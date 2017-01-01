Обсуждение участника:Grumlber eburg

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О правке про reiserfs. Это точно так ? Создание длинного имени в UTF8 точно работает ? Ограничение в байтах присутствует не только в коде ФС. Это раз, а два - в reiserfs ограничение тоже в байтах, а не в символах. Только там 4032 байта. В общем, создаться файл с длинным именем не должен из-за ограничений в другом коде: http://wiki.etersoft.ru/Linux/VLFN
О правке про reiserfs. Это точно так ? Создание длинного имени в UTF8 точно работает ? Ограничение в байтах присутствует не только в коде ФС. Это раз, а два - в reiserfs ограничение тоже в байтах, а не в символах. Только там 4032 байта. В общем, создаться файл с длинным именем не должен из-за ограничений в другом коде: http://wiki.etersoft.ru/Linux/VLFN
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: Asy, я сделал полигон и проверил. Стандартные (не патченые) программы действительно не создают файлы с именами больше 256 байт:
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: Asy, я сделал полигон и проверил. Стандартные (не патченые) программы действительно не создают файлы с именами больше 255 байт:
<pre>
<pre>
[root@satir reiserfs]# echo -n "Демьянов В.В. – Эксперименты по тормозному излучению электронов при прохождении через узкие щели и их интерпретация в терминах обратного 12"  | wc -c
[root@satir reiserfs]# echo -n "Демьянов В.В. – Эксперименты по тормозному излучению электронов при прохождении через узкие щели и их интерпретация в терминах обратного 12"  | wc -c

Текущая версия на 09:23, 15 апреля 2017

О правке про reiserfs. Это точно так ? Создание длинного имени в UTF8 точно работает ? Ограничение в байтах присутствует не только в коде ФС. Это раз, а два - в reiserfs ограничение тоже в байтах, а не в символах. Только там 4032 байта. В общем, создаться файл с длинным именем не должен из-за ограничений в другом коде: http://wiki.etersoft.ru/Linux/VLFN

Asy, я сделал полигон и проверил. Стандартные (не патченые) программы действительно не создают файлы с именами больше 255 байт: 
[root@satir reiserfs]# echo -n "Демьянов В.В. – Эксперименты по тормозному излучению электронов при прохождении через узкие щели и их интерпретация в терминах обратного 12"  | wc -c
256
[root@satir reiserfs]# echo -n "Демьянов В.В. – Эксперименты по тормозному излучению электронов при прохождении через узкие щели и их интерпретация в терминах обратного 1"  | wc -c
255
[root@satir reiserfs]# echo >>  "Демьянов В.В. – Эксперименты по тормозному излучению электронов при прохождении через узкие щели и их интерпретация в терминах обратного 1" 
[root@satir reiserfs]# echo >>  "Демьянов В.В. – Эксперименты по тормозному излучению электронов при прохождении через узкие щели и их интерпретация в терминах обратного 12" 
bash: Демьянов В.В. – Эксперименты по тормозному излучению электронов при прохождении через узкие щели и их интерпретация в терминах обратного 12: Слишком длинное имя файла
Сейчас исправлю в статье
Grumlber eburg 10:41, 12 апреля 2017 (MSK)
 
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