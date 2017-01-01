Обсуждение:Восьмая платформа

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Версия 09:10, 22 июня 2017 (править) Sb м ← Предыдущая правка Текущая версия на 09:11, 22 июня 2017 (править) (отменить) Sb м Строка 3: Строка 3: --[[Служебная:Contributions/80.237.33.121|80.237.33.121]] 22:19, 21 июня 2017 (MSK) --[[Служебная:Contributions/80.237.33.121|80.237.33.121]] 22:19, 21 июня 2017 (MSK) - Создавайте тему на форуме в разделе https://forum.altlinux.org/index.php?board=65.0 и выкладывайте все подробности (что, где, когда), иначе затруднительно ожидать конструктива на ресурсе, который не предназначен для обсуждения "текучки". Здесь больше архив и посещается он реже форума, к тому же далеко не всеми участниками сообщества. -- Sb + Создавайте тему на форуме в разделе https://forum.altlinux.org/index.php?board=65.0 и выкладывайте все подробности (что, где, когда , а самое главное как обновлялись во всех деталях ), иначе затруднительно ожидать конструктива на ресурсе, который не предназначен для обсуждения "текучки". Здесь больше архив и посещается он реже форума, к тому же далеко не всеми участниками сообщества. -- Sb

Текущая версия на 09:11, 22 июня 2017

я рыдаю, дорогая редакция....Сервер называется. После перезагрузки не работает внешний сетевой интерфейс, хотя в графическом интерфейсе все подключено, и даже пинг по ипи на маршрут по умолчанию идет...а дальше не идет. Если зайти в центр управления системой - интерфейсы и нажать кнопочки "применить", ничего не меняя, начинает работать. Как перезагрузить удаленно - непонятно, ни тебе reboot, ни shutdown. Чёрт понёс обновляться, с 6-ой платформы ага. Теперь 8.1 и куды бежать... ааа... апач тоже не запущается, хотя стоит "стартовать при загрузке". Только ручками с 127.0.0.1 --80.237.33.121 22:19, 21 июня 2017 (MSK)

Создавайте тему на форуме в разделе https://forum.altlinux.org/index.php?board=65.0 и выкладывайте все подробности (что, где, когда, а самое главное как обновлялись во всех деталях), иначе затруднительно ожидать конструктива на ресурсе, который не предназначен для обсуждения "текучки". Здесь больше архив и посещается он реже форума, к тому же далеко не всеми участниками сообщества. -- Sb