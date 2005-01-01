Обсуждение:Mkimage/Profiles/m-p

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м (выпуск: -n01)
м (выпуск: склерозница++)
 
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# всё готово, ставим подписанный пакетный тег:<br />{{cmd|gear-create-tag}}
# всё готово, ставим подписанный пакетный тег:<br />{{cmd|gear-create-tag}}
# мержим <tt>next</tt> в <tt>master</tt>, пушим для regular
# мержим <tt>next</tt> в <tt>master</tt>, пушим для regular
 +
# пишем в [https://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/devel-distro devel-distro@], фиксируем ссылку на [[Mkimage/Profiles/m-p/news]]
== хотелки ==
== хотелки ==

Текущая версия на 17:42, 3 апреля 2017

Содержание

[править] выпуск

Поскольку mkimage-profiles теперь и пакет, который решено собирать по тегу — рекомендуется следующий порядок простановки версионных и пакетных тегов:

  1. набирается разумное количество изменений, актуальных для упаковки
  2. правим спек, корректируем версию (если изменялся код) и/или релиз (если изменялся спек), коммитим:
    gear-commit
  3. ставим аннотированный версионный тег:
    git tag -a vA.B.C -m 'A FEW WORDS'
  4. фиксируем его как используемый для сборки:
    gear-store-tags -avc && git commit -m 'gear-store-tags' .gear/tags/
  5. всё готово, ставим подписанный пакетный тег:
    gear-create-tag
  6. мержим next в master, пушим для regular
  7. пишем в devel-distro@, фиксируем ссылку на Mkimage/Profiles/m-p/news

[править] хотелки

То из будущего, что не должно вызывать жутких хаков:

  • сборка multiarch dvd (i586+x86_64) // нужен выделенный noarch
  • тегированные {image,}scripts.d/* ? // разделано назад, не работало, надо думать
  • автоматические image/modules ?
  • пустой fgrep -r '$(TOPDIR)' $(BUILDDIR) // image.in/Makefile: в отладочных целях; build-distro.mk: хак ради toplevel commit

[править] странности

  • 2 legion?: $(TOPDIR) указывает на e.g. ~/mkimage/mkimage-profiles/, хотя .mki в нём нет, а есть в BUILDDIR (куда указывает из профильного каталога симлинк build и где .mki/ создан)

[править] ссылки

 
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