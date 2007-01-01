Обновление ядра
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{{note| Ключ -t и тип ядра (std-def, un-def и т.п.)
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{{note| Ключ -t и тип ядра (std-def, un-def и т.п.) надо указывать только если вы решили обновить ядро другого типа, т.к. по умолчанию обновляется текущий тип ядра.}}
Текущая версия на 09:38, 9 февраля 2017
APT в дистрибутивах ALT Linux и в Sisyphus автоматом не обновляет ядра вместе с обновлением системы, поскольку обновление такого критичного компонента системы может привести к нежелательным последствиям. Вместо этого в систему могут быть поставлены пакеты нескольких ядер и модулей к разным ядрам одновременно.
Для ручного обновления ядра используется утилита update-kernel, находящаяся в одноимённом пакете. Пример использования:
apt-get update apt-get install update-kernel update-kernel
или, если хотите обновить/установить другой тип ядра (например un-def):
update-kernel -t un-def
Обычно перед обновлением ядра лучше обновить систему до соответствующего бренча
apt-get dist-upgrade
В некоторых дистрибутивах apt по умолчанию не содержит подключенных репозитариев. Для проверки и/или настройки можно воспользоваться утилитой apt-repo или просто проверить и отредактировать конфиги в /etc/apt/.
[править] Обновление модулей ядра
update-kernel -t <новый Flavour>
где <новый flavour> = std-def, un-def и т.п. См. kernel/Flavours
После этого уже можно обновлять модуль ядра, например, мы хотим перейти на ветку un-def и установить модуль fglrx:
update-kernel -t un-def apt-get install kernel-modules-fglrx-un-def