Обсуждение:ActiveDirectory/Login

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Константин Артюшкин (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «3. Устанавливаем правило монтирования ресурса в файле /etc/security/pam_mount.conf.xml (перед тегом <cifsmount...»)

Текущая версия на 09:24, 1 июня 2017

3. Устанавливаем правило монтирования ресурса в файле /etc/security/pam_mount.conf.xml (перед тегом <cifsmount>):

admember ~ # grep cifs /etc/security/pam_mount.conf.xml admember ~ # ??????

Что нужно сделать чтобы этот тэг там появился?

 
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