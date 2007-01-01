Обновление ядра

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{{note| Ключ -t и тип ядра (std-def, un-def и т.п.), надо указывать только, если вы решили обновить ядро другого типа, т.к. по умолчанию обновляется текущий тип ядра.}}
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{{note| Ключ -t и тип ядра (std-def, un-def и т.п.) надо указывать только если вы решили обновить ядро другого типа, т.к. по умолчанию обновляется текущий тип ядра.}}

Текущая версия на 09:38, 9 февраля 2017

APT в дистрибутивах ALT Linux и в Sisyphus автоматом не обновляет ядра вместе с обновлением системы, поскольку обновление такого критичного компонента системы может привести к нежелательным последствиям. Вместо этого в систему могут быть поставлены пакеты нескольких ядер и модулей к разным ядрам одновременно.

Для ручного обновления ядра используется утилита update-kernel, находящаяся в одноимённом пакете. Пример использования: 

apt-get update
apt-get install update-kernel
 
update-kernel

или, если хотите обновить/установить другой тип ядра (например un-def): 

update-kernel -t un-def
Примечание: Ключ -t и тип ядра (std-def, un-def и т.п.) надо указывать только если вы решили обновить ядро другого типа, т.к. по умолчанию обновляется текущий тип ядра.


Обычно перед обновлением ядра лучше обновить систему до соответствующего бренча 

 apt-get dist-upgrade

В некоторых дистрибутивах apt по умолчанию не содержит подключенных репозитариев. Для проверки и/или настройки можно воспользоваться утилитой apt-repo или просто проверить и отредактировать конфиги в /etc/apt/.

[править] Обновление модулей ядра

Частая ошибка пользователей -- установка модуля от более нового ядра. Установлено более старое ядро, чем в репозитории, и при этом вы устанавливаете необходимый модуль ядра, не обновив ядро. В результате в систему устанавливается новое ядро с одним-единственным модулем, который вы установили. Для того, чтобы не было такой проблемы, надо вначале обновить ядро, а потом устанавливать необходимые модули ядра.


Более редкая ошибка -- это установка модуля ядра другой сборочной ветки (std-def, un-def и т.п.) называемой в жаргоне флейвором (тип, вариант сборки ядра). Для предотвращения этого (если модуль есть только в другой ветке) надо перейти сначала на другую сборочную ветку с помощью команды update-kernel
 update-kernel -t <новый Flavour>

где <новый flavour> = std-def, un-def и т.п. См. kernel/Flavours

После этого уже можно обновлять модуль ядра, например, мы хотим перейти на ветку un-def и установить модуль fglrx: 

update-kernel -t un-def
apt-get install kernel-modules-fglrx-un-def
Kernel

Capabilities • Features/OwKernel • Kernel-image-std-def • Kernel/Source • Kernel/build for dummies • KernelBuild • Kernelnotes • Kernelnotes/mike • Kernels • Kernels/Flavours • Kernels/History • Kernels/PAE • Kernels/PackageDescription • SampleSpecs/kernelmodule • SampleSpecs/kernelsource • Добавление патчей в ядро • Обновление ядра • Сборка модулей ядра

 
Обновление

Branches/3.0/upgrade • Branches/4.0/upgrade • Branches/4.1/upgrade • Releases/22/upgrade • Releases/23/upgrade • Releases/24/upgrade • Update/p6 • Update/p7 • Update/p8 • Обновление • Обновление ОС • Обновление ядра • Точечные обновления пакетов из p7 на p6

 
 
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