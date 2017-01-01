Компания «Базальт СПО»

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м (-navbar)
 
Строка 12: Строка 12:
* [http://www.it-weekly.ru/it-news/thoughts/114568.html Алексей Смирнов: «Российские операционные системы уровня предприятия»]
* [http://www.it-weekly.ru/it-news/thoughts/114568.html Алексей Смирнов: «Российские операционные системы уровня предприятия»]
-
{{Category navigation|title=Basealt|category=Basealt Linux|sortkey=*}}
+
[[Категория:BaseALT]]

Текущая версия на 14:31, 7 апреля 2017

Логотип компании «Базальт СПО

Компания «Базальт СПО» — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и дистрибутивов ALT на базе Sisyphus и стабильных веток репозитория.

Компания также занимается (с сентября 2015 года):

  • разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus
  • поддержкой инфраструктуры Sisyphus и ресурсов сообщества в домене altlinux.org
  • портированием на новые архитектуры

[править] Ссылки

 
Личные инструменты