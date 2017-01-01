Обсуждение:ActiveDirectory/Login
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Константин Артюшкин (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «3. Устанавливаем правило монтирования ресурса в файле /etc/security/pam_mount.conf.xml (перед тегом <cifsmount...»)
(Новая страница: «3. Устанавливаем правило монтирования ресурса в файле /etc/security/pam_mount.conf.xml (перед тегом <cifsmount...»)
Текущая версия на 09:24, 1 июня 2017
3. Устанавливаем правило монтирования ресурса в файле /etc/security/pam_mount.conf.xml (перед тегом <cifsmount>):
admember ~ # grep cifs /etc/security/pam_mount.conf.xml admember ~ # ??????
Что нужно сделать чтобы этот тэг там появился?