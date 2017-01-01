Обновление ОС

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м (В любом случае: +update-kernel)
(update-kernel)
 
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При обновлении следует придерживаться нескольких правил, чтоб избежать неприятностей в виде удаления пакетов и развала системы по причине неосмотрительно отданной Вами административной команды.
При обновлении следует придерживаться нескольких правил, чтоб избежать неприятностей в виде удаления пакетов и развала системы по причине неосмотрительно отданной Вами административной команды.
-
Само обновление производится путём указания требуемых репозиториев в файлах {{path|/etc/apt/sources.list.d/*.list}}, {{path|/etc/apt/sources.list}} и выполнения команд {{cmd|apt-get update; apt-get dist-upgrade}} либо эквивалентными действиями в графической утилите {{pkg|synaptic}}.
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Само обновление производится путём указания требуемых репозиториев в файлах {{path|/etc/apt/sources.list.d/*.list}}, {{path|/etc/apt/sources.list}} и выполнения команд {{cmd|apt-get update; apt-get dist-upgrade}} либо эквивалентными действиями в графической утилите {{pkg|synaptic}}; после чего следует обновить и ядро командой {{cmd|update-kernel}} (не реализовано в Synaptic).
== В любом случае ==
== В любом случае ==

Текущая версия на 14:30, 17 января 2017

Как правило, возможно обновление установленного дистрибутива ALT Linux до следующей версии без необходимости переустановки заново.

При обновлении следует придерживаться нескольких правил, чтоб избежать неприятностей в виде удаления пакетов и развала системы по причине неосмотрительно отданной Вами административной команды.

Само обновление производится путём указания требуемых репозиториев в файлах /etc/apt/sources.list.d/*.list, /etc/apt/sources.list и выполнения команд apt-get update; apt-get dist-upgrade либо эквивалентными действиями в графической утилите synaptic; после чего следует обновить и ядро командой update-kernel (не реализовано в Synaptic).

Содержание

[править] В любом случае

  • не смешивайте репозитории различных версий (и особенно с нестабильным Sisyphus)!
  • следует указывать один репозиторий (возможно, содержащий несколько компонент или архитектурных разделов)
    не забудьте проверить содержимое /etc/apt/sources.list.d/*.list, среди них несложно пропустить /etc/apt/sources.list.d/sources.list либо /etc/apt/sources.list.d/cdrom.list
  • наиболее общим репозиторием для каждого дистрибутива, начиная с версии 3.0, является соответствующий бранч
  • начиная с ветки 4.0, обязательно подключение не только архитектурно-зависимого (i586 или x86_64), но и межархитектурного (noarch) раздела соответствующего репозитория второй строкой
  • если используется ПО со связанной ядерной/пользовательской частью (например, драйвер NVIDIA или VirtualBox) -- необходимо также выполнить обновление ядра при помощи update-kernel.
  • при существенном количестве кандидатов на удаление лучше отказаться от dist-upgrade, перепроверить конфигурацию репозиториев и посоветоваться в рассылке community@

[править] В пределах версии

  • обновления можно получать из соответствующего дистрибутиву бранча (например, p7/branch для Альт Линукс 7.0 или p5/branch для Альт Линукс Школьный 5.0)

[править] Между версиями

  • не следует предпринимать «прыжки» дальше, нежели на соседний бранч!
    например, процедура по возможности безболезненного обновления с Server 4.0 на бранч t6 выглядит как цепочка обновлений между ветками: 4.0=>4.1=>5.0=>5.1=>t6[1]
  • перед попыткой перехода между бранчами следует накатить все доступные обновления из текущего (особенно rpm и apt — apt-get update; apt-get install rpm apt)

[править] Ссылки

  • Changes — страничка про наиболее царапучие изменения; содержит также ссылки на страницы по бранчам и весьма рекомендуемые к изучению заранее — по rpm и apt
  1. Несмотря на то, что выпуск дистрибутивов на 5.0/branch был отменён, обновление между 4.1 и 5.1 с его участием в качестве промежуточной точки проходит мягче, чем непосредственно.
Обновление

Branches/3.0/upgrade • Branches/4.0/upgrade • Branches/4.1/upgrade • Releases/22/upgrade • Releases/23/upgrade • Releases/24/upgrade • Update/p6 • Update/p7 • Update/p8 • Обновление • Обновление ОС • Обновление ядра • Точечные обновления пакетов из p7 на p6

 
 
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