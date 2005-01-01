Обсуждение:Mkimage/Profiles/m-p

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(Различия между версиями)

Текущая версия на 17:42, 3 апреля 2017

править] выпуск

Поскольку mkimage-profiles теперь и пакет, который решено собирать по тегу — рекомендуется следующий порядок простановки версионных и пакетных тегов:

набирается разумное количество изменений, актуальных для упаковки правим спек, корректируем версию (если изменялся код) и/или релиз (если изменялся спек) , коммитим:

gear-commit ставим аннотированный версионный тег:

git tag -a vA.B.C -m 'A FEW WORDS' фиксируем его как используемый для сборки:

gear-store-tags -avc && git commit -m 'gear-store-tags' .gear/tags/ всё готово, ставим подписанный пакетный тег:

gear-create-tag мержим next в master , пушим для regular пишем в devel-distro@, фиксируем ссылку на Mkimage/Profiles/m-p/news

править] хотелки

То из будущего, что не должно вызывать жутких хаков:

сборка multiarch dvd (i586+x86_64) // нужен выделенный noarch

тегированные {image,}scripts.d/* ? // разделано назад, не работало, надо думать

автоматические image/modules ?

пустой fgrep -r '$(TOPDIR)' $(BUILDDIR) // image.in/Makefile: в отладочных целях; build-distro.mk: хак ради toplevel commit

править] странности

2 legion?: $(TOPDIR) указывает на e.g. ~/mkimage/mkimage-profiles/, хотя .mki в нём нет, а есть в BUILDDIR (куда указывает из профильного каталога симлинк build и где .mki/ создан)

править] ссылки