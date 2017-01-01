Обсуждение:Branches/c7
Материал из ALT Linux Wiki
< Обсуждение:Branches(Различия между версиями)
Корнеечев Евгений (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «"Внимание! Установка пакетов из этого репозитория может вызвать проблемы при аттестации у...»)
(Новая страница: «"Внимание! Установка пакетов из этого репозитория может вызвать проблемы при аттестации у...»)
Текущая версия на 13:13, 28 июня 2017
"Внимание! Установка пакетов из этого репозитория может вызвать проблемы при аттестации установленной сертифицированной системы."
может "Установка пакетов не из этого репозитория...."?