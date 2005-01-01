Обсуждение:Mkimage/Profiles/m-p
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м (→выпуск: -n01)
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м (→выпуск: склерозница++)
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# всё готово, ставим подписанный пакетный тег:<br />{{cmd|gear-create-tag}}
# всё готово, ставим подписанный пакетный тег:<br />{{cmd|gear-create-tag}}
# мержим <tt>next</tt> в <tt>master</tt>, пушим для regular
# мержим <tt>next</tt> в <tt>master</tt>, пушим для regular
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== хотелки ==
== хотелки ==
Текущая версия на 17:42, 3 апреля 2017
Содержание
[править] выпуск
Поскольку mkimage-profiles теперь и пакет, который решено собирать по тегу — рекомендуется следующий порядок простановки версионных и пакетных тегов:
- набирается разумное количество изменений, актуальных для упаковки
- правим спек, корректируем версию (если изменялся код) и/или релиз (если изменялся спек), коммитим:
gear-commit
- ставим аннотированный версионный тег:
git tag -a vA.B.C -m 'A FEW WORDS'
- фиксируем его как используемый для сборки:
gear-store-tags -avc && git commit -m 'gear-store-tags' .gear/tags/
- всё готово, ставим подписанный пакетный тег:
gear-create-tag
- мержим next в master, пушим для regular
- пишем в devel-distro@, фиксируем ссылку на Mkimage/Profiles/m-p/news
[править] хотелки
То из будущего, что не должно вызывать жутких хаков:
- сборка multiarch dvd (i586+x86_64) // нужен выделенный noarch
- тегированные {image,}scripts.d/* ? // разделано назад, не работало, надо думать
- автоматические image/modules ?
- пустой fgrep -r '$(TOPDIR)' $(BUILDDIR) // image.in/Makefile: в отладочных целях; build-distro.mk: хак ради toplevel commit
[править] странности
- 2 legion?: $(TOPDIR) указывает на e.g. ~/mkimage/mkimage-profiles/, хотя .mki в нём нет, а есть в BUILDDIR (куда указывает из профильного каталога симлинк build и где .mki/ создан)
[править] ссылки
- презентация и статья nvidia, использующих perforce+makepp в качестве средств configuration management
- Makefile::Graphviz и gvmake — визуализация зависимостей в makefiles