Обсуждение:PVE

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Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
: Совсем немного [[Starterkits/server-pve|уже есть]], но могло несколько устареть (и должно устареть ещё сильнее к декабрьским стартеркитам, если успеем часть рутины сделать скриптами заранее). --[[Участник:MichaelShigorin|mike]] 15:04, 28 ноября 2016 (MSK)
: Совсем немного [[Starterkits/server-pve|уже есть]], но могло несколько устареть (и должно устареть ещё сильнее к декабрьским стартеркитам, если успеем часть рутины сделать скриптами заранее). --[[Участник:MichaelShigorin|mike]] 15:04, 28 ноября 2016 (MSK)
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Установка и настройка PVE - установить ... пакет pve-manager. Нет такого пакета. Требуется уточнение, что именно имеется в виду.

Текущая версия на 11:37, 8 июня 2017

А можно немного написать про http://nightly.altlinux.org/p8/beta/alt-p8-server-pve-20160922-x86_64.iso Что есть, чего нет, какие настройки по умолчанию и т.п. Заранее благодарен.

Совсем немного уже есть, но могло несколько устареть (и должно устареть ещё сильнее к декабрьским стартеркитам, если успеем часть рутины сделать скриптами заранее). --mike 15:04, 28 ноября 2016 (MSK)

Установка и настройка PVE - установить ... пакет pve-manager. Нет такого пакета. Требуется уточнение, что именно имеется в виду.

 
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