дополнительной команды надо привести для получения необходимой информации по вопросу.

Старайтесь не флеймить в разделах к флейму не относящихся.

Ну и не забывайте, что форум — это не единственный ресурс сообщества ALT Linux. Часто в рассылках можно получить более качественный и более быстрый ответ, чем на форуме.

править] А где ещё можно найти информацию ?

В самом дистрибутиве есть множество информации к пакетам.

Примечание: Откройте для себя /usr/share/doc/ИМЯ_ПАКЕТА, например, в /usr/share/doc/etcnet-0.9.7/wiki-RU/ лежит документация с Wiki.



Ну, и никогда не вредно дать из консоли от имени пользователя команду

man имя_программы

или

имя_программы --help

ну а если у вас под рукой англо-русский словарь (например stardict), то

info имя_программы



Отмечу маленькую особенность. Если вы хотите увидеть русскую страницу man, давайте команду man не от root, а от обычного пользователя.





Примечание: Успехов вам !



P.S Поиск через форум не всегда удобен и результативен, поэтому советую пользоваться поиском с помощью google/yandex в верхнем правом углу.