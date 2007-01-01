Обновление ОС

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(Различия между версиями)

Версия 06:35, 21 апреля 2017 (править) HihinRuslan ← Предыдущая правка Текущая версия на 09:13, 21 апреля 2017 (править) (отменить) MichaelShigorin м Строка 23: Строка 23: * '''не смешивайте репозитории различных версий (и особенно с нестабильным [[Sisyphus]])!''' * '''не смешивайте репозитории различных версий (и особенно с нестабильным [[Sisyphus]])!''' * '''следует указывать один репозиторий''' (возможно, содержащий несколько компонент или архитектурных разделов)<br>не забудьте проверить содержимое {{path|/etc/apt/sources.list.d/*.list}}, среди них несложно пропустить {{path|/etc/apt/sources.list.d/sources.list}} либо {{path|/etc/apt/sources.list.d/cdrom.list}} * '''следует указывать один репозиторий''' (возможно, содержащий несколько компонент или архитектурных разделов)<br>не забудьте проверить содержимое {{path|/etc/apt/sources.list.d/*.list}}, среди них несложно пропустить {{path|/etc/apt/sources.list.d/sources.list}} либо {{path|/etc/apt/sources.list.d/cdrom.list}} - * для смены источника , начиная с p7 . удобно использовать утилиту {{cmd|apt-repo}}. Подробнее см.[[Apt -repo ]] + * для смены источника, начиная с p7 , удобно использовать утилиту {{cmd|apt-repo}}. + {{main|apt -repo }} * наиболее общим репозиторием для каждого дистрибутива, начиная с версии 3.0, является соответствующий [[Branches|бранч]] * наиболее общим репозиторием для каждого дистрибутива, начиная с версии 3.0, является соответствующий [[Branches|бранч]] * начиная с ветки 4.0, '''обязательно''' подключение не только архитектурно-зависимого (<tt>i586</tt> или <tt>x86_64</tt>), но и межархитектурного ('''<tt>noarch</tt>''') раздела соответствующего репозитория второй строкой * начиная с ветки 4.0, '''обязательно''' подключение не только архитектурно-зависимого (<tt>i586</tt> или <tt>x86_64</tt>), но и межархитектурного ('''<tt>noarch</tt>''') раздела соответствующего репозитория второй строкой Строка 35: Строка 36: * '''не следует предпринимать «прыжки» дальше, нежели на соседний бранч!'''<br>например, процедура по возможности безболезненного обновления с Server 4.0 на бранч t6 выглядит как цепочка обновлений между ветками: 4.0=>4.1=>5.0=>5.1=>t6<ref>Несмотря на то, что выпуск дистрибутивов на 5.0/branch был отменён, обновление между 4.1 и 5.1 с его участием в качестве промежуточной точки проходит мягче, чем непосредственно.</ref> * '''не следует предпринимать «прыжки» дальше, нежели на соседний бранч!'''<br>например, процедура по возможности безболезненного обновления с Server 4.0 на бранч t6 выглядит как цепочка обновлений между ветками: 4.0=>4.1=>5.0=>5.1=>t6<ref>Несмотря на то, что выпуск дистрибутивов на 5.0/branch был отменён, обновление между 4.1 и 5.1 с его участием в качестве промежуточной точки проходит мягче, чем непосредственно.</ref> * перед попыткой перехода между бранчами '''следует накатить все доступные обновления из текущего''' (особенно {{pkg|rpm}} и {{pkg|apt}} — {{cmd|apt-get update; apt-get install rpm apt}}) * перед попыткой перехода между бранчами '''следует накатить все доступные обновления из текущего''' (особенно {{pkg|rpm}} и {{pkg|apt}} — {{cmd|apt-get update; apt-get install rpm apt}}) - * подробности перехода уточняйте на [[Update/p8]] (для перехода на p8) [[Update/p7]] (для перехода на p7) + * подробности перехода уточняйте на соответствующих страничках для [[Update/ p8| p8]] , [[Update/ p7| p7]] и т.д. == Ссылки == == Ссылки ==

Текущая версия на 09:13, 21 апреля 2017

Как правило, возможно обновление установленного дистрибутива ALT Linux до следующей версии без необходимости переустановки заново.

При обновлении следует придерживаться нескольких правил, чтоб избежать неприятностей в виде удаления пакетов и развала системы по причине неосмотрительно отданной Вами административной команды.

Само обновление производится путём указания требуемых репозиториев в файлах /etc/apt/sources.list.d/*.list, /etc/apt/sources.list и выполнения команд apt-get update; apt-get dist-upgrade

apt-get update; apt-get dist-upgrade

либо эквивалентными действиями в графической утилите synaptic; после чего следует обновить и ядро командой update-kernel (не реализовано в Synaptic).

update-kernel





править] В любом случае

не смешивайте репозитории различных версий (и особенно с нестабильным Sisyphus)!

следует указывать один репозиторий (возможно, содержащий несколько компонент или архитектурных разделов)

не забудьте проверить содержимое /etc/apt/sources.list.d/*.list , среди них несложно пропустить /etc/apt/sources.list.d/sources.list либо /etc/apt/sources.list.d/cdrom.list

(возможно, содержащий несколько компонент или архитектурных разделов) не забудьте проверить содержимое , среди них несложно пропустить либо для смены источника, начиная с p7, удобно использовать утилиту apt-repo .

Основная статья: apt-repo

наиболее общим репозиторием для каждого дистрибутива, начиная с версии 3.0, является соответствующий бранч

начиная с ветки 4.0, обязательно подключение не только архитектурно-зависимого ( i586 или x86_64 ), но и межархитектурного ( noarch ) раздела соответствующего репозитория второй строкой

подключение не только архитектурно-зависимого ( или ), но и межархитектурного ( ) раздела соответствующего репозитория второй строкой если используется ПО со связанной ядерной/пользовательской частью (например, драйвер NVIDIA или VirtualBox) -- необходимо также выполнить обновление ядра при помощи update-kernel .

также выполнить обновление ядра при помощи . при существенном количестве кандидатов на удаление лучше отказаться от dist-upgrade, перепроверить конфигурацию репозиториев и посоветоваться в рассылке community@

править] В пределах версии

обновления можно получать из соответствующего дистрибутиву бранча (например, p8/branch для Альт p8 или p5/branch для Альт Линукс Школьный 5.0)

править] Между версиями

не следует предпринимать «прыжки» дальше, нежели на соседний бранч!

например, процедура по возможности безболезненного обновления с Server 4.0 на бранч t6 выглядит как цепочка обновлений между ветками: 4.0=>4.1=>5.0=>5.1=>t6 [1]

например, процедура по возможности безболезненного обновления с Server 4.0 на бранч t6 выглядит как цепочка обновлений между ветками: 4.0=>4.1=>5.0=>5.1=>t6 перед попыткой перехода между бранчами следует накатить все доступные обновления из текущего (особенно rpm и apt — apt-get update; apt-get install rpm apt )

(особенно и — ) подробности перехода уточняйте на соответствующих страничках для p8, p7 и т.д.

править] Ссылки

Changes — страничка про наиболее царапучие изменения; содержит также ссылки на страницы по бранчам и весьма рекомендуемые к изучению заранее — по rpm и apt