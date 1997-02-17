Особенности написания спек файлов в ALT Linux

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(Различия между версиями)

Версия 07:46, 12 апреля 2017

Источник

Статья импортирована из ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus/doc/alt-packaging/rpm.tex Автор статьи Dmitry V. Levin <ldv@altlinux.ru> ALT Linux Team

На Wiki есть уже статья ALT_Packaging_HOWTO, которая актуально корректируется. Но я думаю, данная статья будет тоже интересна для прочтения. --HihinRuslan 10:44, 12 июня 2016 (MSK)

Обоснование

При разработке изменений и дополнений к RPM решались следующие задачи:

Обеспечить желаемую функциональность наши пакеты должны отвечать определённым правилам, о которых пойдёт речь несколько позже. Для этого надо, чтобы spec-файлы обеспечивали выполнение этих правил. Помочь разработчику так как spec-файлы все ещё пишут люди, то их работу нужно свести к тому минимуму, который, собственно, и требует участия человека. Разработчик не должен копировать блоки кода из файла в файл, ибо эта неинтеллектуальная работа отнимает массу сил и чревата ошибками. Для этого есть макросы. Если какой-то код появляется в разных spec-файлах более одного раза, то надо написать макрос(ы).

Новые тэги.

BuildHost.

С помощью этого тэга можно переопределить значение hostname, которое RPM помещает в заголовок каждого пакета. По умолчанию, как и ранее, используется значение, возвращаемое uname(2).

Устаревшие тэги.

BuildRoot.

Времена, когда тэг BuildRoot в spec-файле определял, какой каталог RPM будет использовать в качестве BuildRoot, прошли безвозвратно. Теперь этот тэг не несёт никакой информации и может (и должен) быть опущен. Вместо этого используется значение макроса %buildroot, который определён как “%{_tmppath}/%{name}-buildroot” в файле /usr/lib/rpm/macros и может быть переопределён в любом месте, где допускается определять макросы. В случае, если макрос %buildroot не определён либо его значение представляет собой недопустимое значение “/”, сборка пакета не будет выполнена.

Новые макросы.

Встроенные макросы.

%homedir : домашний каталог пользователя, вызывающего этот макрос; %{homedir user} : домашний каталог пользователя user.

Макросы для часто используемых каталогов.

manpages %_man1dir, %_man2dir, %_man3dir, %_man4dir, %_man5dir, %_man6dir, %_man7dir, %_man8dir, %_man9dir; X11R6 %_x11dir, %_x11bindir, %_x11libdir, %_x11includedir, %_x11mandir, %_x11datadir, %_x11fontsdir; альтернативы %_altdir; лицензии %_licensedir; меню %_menudir, %_iconsdir, %_miconsdir, %_liconsdir; service %_initdir; control %_controldir; emacs %_emacslispdir; pam %_pam_modules_dir; tcl %_tcllibdir, %_tcldatadir; kernel %patches_dir, %kernel_srcdir; ruby %ruby_archdir, %ruby_libdir, %ruby_sitearchdir, %ruby_sitelibdir; другие системные %_cachedir, %_lockdir, %_logdir, %_spooldir.

Управление опциями компилятора gcc.

%add_optflags <options> добавить указанные параметры в стандартный набор %optflags; %remove_optflags <options> убрать указанные параметры из стандартного набора %optflags; %optflags_core базовые параметры; %_optlevel уровень оптимизации; %optflags_optimization параметры, отвечающие за оптимизацию, кроме архитектурно-зависимых; %optflags_warnings warning options; %optflags_debug debugging options; %optflags_shared параметры, применяемые для порождения корректного кода для DSO; %optflags_nocpp параметры, отключающие поддержку C++ exceptions и C++ RTTI; %optflags_notraceback -fomit-frame-pointer; %optflags_fastmath -ffast-math; %optflags_strict -fstrict-aliasing; %optflags_kernel параметры, используемые при компиляции ядра и его модулей.

По умолчанию, стандартный набор %optflags состоит из “%optflags_core %optflags_warnings %optflags_optimization”.

Выбор версии используемых GCC.

%set_gcc_version выбор версии GCC из множества установленных в системе.

По умолчанию используется /usr/bin/i586-alt-linux-gcc.

%set_autoconf_version выбор версии autoconf из множества установленных в системе; %set_automake_version выбор версии automake из множества установленных в системе; %set_libtool_version выбор версии libtool из множества установленных в системе.

По умолчанию используется версия default.

Макросы-надстройки над утилитой make.

%__nprocs число процессоров, доступных для сборки с помощью %make_build; %make_build вызов make с параметром, обеспечивающим оптимальную параллельную сборку в данной среде; %make_install вызов make c инициализацией переменной INSTALL, что в случае корректной реализации Makefileов пакета позволяет сохранить дату последней модификации файлов, что особенно важно для документации; %makeinstall “%make_install <инициализация других переменных, используемых многими Makefileами> install”.

Регистрация разделяемых библиотек.

%post_ldconfig, %post_ldconfig_lib регистрация новых/обновлённых библиотек; %post_ldconfig_sys регистрация новых/обновлённых системных библиотек (которые могут быть использованы в chroot’ах); %postun_ldconfig отмена регистрации удалённых библиотек.

Регистрация документации в формате info.

%install_info регистрация новых/обновлённых info-страниц; %uninstall_info отмена регистрации удалённых info-страниц.

Регистрация меню.

%update_menus регистрация новых/обновлённых меню; %clean_menus отмена регистрации удалённых меню.

Регистрация оконных менеджеров.

%update_wms регистрация новых/обновлённых описаний оконных менеджеров; %clean_wms отмена регистрации удалённых описаний оконных менеджеров.

Регистрация каталогов scrollkeeper.

%update_scrollkeeper регистрация новых/обновлённых каталогов; %clean_scrollkeeper отмена регистрации удалённых каталогов.

Вспомогательные макросы %configure.

%__libtoolize путь к скрипту libtoolize; %_configure_script путь к скрипту configure; %_configure_target целевая платформа для configure; %_configure_gettext –without-included-gettext.

Серверные макросы.

%post_service регистрация нового сервиса при установке, перезапуск при обновлении; %preun_service отмена регистрации сервиса и его выключение при удалении.

Макросы, определяющие некоторые аспекты packaging policy.

%buildroot значение BuildRoot; %_defattr атрибуты файлов и каталогов по умолчанию для каждой секции %files и для каждого файла, включаемого в таких секциях; %_cleanup_method метод, используемый при удалении ненужных файлов в секции %install; %_compress_method метод, используемый при сжатии документации в секции %install; %_findprov_default_method метод, используемый по умолчанию при поиске предоставляемых зависимостей; %_findreq_default_method метод, используемый по умолчанию при поиске требуемых зависимостей; %_fixup_method метод, используемый при исправлении файлов в секции %install; %_verify_elf_method метод, используемый при проверке ELF-файлов в секции %install; %_strip_method метод, используемый при обработке ELF-файлов в секции %install; %_perl_req_method : метод, используемый при поиске зависимостей в perl-скриптах; %_findprov_lib_path : список каталогов, в которых производится поиск ELF-файлов на наличие предоставляемых зависимостей; %_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,findreq,findprov}_topdir точка начала поиска файлов, обрабатываемых соответствующим методом; %_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,findreq,findprov}_skiplist список шаблонов файлов, которые будут пропущены при обработке соответствующим методом; например %add_findreq_skiplist %_bindir/some*.sh %_unpackaged_files_terminate_build параметр, определяющий влияние неупакованных файлов на результат сборки; %set_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,perl_req}_method изменить значение соответствующего макроса; %set_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,findreq,findprov}_{topdir,skiplist} изменить значение соответствующего макроса; %add_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,findreq,findprov}_skiplist добавить значение в соответствующий список; %{add,set}_findprov_lib_path добавить значение в список / изменить список каталогов, в которых производится поиск ELF-файлов на наличие предоставляемых зависимостей; %_keep_libtool_files определяет, подлежат ли автоматическому удалению ненужные вспомогательные файлы libtool’а.

Вызов вспомогательных программ.

%find_lang вызов /usr/lib/rpm/find-lang %strip_executable вызов /usr/lib/rpm/brp-strip для обработки ELF executables; %strip_relocatable вызов /usr/lib/rpm/brp-strip для обработки ELF relocatables; %strip_shared вызов /usr/lib/rpm/brp-strip для обработки ELF shared objects; %strip_static вызов /usr/lib/rpm/brp-strip для обработки ELF ar archives; %cleanup_build вызов /usr/lib/rpm/brp-cleanup; %compress_docs вызов /usr/lib/rpm/brp-compress; %strip_binaries вызов /usr/lib/rpm/brp-strip; %clean_buildroot выполнение rm -rf %buildroot, если %buildroot не указывает на настоящий /.

Управление процессом сборки.

%_rpmbuild_clean управляет включённым по умолчанию для rpmbuild –rebuild и rpmbuild –recompile режимом удаления промежуточных файлов и каталогов. %_rpmbuild_packagesource управляет выключенным по умолчанию для rpmbuild –rebuild и rpmbuild –recompile режимом создания пакетов с исходным кодом. %buildmulti альтернативная директива %build для случая, когда в секции %build происходит заполнение %buildroot. Вообще говоря, такой техники стоит избегать во всех случаях, когда это возможно; %_deps_optimization управляет включённым по умолчанию режимом оптимизации зависимостей; %_build_lang значение переменных LANG, LANGUAGE и LC_ALL; %_build_display значение переменной DISPLAY; %_build_xauthority значение переменной XAUTHORITY; %__ccache_cc значение переменной CCACHE_CC; %__ccache_dir значение переменной CCACHE_DIR.

Версии некоторых установленных в системе пакетов.

glibc %__glibc_version, %__glibc_version_major, %__glibc_version_minor; gcc %__gcc_version, %__gcc_version_major, %__gcc_version_minor, %__gcc_version_base; python %__python_version; %get_version версия указанного пакета; %get_release релиз указанного пакета; %get_serial serial указанного пакета; %add_serial serial указанного пакета в виде, пригодном для включения в spec-файл; %get_SVR тройка значений serial:version-release указанного пакета; %get_NSVR четвёрка значений name-serial:version-release указанного пакета; %get_dep строка вида name >= serial:version-release, построенная по указанному пакету;

Эти макросы, как правило, используются в пакетах, сборка которых возможна с различными версиями этих программ, если эти версии правильно учитывать.

Управление процессом обработки spec-файлов.

%def_with, %def_without, %def_enable, %def_disable установка значения макросов условия с указанием значения по умолчанию; %check_def проверка макросов условия на непротиворечивость; %subst_with, %subst_enable подстановка значения макросов условия; %defined, %undefined проверка на существование макроса; %with, %without, %enabled, %disabled проверка значения макросов условия; %ifdef, %ifndef ветвление по факту существования макроса; %if_with, %if_without, %if_enabled, %if_disabled ветвление по значению макросов условия;

Прочие макросы.

%intel список архитектур intel, совместимых с i386; %amd список архитектур amd, совместимых с i386; %ix86 список всех архитектур, совместимых с i386; компоненты макроса %packager %packagerName, %packagerAddress; %_internal_gpg_path путь к связке ключей ALT Linux Team.

Новыe параметры rpm.

-bE новый режим работы RPM, при котором происходит только подстановка макросов; -bM новый режим работы RPM, при котором происходит только вывод списка использованных макросов; –nowait-lock не блокировать процесс, если база данных RPM занята; –fancypercent отображать дополнительную информацию о процентах проделанной работы при установке/обновлении пакетов; –nopatch не включать указанные патчи в исходный пакет; –nosource не включать указанные исходники в исходный пакет; –lastchange вывести информацию о последнем изменении пакета; –changes-since вывести информацию обо всех изменениях пакета, начиная с указанной версии.

Новые возможности rpm по сборке пакетов.

По окончании выполнения секции %install RPM выполняет ряд действий:

удаление ненужных файлов и каталогов;

исправление прав доступа к файлам и каталогам;

упаковка документации;

удаление отладочной информации;

коррекция символических ссылок на разделяемые библиотеки;

перекомпиляция python-модулей.

Автоматическое удаление ненужных файлов.

Все файлы и каталоги, подпадающие под правило определения ненужных файлов и каталогов, удаляются. В частности, по умолчанию подлежат удалению

файлы с именами DEADJOE , .SUMS , TAGS , core ;

, , , ; файлы, заканчивающиеся на , .orig , .rej , .bak ;

, , , ; каталоги с именем CVS ;

; ненужные вспомогательные файлы libtool’а, заканчивающиеся на .la.

Поддерживаются следующие методы определения файлов и каталогов, подлежащих удалению:

none, skip : поиска и удаления не производится;

: поиска и удаления не производится; auto : метод по умолчанию, определённый в файле /usr/lib/rpm/brp-cleanup ;

: метод по умолчанию, определённый в файле ; ': специальный метод; переданное значение используется в качестве имени программы, которая будет вызвана для поиска и удаления ненужных файлов.

Какой метод будет использован в каждом конкретном случае, зависит от значения макроса %_cleanup_method; значение по умолчанию для этого макроса - auto.

Автоматический поиск и исправление конфигурационных файлов, используемых прежде всего при разработке ПО.

Поддерживаются следующие типы файлов, подлежащих проверке и исправлению:

none, skip : поиска и проверки не производится;

: поиска и проверки не производится; binconfig : поиск и обработка shell-скриптов по шаблону /usr/bin/*-config ;

: поиск и обработка shell-скриптов по шаблону ; pkgconfig : поиск и обработка файлов по шаблону /usr/lib/pkgconfig/*.pc ;

: поиск и обработка файлов по шаблону ; libtool: поиск и обработка .la-файлов;

Какой метод будет использован в каждом конкретном случае, зависит от значения макроса %_fixup_method; значение по умолчанию для этого макроса - binconfig pkgconfig libtool.

Автоматическое исправление прав доступа к файлам и каталогам.

Права доступа ко всем файловым объектам, находящимся в $RPM_BUILD_ROOT, проверяются и корректируются согласно следующим правилам:

каталоги /usr/share , /usr/include , /usr/X11R6/share , /usr/X11R6/include , /usr/X11R6/man со всем содержимым должны быть доступны по чтению всем пользователям;

, , , , со всем содержимым должны быть доступны по чтению всем пользователям; ничто из содержимого каталога /usr , за исключением /usr/src , не должно быть доступно по записи не-владельцу, за исключением владельца файлов.

, за исключением , не должно быть доступно по записи не-владельцу, за исключением владельца файлов. никакие suid и/или sgid-файлы не должны быть доступны по чтению (и тем более по записи), за исключением владельца файлов.

Автоматическое сжатие man и info-документации с поддержкой различных методов сжатия.

Вся документация пакета, распознаваемая как man или info-документация, по окончании работы секции %install, сжимается согласно выбранному методу. Поддерживаются следующие методы сжатия:

bzip2 : сжатие с помощью “ bzip2 -9 ”;

: сжатие с помощью “ ”; gzip : сжатие с помощью “ gzip -9n ”;

: сжатие с помощью “ ”; auto : сжатие с помощью “ gzip -9n ” либо “ bzip2 -9 ” в зависимости от того, какой вариант окажется эффективнее;

: сжатие с помощью “ ” либо “ ” в зависимости от того, какой вариант окажется эффективнее; none : производится декомпрессия файлов вместо сжатия;

: производится декомпрессия файлов вместо сжатия; skip: процедура сжатия пропускается полностью.

Какой метод будет использован в каждом конкретном случае, зависит от значения макроса %_compress_method; значение по умолчанию для этого макроса - auto. По окончании процедуры сжатия производится выравнивание ссылок, которые, возможно, требуют коррекции в связи с изменениями имён файлов в процессе их сжатия.

Автоматическая проверка ELF-файлов с поддержкой различных стратегий.

Иногда в результате сборки пакета получаются ELF-файлы, содержащие неверную и/или недопустимую информацию в некоторых записях динамической секции, таких как RPATH и TEXTREL. Поэтому по окончании работы секции %install проверяются все собранные ELF-файлы. Выбор методов проверки определяется значением макроса %_verify_elf_method, которое есть набор из следующих возможных значений:

none, skip : поиска и проверки не производится;

: поиска и проверки не производится; rpath=relaxed : проверка RPATH только на наличие недопустимых элементов;

: проверка RPATH только на наличие недопустимых элементов; rpath=normal : relaxed + проверка на наличие более чем одного элемента в RPATH ;

: + проверка на наличие более чем одного элемента в ; rpath=strict : проверка на наличие непустого RPATH .

: проверка на наличие непустого . textrel=relaxed : предупреждение о наличии записей типа TEXTREL;

: предупреждение о наличии записей типа TEXTREL; textrel=normal, textrel=strict: проверка на наличие записей типа TEXTREL;

Значение по умолчанию для макроса %_verify_elf_method в данный момент равно normal, что эквивалентно rpath=normal,textrel=normal.

Автоматическое удаление отладочной информации из ELF-файлов с поддержкой различных стратегий выбора файлов, подлежащих обработке.

Зачастую возможно уменьшить размер получаемых в результате сборки пакета ELF-файлов без потери качества за счёт удаления из них отладочной информации. Поэтому по окончании работы секции %install все ELF-файлы выбранных типов обрабатываются программой strip. Выбор типов файлов определяется значением макроса %_strip_method, которое есть набор из следующих возможных значений:

executable : ELF executable;

: ELF executable; relocatable : ELF relocatable;

: ELF relocatable; shared : ELF shared object;

: ELF shared object; static: ar archive.

Кроме того, есть возможность вызывать strip вручную, для этой цели предназначены макросы %strip_executable, %strip_relocatable, %strip_shared, %strip_static. Синтаксис этих макросов подробно изложен в “/usr/lib/rpm/brp-strip –help”.

Автоматическая перекомпиляция python-модулей.

Как известно, python-модули обычно компилируют в байтовую форму для увеличения быстродействия при последующей работе с ними. Каждый такой модуль, помимо всего прочего, хранит время своего создания и полное имя файла, в котором должен находиться. В связи с последним обстоятельством скомпилированные модули, созданные в результате работы секции %install, непригодны, ибо не могут быть использованы после установки пакета. По этой причине теперь по окончании работы секции %install производится перекомпиляция всех python-модулей таким образом, чтобы их можно было использовать после установки пакета. В качестве байт-компилятора будет использоваться программа, имя которой хранится в макросе %__python. Обычно это /usr/bin/python, однако в некоторых случаях может потребоваться изменить это значение на другое (например, в случае сборки пакета python или если по какой-то причине перекомпиляция не нужна).

Автоматический поиск требуемых и предоставляемых зависимостей.

В дополнение к стандартному поиску зависимостей от/для разделяемых библиотек, реализована поддержка поиска требуемых зависимостей для shell и perl-скриптов, поиска зависимостей, определяемых наличием специальных файлов в пакете, а также поддержка поиска предоставляемых зависимостей для perl-скриптов.

Изменение семантики тэгов, управляющих поиском зависимостей.

Новые возможности RPM по автоматическому поиску зависимостей при сборке пакетов управляются, как и прежде, значениями тэгов AutoReq, AutoProv и AutoReqProv. К стандартным значениям yes/no (true/false), таким образом, добавлены новые возможные значения, являющиеся именами методов поиска зависимостей:

lib/nolib : включение/выключение поиска зависимостей от/для разделяемых библиотек;

: включение/выключение поиска зависимостей от/для разделяемых библиотек; shell/noshell : включение/выключение поиска зависимостей в shell -скриптах;

: включение/выключение поиска зависимостей в -скриптах; perl/noperl : включение/выключение поиска зависимостей в perl -скриптах;

: включение/выключение поиска зависимостей в -скриптах; files/nofiles : включение/выключение поиска зависимостей, определяемых наличием специальных файлов в пакете;

: включение/выключение поиска зависимостей, определяемых наличием специальных файлов в пакете; default : то же, что и yes ;

: то же, что и ; none , off : то же, что и no ;

, : то же, что и ; all: включение всех возможных методов поиска зависимостей.

Значением тэга может являться как один метод, так и перечисление методов. По умолчанию, для каждого под пакета собираемого пакета AutoReq = AutoProv = yes, что на практике означает использование макросов %_findreq_default_method и %_findprov_default_method для определения методов поиска зависимостей.

Автоматическая очистка BuildRoot.

Перед выполнением секции %install и по окончании выполнения секции %clean RPM автоматически очищает BuildRoot с помощью макроса %clean_buildroot. Это значит, что больше не нужно использовать эти ужасные “rm -rf $RPM_BUILD_ROOT”. Секция %clean вообще может (и должна) быть опущена, если в ней не содержится ничего, кроме этого “rm”. В тех редких случаях, когда в spec-файле производится заполнение BuildRoot не в секции %install, как это должно быть, а в секции %build, что в принципе неправильно, можно перенести точку очистки BuildRoot из начала секции %install в начало секции %build, если заменить директиву %build на макрос %buildmulti.

Упрощение секции %files.

Ранее в начале каждой секции %files было необходимо указывать атрибуты файлов и каталогов создаваемых пакетов с помощью довольно однообразно используемой директивы %defattr. Теперь это происходит автоматически в начале каждой секции %files, а также в начале каждого файла, включаемого в секцию %files с помощью опции -f. Точнее говоря, в качестве этой директивы используется значение макроса %_defattr. Таким образом, прежнее использование директивы %defattr в начале секций и файлов следует считать упразднённым.

Сборка пакетов привилегированным пользователем.

То, что когда-то было необходимостью, со временем стало излишним, а порой и просто опасным. Теперь, когда все без исключения пакеты можно (и нужно) собирать непривилегированным пользователем во избежание риска разрушения системы и некорректной сборки, сборка пакетов привилегированным пользователем по умолчанию запрещена. Этот запрет можно снять путём изменения значения макроса %_allow_root_build.

См: Официальный web-сайт rpm: http://www.rpm.org/ Список рассылки для разработчиков rpm: rpm-list@redhat.com Edward C. Bailey “Maximum RPM” February 17, 1997. (доступна также online-версия по адресу http://www.rpm.org/max-rpm/ и в формате PostScript по адресу http://www.rpm.org/local/maximum-rpm.ps.gz)



