17:35, 9 января 2017

Настройка сети в KVM

Настройка сети для виртуальных машин в kvm очень похожа на настройку в qemu, поэтому любая документация к qemu подходит и для kvm. В этой статье описывается как настроить наиболее часто используемые типы подключения виртуальной машины к сети. Эта статья основана на Networking - KVM.

Пользовательская сеть

Варианты использования:

Вам нужен простой способ дать виртуальной машине доступ в Интернет и в вашу локальную сеть;

Вам не нужен доступ к виртуальной машине из сети или из других виртуальных машины;

Вы готовы пожертвовать производительностью;

Внимание: пользовательская сеть не поддерживает некоторые возможности сетей, например ICMP, поэтому некоторые приложения (такие как ping) могут работать неправильно.

Требования:

Настроенная и запущенная виртуальная машина;

Если вы не хотите запускать её из под root-а, то для вашего пользователя понадобятся права на чтение/запись в /dev/kvm;

Если виртуальной машине нужен доступ в Интернет или в локальную сеть, то у хост-системы должен быть доступ в эти сети.

Решение:

Просто запустите виртуальную машину с параметрами "-net nic -net user", например:

qemu-system-x86_64 -hda /path/to/hda.img -net nic -net user



Замечания:

IP-адрес может быть назначен автоматически DHCP-сервером, встроенным в QEMU;

Если вы хотите запустить несколько виртуальных машин, то вам не понадобится назначать для них различные MAC-адреса;

Используя опцию "hostfwd" вы можете получить доступ к одном порту на виртуальной машине. Например, если вы хотите передать файл из хост-системы на виртуальную машину, то запустите машину с параметрами "-net nic -net user,hostfwd=tcp::5555-:22". В данном случае вы перенаправить порт 5555 из хост-системы на порт 22 виртуальной машины. Команда "scp -P 5555 file.txt root@localhost:/tmp", выполненная на хост-системе, скопирует файл в виртуальную машину. Также вы можете использовать другой адрес хост-системы для подключения.

Внутренний виртуальный мост

Варианты использования:

Организация сети между двумя или более виртуальными машинами. Эта сеть не будет доступна ни другим виртуальным машинам, ни из реальной сети. Организация сети между виртуальными машинами и хост-системой. От первого варианта отличается только добавлением адреса на мостовой интерфейс хоста. Если возникнет потребность, можно добавить реальный интерфейс в мост, тогда виртуальные машины будут подключены к реальной LAN.

Требования:

Настроенная и запущенная виртуальная машина;

Если вы не хотите запускать её из под root-а, то для вашего пользователя понадобятся права на чтение/запись в /dev/kvm;

Вам понадобятся следующие программы:

/sbin/ip (пакет iproute2, обычно уже установлен) /sbin/brctl или /usr/sbin/brctl (пакет bridge-utils, устанавливается вместе с kvm) /sbin/tunctl или /usr/sbin/tunctl (пакет tunctl, нужно установить самостоятельно)

Если вы не хотите запускать их из под root-a, то вам понадобится настроить sudo для их запуска.

Подготовка

В Седьмой платформе

Во-первых, можно стартовать виртуальные машины с помощью libvirtd и управлять ими посредством virsh, при этом всё будет сделано автоматически. Нужно только правильно указать интерфейс (опция --network bridge ).

Во-вторых, можно использовать мостовой интерфейс virbr0, который появляется в системе после установки пакета kvm. Интерфейсу уже назначен IP 192.168.122.1/24 (см. конфигурация ю файле /etc/libvirt/qemu/networks/default.xml).

Перед запуском виртуальной машины создайте tap-интерфейс, добавьте его мост и потом используйте его при запуске kvm:

sudo tunctl -u $USERNAME -t tap11 sudo brctl addif virbr0 tap11 sudo ip link set tap11 up kvm -m 1024 -no-fd-bootchk -localtime -show-cursor -hda w40G.img -net nic,vlan=0,macaddr=00:e0:4c:4f:35:82,model=rtl8139 -net tap,vlan=0,ifname=tap11,script=no

Создать tap-интерфейсы и добавить их в мост можно и с помощью скриптов /etc/net (см. man etcnet).

В-третьих, можно использовать системный скрипт для запуска мостового интерфейса: /etc/init.d/bridge, достаточно создать нужное количество виртуальных интерфейсов, добавить их в /etc/sysconfig/bridge и запустить "службу" bridge:

/etc/sysconfig/bridge:

ip link | grep -q tap100: || tunctl -u $USERNAME -t tap100 INTERFACES="tap100" BRIDGE_INTERFACE="br0"

Скрипт /etc/init.d/bridge при этом нельзя запускать автоматически при старте системы, но запускайте только вручную от пользователя с помощью sudo:

sudo service bridge start

В дальнейшем виртуальные машины нужно запускать с использованием этих готовых интерфейсов, например:

kvm -m 1024 -no-fd-bootchk -localtime -show-cursor -hda w40G.img -net nic,vlan=0,macaddr=00:e0:4c:4f:35:81,model=rtl8139 -net tap,vlan=0,ifname=tap100,script=no

В старых дистрибутивах

Нужно создать и сконфигурировать мост, например:

sudo brctl addbr br1 sudo ip link set br1 up

Для связи по сети между виртуальной машиной и хост-системой нужно задать адрес IP мосту, например:

sudo ip addr add 192.168.100.1/24 dev br1

или, чтобы не задавать адрес вручную, создайте файл /etc/net/ifaces/br1/ipv4address, содержащий единственную строку "192.168.100.1/2" (Это не обязательно, если доступ по сети в/из виртуальную машину не нужен.)

Также можно сконфигурировать сервер DHCP, чтобы он выдавал адреса в подсети интерфейса br1 (см. man dhcpd).

Включение виртуальной машины в мост

Создать скрипт qemu-ifup следующего содержания:

#!/bin/sh set -x switch=br0 if [ -n "$1" ];then /usr/bin/sudo /sbin/tunctl -u `whoami` -t $1 /usr/bin/sudo /sbin/ip link set $1 up sleep 0.5s /usr/bin/sudo /sbin/brctl addif $switch $1 exit 0 else echo "Error: no interface specified" exit 1 fi

Сгенерировать MAC-адрес вручную или автоматически, используя скрипт:

#!/bin/bash # generate a random mac address for the qemu nic printf 'DE:AD:BE:EF:%02X:%02X

' $((RANDOM%256)) $((RANDOM%256))

Запустить каждую виртуальную машину, заменяя $macaddress значением, полученным на предыдущем шаге:

qemu-system-x86_64 -hda /path/to/hda.img -net nic,macaddr=$macaddress -net tap

Внутри каждой виртуальной машины нужно сконфигурировать уникальный адрес IP из одной и той же подсети.

Работа с предварительно созданными иинтерфейсами

Можно заранее (в стартовом скрипте) настроить все интерфейсы и затем использовать их в виртуальных машинах. При этом обязательно нужно указывать опцию script=no:

kvm ... -net nic,vlan=0,macaddr=00:e0:4c:4f:35:81,model=rtl8139 -net tap,vlan=0,ifname=tap11,script=no

Замечания:

Если вы не хотите запускать машину от root-а, то скрипт qemu-ifup должен корректно работать от вашего пользователя;

Вы можете создать общесистемный скрипт, назвав его в /etc/qemu-ifup или же спользовать любое другое имя, указав его при запуске машины:

qemu-system-x86_64 -hda /path/to/hda.img -net nic,macaddr=$macaddress -net tap,script=/path/to/qemu-ifup

Каждая виртуальная машина подключенная к внутреннему виртуальному мосту должна иметь свой собственный MAC-адрес, отличный от адресов других машин.

Для включения в мост необходимо использовать интерфейсы tap , но не tun . Дело в том, что у интерфейсов tun нет заголовков ethernet, которые требуются для работы моста.

Публичный мост

Предупреждение: Данный метод может не работать с большинством беспроводных устройств.

Варианты использования:

Вы хотите назначать IP-адреса виртуальным машинам и сделать их доступными из локальной сети;

Вы хотите большой производительности от виртуальной машины.

Требования:

Настроенная и запущенная виртуальная машина;

Если вы не хотите запускать её из под root-а, то для вашего пользователя понадобятся права на чтение/запись в /dev/kvm;

Вам понадобятся следующие программы. Если вы не хотите запускать их из под root-a, по вам понадобится настроить sudo для их запуска:

/sbin/ip /usr/sbin/brctl /usr/sbin/tunctl

Хост-система должна иметь доступ в интернет и в локальную сеть.

Вариант №1: Использование средств дистрибутива

Создать файл /etc/net/ifaces/breth0/options следующего содержания:

TYPE=bri BOOTPROTO=dhcp HOST=eth0 DISABLED=no NM_CONTROLLED=no

Применить новые настройки сети командой:

/etc/init.d/network restart

Интерфейс моста breth0 должен получить IP-адрес, а интерфейс eth0 должен быть без адреса.

Особенности VLANов

Если вы используете VLANы но до виртуальной машины трафик не доходит, выполните команды:

# cd /proc/sys/net/bridge # ls bridge-nf-call-arptables bridge-nf-call-iptables bridge-nf-call-ip6tables bridge-nf-filter-vlan-tagged # for f in bridge-nf-*; do echo 0 > $f; done



Варинат №2: "Ручной"

Создать мост командой:

sudo /usr/sbin/brctl addbr br0

Добавить физический интерфейс в этот мост, например eth0:

sudo /usr/sbin/brctl addif br0 eth0

Создать скрипт qemu-ifup следующего содержания:

#!/bin/sh set -x switch=br0 if [ -n "$1" ];then /usr/bin/sudo /usr/sbin/tunctl -u `whoami` -t $1 /usr/bin/sudo /sbin/ip link set $1 up sleep 0.5s /usr/bin/sudo /usr/sbin/brctl addif $switch $1 exit 0 else echo "Error: no interface specified" exit 1 fi

Сгенерировать MAC-адрес вручную или автоматически, используя скрипт:

#!/bin/bash # generate a random mac address for the qemu nic printf 'DE:AD:BE:EF:%02X:%02X

' $((RANDOM%256)) $((RANDOM%256))

Запустить каждую виртуальную машину, заменяя $macaddress значением, полученным на предыдущем шаге:

qemu-system-x86_64 -hda /path/to/hda.img -net nic,macaddr=$macaddress -net tap

Замечания:

Если вы не хотите запускать машину от root-а, то скрипт qemu-ifup должен корректно работать от вашего пользователя;

Вы можете создать общесистемный скрипт, назвав его в /etc/qemu-ifup или же спользовать любое другое имя, указав его при запуске машины:

qemu-system-x86_64 -hda /path/to/hda.img -net nic,macaddr=$macaddress -net tap,script=/path/to/qemu-ifup

Каждая виртуальная машина подключенная к внутреннему виртуальному мосту должна иметь свой собственный MAC-адрес, отличный от адресов других машин.





Также вы можете объединить виртуальные машины tap-интерфесом в хост-системе и настроить правила iptables в хост-система, чтобы она была маршутизатором и сетевым экраном для виртуальных машин.

Настройки маршрутизации сводятся к созданию маршрута по умолчанию в виртуальной машине, указывающего на хост-систему, разрешение пересылки пакетов (IP forwarding) и настройки маршрута на tap-интерфейс виртуальной машины в хост-системе.

Заблаговременно проверьте настройки:

Хост-система: Разрешить пересылку пакетов и добавить маршрут до виртуальной машины (должно быть помещено в скрипт - маршрут необходимо добавить после запуска виртуальной машины):

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 # разрешить пересылку пакетов IPv4 route add -host <ip-of-client> dev <tap-device> # добавить маршрут до виртуальной машины

Виртуальная машина: маршрут по умолчанию указывает на хост-систему (<ip-of-host> должен быть в одной сети с <ip-of-client>):

route add default gw <ip-of-host>

Виртуальная машина v2: если IP-адрес хост-системы не в одной сети с <ip-of-client>, тогда надо вручную добавить маршрут до хост-системы перед добавлением маршрута по умолчанию:

route add -host <ip-of-host> dev <network-interface> route add default gw <ip-of-host>

VDE

Другой способ настройки сети это VDE (Virtual Distributed Ethernet).

Известные баги

Отказы сети в гостевых Windows

Под большой нагрузкой сетевой интерфейс в гостевой машине с ОС Windows перестаёт принимать и отправлять пакеты в хост-машину. Такое поведение характерно для любой модели виртуального интерфейса и для любой версии Windows в QEMU-KVM как минимум до версии 1.4.