Обсуждение:Branches/c7

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Корнеечев Евгений (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «"Внимание! Установка пакетов из этого репозитория может вызвать проблемы при аттестации у...»)

Текущая версия на 13:13, 28 июня 2017

"Внимание! Установка пакетов из этого репозитория может вызвать проблемы при аттестации установленной сертифицированной системы."

может "Установка пакетов не из этого репозитория...."?

 
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