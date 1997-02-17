Особенности написания спек файлов в ALT Linux
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(→Сборка пакетов привилегированным пользователем.)
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(→Макросы, определяющие некоторые аспекты packaging policy.)
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; %_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,findreq,findprov}_skiplist:
; %_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,findreq,findprov}_skiplist:
: список шаблонов файлов, которые будут пропущены при обработке соответствующим методом;
: список шаблонов файлов, которые будут пропущены при обработке соответствующим методом;
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; %_unpackaged_files_terminate_build:
; %_unpackaged_files_terminate_build:
: параметр, определяющий влияние неупакованных файлов на результат сборки;
: параметр, определяющий влияние неупакованных файлов на результат сборки;
Версия 07:46, 12 апреля 2017
Источник
Статья импортирована из ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus/doc/alt-packaging/rpm.tex Автор статьи Dmitry V. Levin <ldv@altlinux.ru> ALT Linux Team
На Wiki есть уже статья ALT_Packaging_HOWTO, которая актуально корректируется. Но я думаю, данная статья будет тоже интересна для прочтения. --HihinRuslan 10:44, 12 июня 2016 (MSK)
Обоснование
При разработке изменений и дополнений к RPM решались следующие задачи:
- Обеспечить желаемую функциональность
-
- наши пакеты должны отвечать определённым правилам, о которых пойдёт речь несколько позже. Для этого надо, чтобы spec-файлы обеспечивали выполнение этих правил.
- Помочь разработчику
-
- так как spec-файлы все ещё пишут люди, то их работу нужно свести к тому минимуму, который, собственно, и требует участия человека. Разработчик не должен копировать блоки кода из файла в файл, ибо эта неинтеллектуальная работа отнимает массу сил и чревата ошибками. Для этого есть макросы. Если какой-то код появляется в разных spec-файлах более одного раза, то надо написать макрос(ы).
Новые тэги.
BuildHost.
С помощью этого тэга можно переопределить значение hostname, которое RPM помещает в заголовок каждого пакета. По умолчанию, как и ранее, используется значение, возвращаемое uname(2).
Устаревшие тэги.
BuildRoot.
Времена, когда тэг BuildRoot в spec-файле определял, какой каталог RPM будет использовать в качестве BuildRoot, прошли безвозвратно. Теперь этот тэг не несёт никакой информации и может (и должен) быть опущен. Вместо этого используется значение макроса %buildroot, который определён как “%{_tmppath}/%{name}-buildroot” в файле /usr/lib/rpm/macros и может быть переопределён в любом месте, где допускается определять макросы. В случае, если макрос %buildroot не определён либо его значение представляет собой недопустимое значение “/”, сборка пакета не будет выполнена.
Новые макросы.
Встроенные макросы.
- %homedir
- : домашний каталог пользователя, вызывающего этот макрос;
- %{homedir
- user}
- : домашний каталог пользователя user.
Макросы для часто используемых каталогов.
- manpages
-
- %_man1dir, %_man2dir, %_man3dir, %_man4dir, %_man5dir, %_man6dir, %_man7dir, %_man8dir, %_man9dir;
- X11R6
-
- %_x11dir, %_x11bindir, %_x11libdir, %_x11includedir, %_x11mandir, %_x11datadir, %_x11fontsdir;
- альтернативы
-
- %_altdir;
- лицензии
-
- %_licensedir;
- меню
-
- %_menudir, %_iconsdir, %_miconsdir, %_liconsdir;
- service
-
- %_initdir;
- control
-
- %_controldir;
- emacs
-
- %_emacslispdir;
- pam
-
- %_pam_modules_dir;
- tcl
-
- %_tcllibdir, %_tcldatadir;
- kernel
-
- %patches_dir, %kernel_srcdir;
- ruby
-
- %ruby_archdir, %ruby_libdir, %ruby_sitearchdir, %ruby_sitelibdir;
- другие системные
-
- %_cachedir, %_lockdir, %_logdir, %_spooldir.
Управление опциями компилятора gcc.
- %add_optflags <options>
-
- добавить указанные параметры в стандартный набор %optflags;
- %remove_optflags <options>
-
- убрать указанные параметры из стандартного набора %optflags;
- %optflags_core
-
- базовые параметры;
- %_optlevel
-
- уровень оптимизации;
- %optflags_optimization
-
- параметры, отвечающие за оптимизацию, кроме архитектурно-зависимых;
- %optflags_warnings
-
- warning options;
- %optflags_debug
-
- debugging options;
- %optflags_shared
-
- параметры, применяемые для порождения корректного кода для DSO;
- %optflags_nocpp
-
- параметры, отключающие поддержку C++ exceptions и C++ RTTI;
- %optflags_notraceback
-
- -fomit-frame-pointer;
- %optflags_fastmath
-
- -ffast-math;
- %optflags_strict
-
- -fstrict-aliasing;
- %optflags_kernel
-
- параметры, используемые при компиляции ядра и его модулей.
По умолчанию, стандартный набор %optflags состоит из “%optflags_core %optflags_warnings %optflags_optimization”.
Выбор версии используемых GCC.
- %set_gcc_version
-
- выбор версии GCC из множества установленных в системе.
По умолчанию используется /usr/bin/i586-alt-linux-gcc.
Выбор версии используемых GNU Autotools.
- %set_autoconf_version
-
- выбор версии autoconf из множества установленных в системе;
- %set_automake_version
-
- выбор версии automake из множества установленных в системе;
- %set_libtool_version
-
- выбор версии libtool из множества установленных в системе.
По умолчанию используется версия default.
Макросы-надстройки над утилитой make.
- %__nprocs
-
- число процессоров, доступных для сборки с помощью %make_build;
- %make_build
-
- вызов make с параметром, обеспечивающим оптимальную параллельную сборку в данной среде;
- %make_install
-
- вызов make c инициализацией переменной INSTALL, что в случае корректной реализации Makefileов пакета позволяет сохранить дату последней модификации файлов, что особенно важно для документации;
- %makeinstall
-
- “%make_install <инициализация других переменных, используемых многими Makefileами> install”.
Регистрация разделяемых библиотек.
- %post_ldconfig, %post_ldconfig_lib
-
- регистрация новых/обновлённых библиотек;
- %post_ldconfig_sys
-
- регистрация новых/обновлённых системных библиотек (которые могут быть использованы в chroot’ах);
- %postun_ldconfig
-
- отмена регистрации удалённых библиотек.
Регистрация документации в формате info.
- %install_info
-
- регистрация новых/обновлённых info-страниц;
- %uninstall_info
-
- отмена регистрации удалённых info-страниц.
Регистрация меню.
- %update_menus
-
- регистрация новых/обновлённых меню;
- %clean_menus
-
- отмена регистрации удалённых меню.
Регистрация оконных менеджеров.
- %update_wms
-
- регистрация новых/обновлённых описаний оконных менеджеров;
- %clean_wms
-
- отмена регистрации удалённых описаний оконных менеджеров.
Регистрация каталогов scrollkeeper.
- %update_scrollkeeper
-
- регистрация новых/обновлённых каталогов;
- %clean_scrollkeeper
-
- отмена регистрации удалённых каталогов.
Вспомогательные макросы %configure.
- %__libtoolize
-
- путь к скрипту libtoolize;
- %_configure_script
-
- путь к скрипту configure;
- %_configure_target
-
- целевая платформа для configure;
- %_configure_gettext
-
- –without-included-gettext.
Серверные макросы.
- %post_service
-
- регистрация нового сервиса при установке, перезапуск при обновлении;
- %preun_service
-
- отмена регистрации сервиса и его выключение при удалении.
Макросы, определяющие некоторые аспекты packaging policy.
- %buildroot
-
- значение BuildRoot;
- %_defattr
-
- атрибуты файлов и каталогов по умолчанию для каждой секции %files и для каждого файла, включаемого в таких секциях;
- %_cleanup_method
-
- метод, используемый при удалении ненужных файлов в секции %install;
- %_compress_method
-
- метод, используемый при сжатии документации в секции %install;
- %_findprov_default_method
-
- метод, используемый по умолчанию при поиске предоставляемых зависимостей;
- %_findreq_default_method
-
- метод, используемый по умолчанию при поиске требуемых зависимостей;
- %_fixup_method
-
- метод, используемый при исправлении файлов в секции %install;
- %_verify_elf_method
-
- метод, используемый при проверке ELF-файлов в секции %install;
- %_strip_method
-
- метод, используемый при обработке ELF-файлов в секции %install;
- %_perl_req_method
- : метод, используемый при поиске зависимостей в perl-скриптах;
- %_findprov_lib_path
- : список каталогов, в которых производится поиск ELF-файлов на наличие предоставляемых зависимостей;
- %_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,findreq,findprov}_topdir
-
- точка начала поиска файлов, обрабатываемых соответствующим методом;
- %_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,findreq,findprov}_skiplist
-
- список шаблонов файлов, которые будут пропущены при обработке соответствующим методом;
- например %add_findreq_skiplist %_bindir/some*.sh
- %_unpackaged_files_terminate_build
-
- параметр, определяющий влияние неупакованных файлов на результат сборки;
- %set_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,perl_req}_method
-
- изменить значение соответствующего макроса;
- %set_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,findreq,findprov}_{topdir,skiplist}
-
- изменить значение соответствующего макроса;
- %add_{cleanup,compress,fixup,strip,verify_elf,findreq,findprov}_skiplist
-
- добавить значение в соответствующий список;
- %{add,set}_findprov_lib_path
-
- добавить значение в список / изменить список каталогов, в которых производится поиск ELF-файлов на наличие предоставляемых зависимостей;
- %_keep_libtool_files
-
- определяет, подлежат ли автоматическому удалению ненужные вспомогательные файлы libtool’а.
Вызов вспомогательных программ.
- %find_lang
-
- вызов /usr/lib/rpm/find-lang
- %strip_executable
-
- вызов /usr/lib/rpm/brp-strip для обработки ELF executables;
- %strip_relocatable
-
- вызов /usr/lib/rpm/brp-strip для обработки ELF relocatables;
- %strip_shared
-
- вызов /usr/lib/rpm/brp-strip для обработки ELF shared objects;
- %strip_static
-
- вызов /usr/lib/rpm/brp-strip для обработки ELF ar archives;
- %cleanup_build
-
- вызов /usr/lib/rpm/brp-cleanup;
- %compress_docs
-
- вызов /usr/lib/rpm/brp-compress;
- %strip_binaries
-
- вызов /usr/lib/rpm/brp-strip;
- %clean_buildroot
-
- выполнение rm -rf %buildroot, если %buildroot не указывает на настоящий /.
Управление процессом сборки.
- %_rpmbuild_clean
-
- управляет включённым по умолчанию для rpmbuild –rebuild и rpmbuild –recompile режимом удаления промежуточных файлов и каталогов.
- %_rpmbuild_packagesource
-
- управляет выключенным по умолчанию для rpmbuild –rebuild и rpmbuild –recompile режимом создания пакетов с исходным кодом.
- %buildmulti
-
- альтернативная директива %build для случая, когда в секции %build происходит заполнение %buildroot. Вообще говоря, такой техники стоит избегать во всех случаях, когда это возможно;
- %_deps_optimization
-
- управляет включённым по умолчанию режимом оптимизации зависимостей;
- %_build_lang
-
- значение переменных LANG, LANGUAGE и LC_ALL;
- %_build_display
-
- значение переменной DISPLAY;
- %_build_xauthority
-
- значение переменной XAUTHORITY;
- %__ccache_cc
-
- значение переменной CCACHE_CC;
- %__ccache_dir
-
- значение переменной CCACHE_DIR.
Версии некоторых установленных в системе пакетов.
- glibc
-
- %__glibc_version, %__glibc_version_major, %__glibc_version_minor;
- gcc
-
- %__gcc_version, %__gcc_version_major, %__gcc_version_minor, %__gcc_version_base;
- python
-
- %__python_version;
- %get_version
-
- версия указанного пакета;
- %get_release
-
- релиз указанного пакета;
- %get_serial
-
- serial указанного пакета;
- %add_serial
-
- serial указанного пакета в виде, пригодном для включения в spec-файл;
- %get_SVR
-
- тройка значений serial:version-release указанного пакета;
- %get_NSVR
-
- четвёрка значений name-serial:version-release указанного пакета;
- %get_dep
-
- строка вида name >= serial:version-release, построенная по указанному пакету;
Эти макросы, как правило, используются в пакетах, сборка которых возможна с различными версиями этих программ, если эти версии правильно учитывать.
Управление процессом обработки spec-файлов.
- %def_with, %def_without, %def_enable, %def_disable
-
- установка значения макросов условия с указанием значения по умолчанию;
- %check_def
-
- проверка макросов условия на непротиворечивость;
- %subst_with, %subst_enable
-
- подстановка значения макросов условия;
- %defined, %undefined
-
- проверка на существование макроса;
- %with, %without, %enabled, %disabled
-
- проверка значения макросов условия;
- %ifdef, %ifndef
-
- ветвление по факту существования макроса;
- %if_with, %if_without, %if_enabled, %if_disabled
-
- ветвление по значению макросов условия;
Прочие макросы.
- %intel
-
- список архитектур intel, совместимых с i386;
- %amd
-
- список архитектур amd, совместимых с i386;
- %ix86
-
- список всех архитектур, совместимых с i386;
- компоненты макроса %packager
-
- %packagerName, %packagerAddress;
- %_internal_gpg_path
-
- путь к связке ключей ALT Linux Team.
Новыe параметры rpm.
- -bE
-
- новый режим работы RPM, при котором происходит только подстановка макросов;
- -bM
-
- новый режим работы RPM, при котором происходит только вывод списка использованных макросов;
- –nowait-lock
-
- не блокировать процесс, если база данных RPM занята;
- –fancypercent
-
- отображать дополнительную информацию о процентах проделанной работы при установке/обновлении пакетов;
- –nopatch
-
- не включать указанные патчи в исходный пакет;
- –nosource
-
- не включать указанные исходники в исходный пакет;
- –lastchange
-
- вывести информацию о последнем изменении пакета;
- –changes-since
-
- вывести информацию обо всех изменениях пакета, начиная с указанной версии.
Новые возможности rpm по сборке пакетов.
По окончании выполнения секции %install RPM выполняет ряд действий:
- удаление ненужных файлов и каталогов;
- исправление прав доступа к файлам и каталогам;
- упаковка документации;
- удаление отладочной информации;
- коррекция символических ссылок на разделяемые библиотеки;
- перекомпиляция python-модулей.
Автоматическое удаление ненужных файлов.
Все файлы и каталоги, подпадающие под правило определения ненужных файлов и каталогов, удаляются. В частности, по умолчанию подлежат удалению
- файлы с именами DEADJOE, .SUMS, TAGS, core;
- файлы, заканчивающиеся на , .orig, .rej, .bak;
- каталоги с именем CVS;
- ненужные вспомогательные файлы libtool’а, заканчивающиеся на .la.
Поддерживаются следующие методы определения файлов и каталогов, подлежащих удалению:
- none, skip: поиска и удаления не производится;
- auto: метод по умолчанию, определённый в файле /usr/lib/rpm/brp-cleanup;
- ': специальный метод; переданное значение используется в качестве имени программы, которая будет вызвана для поиска и удаления ненужных файлов.
Какой метод будет использован в каждом конкретном случае, зависит от значения макроса %_cleanup_method; значение по умолчанию для этого макроса - auto.
Автоматический поиск и исправление конфигурационных файлов, используемых прежде всего при разработке ПО.
Поддерживаются следующие типы файлов, подлежащих проверке и исправлению:
- none, skip: поиска и проверки не производится;
- binconfig: поиск и обработка shell-скриптов по шаблону /usr/bin/*-config;
- pkgconfig: поиск и обработка файлов по шаблону /usr/lib/pkgconfig/*.pc;
- libtool: поиск и обработка .la-файлов;
Какой метод будет использован в каждом конкретном случае, зависит от значения макроса %_fixup_method; значение по умолчанию для этого макроса - binconfig pkgconfig libtool.
Автоматическое исправление прав доступа к файлам и каталогам.
Права доступа ко всем файловым объектам, находящимся в $RPM_BUILD_ROOT, проверяются и корректируются согласно следующим правилам:
- каталоги /usr/share, /usr/include, /usr/X11R6/share, /usr/X11R6/include, /usr/X11R6/man со всем содержимым должны быть доступны по чтению всем пользователям;
- ничто из содержимого каталога /usr, за исключением /usr/src, не должно быть доступно по записи не-владельцу, за исключением владельца файлов.
- никакие suid и/или sgid-файлы не должны быть доступны по чтению (и тем более по записи), за исключением владельца файлов.
Автоматическое сжатие man и info-документации с поддержкой различных методов сжатия.
Вся документация пакета, распознаваемая как man или info-документация, по окончании работы секции %install, сжимается согласно выбранному методу. Поддерживаются следующие методы сжатия:
- bzip2: сжатие с помощью “bzip2 -9”;
- gzip: сжатие с помощью “gzip -9n”;
- auto: сжатие с помощью “gzip -9n” либо “bzip2 -9” в зависимости от того, какой вариант окажется эффективнее;
- none: производится декомпрессия файлов вместо сжатия;
- skip: процедура сжатия пропускается полностью.
Какой метод будет использован в каждом конкретном случае, зависит от значения макроса %_compress_method; значение по умолчанию для этого макроса - auto. По окончании процедуры сжатия производится выравнивание ссылок, которые, возможно, требуют коррекции в связи с изменениями имён файлов в процессе их сжатия.
Автоматическая проверка ELF-файлов с поддержкой различных стратегий.
Иногда в результате сборки пакета получаются ELF-файлы, содержащие неверную и/или недопустимую информацию в некоторых записях динамической секции, таких как RPATH и TEXTREL. Поэтому по окончании работы секции %install проверяются все собранные ELF-файлы. Выбор методов проверки определяется значением макроса %_verify_elf_method, которое есть набор из следующих возможных значений:
- none, skip: поиска и проверки не производится;
- rpath=relaxed: проверка RPATH только на наличие недопустимых элементов;
- rpath=normal: relaxed + проверка на наличие более чем одного элемента в RPATH;
- rpath=strict: проверка на наличие непустого RPATH.
- textrel=relaxed: предупреждение о наличии записей типа TEXTREL;
- textrel=normal, textrel=strict: проверка на наличие записей типа TEXTREL;
Значение по умолчанию для макроса %_verify_elf_method в данный момент равно normal, что эквивалентно rpath=normal,textrel=normal.
Автоматическое удаление отладочной информации из ELF-файлов с поддержкой различных стратегий выбора файлов, подлежащих обработке.
Зачастую возможно уменьшить размер получаемых в результате сборки пакета ELF-файлов без потери качества за счёт удаления из них отладочной информации. Поэтому по окончании работы секции %install все ELF-файлы выбранных типов обрабатываются программой strip. Выбор типов файлов определяется значением макроса %_strip_method, которое есть набор из следующих возможных значений:
- executable: ELF executable;
- relocatable: ELF relocatable;
- shared: ELF shared object;
- static: ar archive.
Кроме того, есть возможность вызывать strip вручную, для этой цели предназначены макросы %strip_executable, %strip_relocatable, %strip_shared, %strip_static. Синтаксис этих макросов подробно изложен в “/usr/lib/rpm/brp-strip –help”.
Автоматическая перекомпиляция python-модулей.
Как известно, python-модули обычно компилируют в байтовую форму для увеличения быстродействия при последующей работе с ними. Каждый такой модуль, помимо всего прочего, хранит время своего создания и полное имя файла, в котором должен находиться. В связи с последним обстоятельством скомпилированные модули, созданные в результате работы секции %install, непригодны, ибо не могут быть использованы после установки пакета. По этой причине теперь по окончании работы секции %install производится перекомпиляция всех python-модулей таким образом, чтобы их можно было использовать после установки пакета. В качестве байт-компилятора будет использоваться программа, имя которой хранится в макросе %__python. Обычно это /usr/bin/python, однако в некоторых случаях может потребоваться изменить это значение на другое (например, в случае сборки пакета python или если по какой-то причине перекомпиляция не нужна).
Автоматический поиск требуемых и предоставляемых зависимостей.
В дополнение к стандартному поиску зависимостей от/для разделяемых библиотек, реализована поддержка поиска требуемых зависимостей для shell и perl-скриптов, поиска зависимостей, определяемых наличием специальных файлов в пакете, а также поддержка поиска предоставляемых зависимостей для perl-скриптов.
Изменение семантики тэгов, управляющих поиском зависимостей.
Новые возможности RPM по автоматическому поиску зависимостей при сборке пакетов управляются, как и прежде, значениями тэгов AutoReq, AutoProv и AutoReqProv. К стандартным значениям yes/no (true/false), таким образом, добавлены новые возможные значения, являющиеся именами методов поиска зависимостей:
- lib/nolib: включение/выключение поиска зависимостей от/для разделяемых библиотек;
- shell/noshell: включение/выключение поиска зависимостей в shell-скриптах;
- perl/noperl: включение/выключение поиска зависимостей в perl-скриптах;
- files/nofiles: включение/выключение поиска зависимостей, определяемых наличием специальных файлов в пакете;
- default: то же, что и yes;
- none,off: то же, что и no;
- all: включение всех возможных методов поиска зависимостей.
Значением тэга может являться как один метод, так и перечисление методов. По умолчанию, для каждого под пакета собираемого пакета AutoReq = AutoProv = yes, что на практике означает использование макросов %_findreq_default_method и %_findprov_default_method для определения методов поиска зависимостей.
Автоматическая очистка BuildRoot.
Перед выполнением секции %install и по окончании выполнения секции %clean RPM автоматически очищает BuildRoot с помощью макроса %clean_buildroot. Это значит, что больше не нужно использовать эти ужасные “rm -rf $RPM_BUILD_ROOT”. Секция %clean вообще может (и должна) быть опущена, если в ней не содержится ничего, кроме этого “rm”. В тех редких случаях, когда в spec-файле производится заполнение BuildRoot не в секции %install, как это должно быть, а в секции %build, что в принципе неправильно, можно перенести точку очистки BuildRoot из начала секции %install в начало секции %build, если заменить директиву %build на макрос %buildmulti.
Упрощение секции %files.
Ранее в начале каждой секции %files было необходимо указывать атрибуты файлов и каталогов создаваемых пакетов с помощью довольно однообразно используемой директивы %defattr. Теперь это происходит автоматически в начале каждой секции %files, а также в начале каждого файла, включаемого в секцию %files с помощью опции -f. Точнее говоря, в качестве этой директивы используется значение макроса %_defattr. Таким образом, прежнее использование директивы %defattr в начале секций и файлов следует считать упразднённым.
Сборка пакетов привилегированным пользователем.
То, что когда-то было необходимостью, со временем стало излишним, а порой и просто опасным. Теперь, когда все без исключения пакеты можно (и нужно) собирать непривилегированным пользователем во избежание риска разрушения системы и некорректной сборки, сборка пакетов привилегированным пользователем по умолчанию запрещена. Этот запрет можно снять путём изменения значения макроса %_allow_root_build.
См: Официальный web-сайт rpm: http://www.rpm.org/ Список рассылки для разработчиков rpm: rpm-list@redhat.com Edward C. Bailey “Maximum RPM” February 17, 1997. (доступна также online-версия по адресу http://www.rpm.org/max-rpm/ и в формате PostScript по адресу http://www.rpm.org/local/maximum-rpm.ps.gz)