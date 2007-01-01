Обновление ОС
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
|
(→В любом случае)
|
(→В любом случае)
|Строка 28:
|Строка 28:
* если используется ПО со связанной ядерной/пользовательской частью (например, драйвер [[NVIDIA]] или [[VirtualBox]]) -- '''необходимо''' также выполнить [[обновление ядра]] при помощи {{pkg|update-kernel}}.
* если используется ПО со связанной ядерной/пользовательской частью (например, драйвер [[NVIDIA]] или [[VirtualBox]]) -- '''необходимо''' также выполнить [[обновление ядра]] при помощи {{pkg|update-kernel}}.
* при существенном количестве кандидатов на удаление лучше отказаться от dist-upgrade, перепроверить конфигурацию репозиториев и посоветоваться в рассылке community@
* при существенном количестве кандидатов на удаление лучше отказаться от dist-upgrade, перепроверить конфигурацию репозиториев и посоветоваться в рассылке community@
|-
== В пределах версии ==
== В пределах версии ==
Версия 06:35, 21 апреля 2017
Как правило, возможно обновление установленного дистрибутива ALT Linux до следующей версии без необходимости переустановки заново.
При обновлении следует придерживаться нескольких правил, чтоб избежать неприятностей в виде удаления пакетов и развала системы по причине неосмотрительно отданной Вами административной команды.
Само обновление производится путём указания требуемых репозиториев в файлах /etc/apt/sources.list.d/*.list, /etc/apt/sources.list и выполнения команд apt-get update; apt-get dist-upgrade
apt-get update; apt-get dist-upgrade
либо эквивалентными действиями в графической утилите synaptic; после чего следует обновить и ядро командой update-kernel (не реализовано в Synaptic).
update-kernel
Содержание
В любом случае
- не смешивайте репозитории различных версий (и особенно с нестабильным Sisyphus)!
- следует указывать один репозиторий (возможно, содержащий несколько компонент или архитектурных разделов)
не забудьте проверить содержимое /etc/apt/sources.list.d/*.list, среди них несложно пропустить /etc/apt/sources.list.d/sources.list либо /etc/apt/sources.list.d/cdrom.list
- для смены источника , начиная с p7. удобно использовать утилиту apt-repo. Подробнее см.Apt-repo
- наиболее общим репозиторием для каждого дистрибутива, начиная с версии 3.0, является соответствующий бранч
- начиная с ветки 4.0, обязательно подключение не только архитектурно-зависимого (i586 или x86_64), но и межархитектурного (noarch) раздела соответствующего репозитория второй строкой
- если используется ПО со связанной ядерной/пользовательской частью (например, драйвер NVIDIA или VirtualBox) -- необходимо также выполнить обновление ядра при помощи update-kernel.
- при существенном количестве кандидатов на удаление лучше отказаться от dist-upgrade, перепроверить конфигурацию репозиториев и посоветоваться в рассылке community@
В пределах версии
- обновления можно получать из соответствующего дистрибутиву бранча (например, p8/branch для Альт p8 или p5/branch для Альт Линукс Школьный 5.0)
Между версиями
- не следует предпринимать «прыжки» дальше, нежели на соседний бранч!
например, процедура по возможности безболезненного обновления с Server 4.0 на бранч t6 выглядит как цепочка обновлений между ветками: 4.0=>4.1=>5.0=>5.1=>t6[1]
- перед попыткой перехода между бранчами следует накатить все доступные обновления из текущего (особенно rpm и apt — apt-get update; apt-get install rpm apt)
- подробности перехода уточняйте на Update/p8 (для перехода на p8) Update/p7 (для перехода на p7)
Ссылки
- Changes — страничка про наиболее царапучие изменения; содержит также ссылки на страницы по бранчам и весьма рекомендуемые к изучению заранее — по rpm и apt
- ↑ Несмотря на то, что выпуск дистрибутивов на 5.0/branch был отменён, обновление между 4.1 и 5.1 с его участием в качестве промежуточной точки проходит мягче, чем непосредственно.