Обсуждение:Восьмая платформа
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--[[Служебная:Contributions/80.237.33.121|80.237.33.121]] 22:19, 21 июня 2017 (MSK)
--[[Служебная:Contributions/80.237.33.121|80.237.33.121]] 22:19, 21 июня 2017 (MSK)
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Создавайте тему на форуме в разделе https://forum.altlinux.org/index.php?board=65.0 и выкладывайте все подробности (что, где, когда, а самое главное как обновлялись во всех деталях), иначе затруднительно ожидать конструктива на ресурсе, который не предназначен для обсуждения "текучки". Здесь больше архив и посещается он реже форума, к тому же далеко не всеми участниками сообщества. -- Sb
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Создавайте тему на форуме в разделе https://forum.altlinux.org/index.php?board=65.0 и выкладывайте все подробности (что, где, когда, а самое главное как обновлялись во всех деталях), иначе затруднительно ожидать конструктива на ресурсе, который не предназначен для обсуждения "текучки". Здесь больше архив и посещается он реже форума, к тому же далеко не всеми участниками сообщества. -- Sb
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Текущая версия на 16:29, 28 июня 2017
я рыдаю, дорогая редакция....Сервер называется. После перезагрузки не работает внешний сетевой интерфейс, хотя в графическом интерфейсе все подключено, и даже пинг по ипи на маршрут по умолчанию идет...а дальше не идет. Если зайти в центр управления системой - интерфейсы и нажать кнопочки "применить", ничего не меняя, начинает работать. Как перезагрузить удаленно - непонятно, ни тебе reboot, ни shutdown. Чёрт понёс обновляться, с 6-ой платформы ага. Теперь 8.1 и куды бежать... ааа... апач тоже не запущается, хотя стоит "стартовать при загрузке". Только ручками с 127.0.0.1 --80.237.33.121 22:19, 21 июня 2017 (MSK)
- Создавайте тему на форуме в разделе https://forum.altlinux.org/index.php?board=65.0 и выкладывайте все подробности (что, где, когда, а самое главное как обновлялись во всех деталях), иначе затруднительно ожидать конструктива на ресурсе, который не предназначен для обсуждения "текучки". Здесь больше архив и посещается он реже форума, к тому же далеко не всеми участниками сообщества. -- Sb
- Ну и подробностей вроде "карта такая-то, драйвер такой-то" не забудьте. --mike 20:29, 28 июня 2017 (MSK)