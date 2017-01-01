Компания «Базальт СПО»
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* [http://www.it-weekly.ru/it-news/thoughts/114568.html Алексей Смирнов: «Российские операционные системы уровня предприятия»]
* [http://www.it-weekly.ru/it-news/thoughts/114568.html Алексей Смирнов: «Российские операционные системы уровня предприятия»]
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Текущая версия на 14:31, 7 апреля 2017
Компания «Базальт СПО» — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и дистрибутивов ALT на базе Sisyphus и стабильных веток репозитория.
Компания также занимается (с сентября 2015 года):
- разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus
- поддержкой инфраструктуры Sisyphus и ресурсов сообщества в домене altlinux.org
- портированием на новые архитектуры