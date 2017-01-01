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Текущая версия на 14:31, 7 апреля 2017

Логотип компании «Базальт СПО

Компания «Базальт СПО» — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и дистрибутивов ALT на базе Sisyphus и стабильных веток репозитория.

Компания также занимается (с сентября 2015 года):

разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus

поддержкой инфраструктуры Sisyphus и ресурсов сообщества в домене altlinux.org

портированием на новые архитектуры