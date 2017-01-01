Обсуждение:Восьмая платформа

-

я рыдаю, дорогая редакция....Сервер называется. После перезагрузки не работает внешний сетевой интерфейс, хотя в графическом интерфейсе все подключено, и даже пинг по ипи на маршрут по умолчанию идет...а дальше не идет. Если зайти в центр управления системой - интерфейсы и нажать кнопочки "применить", ничего не меняя, начинает работать. Как перезагрузить удаленно - непонятно, ни тебе reboot, ни shutdown. Чёрт понёс обновляться, с 6-ой платформы ага. Теперь 8.1 и куды бежать...--[[Служебная:Contributions/80.237.33.121|80.237.33.121]] 22:19, 21 июня 2017 (MSK)

+