Обсуждение:Восьмая платформа

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Создавайте тему на форуме в разделе https://forum.altlinux.org/index.php?board=65.0 и выкладывайте все подробности (что, где, когда, а самое главное как обновлялись во всех деталях), иначе затруднительно ожидать конструктива на ресурсе, который не предназначен для обсуждения "текучки". Здесь больше архив и посещается он реже форума, к тому же далеко не всеми участниками сообщества. -- Sb

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