Обновление ОС
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(Различия между версиями)
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(→В любом случае)
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* '''не смешивайте репозитории различных версий (и особенно с нестабильным [[Sisyphus]])!'''
* '''не смешивайте репозитории различных версий (и особенно с нестабильным [[Sisyphus]])!'''
* '''следует указывать один репозиторий''' (возможно, содержащий несколько компонент или архитектурных разделов)<br>не забудьте проверить содержимое {{path|/etc/apt/sources.list.d/*.list}}, среди них несложно пропустить {{path|/etc/apt/sources.list.d/sources.list}} либо {{path|/etc/apt/sources.list.d/cdrom.list}}
* '''следует указывать один репозиторий''' (возможно, содержащий несколько компонент или архитектурных разделов)<br>не забудьте проверить содержимое {{path|/etc/apt/sources.list.d/*.list}}, среди них несложно пропустить {{path|/etc/apt/sources.list.d/sources.list}} либо {{path|/etc/apt/sources.list.d/cdrom.list}}
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* для смены источника , начиная с p7
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* для смены источника, начиная с p7удобно использовать утилиту {{cmd|apt-repo}}.
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-repo
* наиболее общим репозиторием для каждого дистрибутива, начиная с версии 3.0, является соответствующий [[Branches|бранч]]
* наиболее общим репозиторием для каждого дистрибутива, начиная с версии 3.0, является соответствующий [[Branches|бранч]]
* начиная с ветки 4.0, '''обязательно''' подключение не только архитектурно-зависимого (<tt>i586</tt> или <tt>x86_64</tt>), но и межархитектурного ('''<tt>noarch</tt>''') раздела соответствующего репозитория второй строкой
* начиная с ветки 4.0, '''обязательно''' подключение не только архитектурно-зависимого (<tt>i586</tt> или <tt>x86_64</tt>), но и межархитектурного ('''<tt>noarch</tt>''') раздела соответствующего репозитория второй строкой
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* '''не следует предпринимать «прыжки» дальше, нежели на соседний бранч!'''<br>например, процедура по возможности безболезненного обновления с Server 4.0 на бранч t6 выглядит как цепочка обновлений между ветками: 4.0=>4.1=>5.0=>5.1=>t6<ref>Несмотря на то, что выпуск дистрибутивов на 5.0/branch был отменён, обновление между 4.1 и 5.1 с его участием в качестве промежуточной точки проходит мягче, чем непосредственно.</ref>
* '''не следует предпринимать «прыжки» дальше, нежели на соседний бранч!'''<br>например, процедура по возможности безболезненного обновления с Server 4.0 на бранч t6 выглядит как цепочка обновлений между ветками: 4.0=>4.1=>5.0=>5.1=>t6<ref>Несмотря на то, что выпуск дистрибутивов на 5.0/branch был отменён, обновление между 4.1 и 5.1 с его участием в качестве промежуточной точки проходит мягче, чем непосредственно.</ref>
* перед попыткой перехода между бранчами '''следует накатить все доступные обновления из текущего''' (особенно {{pkg|rpm}} и {{pkg|apt}} — {{cmd|apt-get update; apt-get install rpm apt}})
* перед попыткой перехода между бранчами '''следует накатить все доступные обновления из текущего''' (особенно {{pkg|rpm}} и {{pkg|apt}} — {{cmd|apt-get update; apt-get install rpm apt}})
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* подробности перехода уточняйте на [[Update/p8]]
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* подробности перехода уточняйте на [[Update/p8]][[Update/p7]]
== Ссылки ==
== Ссылки ==
Текущая версия на 09:13, 21 апреля 2017
Как правило, возможно обновление установленного дистрибутива ALT Linux до следующей версии без необходимости переустановки заново.
При обновлении следует придерживаться нескольких правил, чтоб избежать неприятностей в виде удаления пакетов и развала системы по причине неосмотрительно отданной Вами административной команды.
Само обновление производится путём указания требуемых репозиториев в файлах /etc/apt/sources.list.d/*.list, /etc/apt/sources.list и выполнения команд apt-get update; apt-get dist-upgrade
apt-get update; apt-get dist-upgrade
либо эквивалентными действиями в графической утилите synaptic; после чего следует обновить и ядро командой update-kernel (не реализовано в Synaptic).
update-kernel
Содержание
[править] В любом случае
- не смешивайте репозитории различных версий (и особенно с нестабильным Sisyphus)!
- следует указывать один репозиторий (возможно, содержащий несколько компонент или архитектурных разделов)
не забудьте проверить содержимое /etc/apt/sources.list.d/*.list, среди них несложно пропустить /etc/apt/sources.list.d/sources.list либо /etc/apt/sources.list.d/cdrom.list
- для смены источника, начиная с p7, удобно использовать утилиту apt-repo.
- наиболее общим репозиторием для каждого дистрибутива, начиная с версии 3.0, является соответствующий бранч
- начиная с ветки 4.0, обязательно подключение не только архитектурно-зависимого (i586 или x86_64), но и межархитектурного (noarch) раздела соответствующего репозитория второй строкой
- если используется ПО со связанной ядерной/пользовательской частью (например, драйвер NVIDIA или VirtualBox) -- необходимо также выполнить обновление ядра при помощи update-kernel.
- при существенном количестве кандидатов на удаление лучше отказаться от dist-upgrade, перепроверить конфигурацию репозиториев и посоветоваться в рассылке community@
[править] В пределах версии
- обновления можно получать из соответствующего дистрибутиву бранча (например, p8/branch для Альт p8 или p5/branch для Альт Линукс Школьный 5.0)
[править] Между версиями
- не следует предпринимать «прыжки» дальше, нежели на соседний бранч!
например, процедура по возможности безболезненного обновления с Server 4.0 на бранч t6 выглядит как цепочка обновлений между ветками: 4.0=>4.1=>5.0=>5.1=>t6[1]
- перед попыткой перехода между бранчами следует накатить все доступные обновления из текущего (особенно rpm и apt — apt-get update; apt-get install rpm apt)
- подробности перехода уточняйте на соответствующих страничках для p8, p7 и т.д.
[править] Ссылки
- Changes — страничка про наиболее царапучие изменения; содержит также ссылки на страницы по бранчам и весьма рекомендуемые к изучению заранее — по rpm и apt
- ↑ Несмотря на то, что выпуск дистрибутивов на 5.0/branch был отменён, обновление между 4.1 и 5.1 с его участием в качестве промежуточной точки проходит мягче, чем непосредственно.