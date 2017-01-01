Обсуждение:ActiveDirectory/Login

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 09:24, 1 июня 2017

3. Устанавливаем правило монтирования ресурса в файле /etc/security/pam_mount.conf.xml (перед тегом <cifsmount>):

admember ~ # grep cifs /etc/security/pam_mount.conf.xml admember ~ # ??????

Что нужно сделать чтобы этот тэг там появился?