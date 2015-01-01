Компания «Базальт СПО»

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[[Image:Basealt_logo.png|thumb|right|Логотип компании «Базальт СПО]]
[[Image:Basealt_logo.png|thumb|right|Логотип компании «Базальт СПО]]
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'''Компания «Базальт СПО»''' — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и [[Releases|дистрибутивов Basealt]] на базе [[Sisyphus]] и [[Branches|стабильных веток репозитория]].
+
'''Компания «Базальт СПО»''' — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и [[Releases|дистрибутивов ALT]] на базе [[Sisyphus]] и [[Branches|стабильных веток репозитория]].
Компания также занимается с сентября 2015 года:
Компания также занимается с сентября 2015 года:
* разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus  
* разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus  
* поддержкой инфраструктуры Sisyphus
* поддержкой инфраструктуры Sisyphus
 +
* портированием на [[ports/e2k|новые]] [[ports/aarch64|архитектуры]]
== Ссылки ==
== Ссылки ==
-
[http://basealt.ru/ Компания «Базальт СПО»]
+
* [http://basealt.ru/ Компания «Базальт СПО»]
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* [http://basealt.ru/about/news/archive/view/bazalt-spo-pervaja-rossiiskaja-os-urovnja-predprijati/ «Базальт СПО»: первая российская ОС уровня предприятия готова к масштабному применению в госсекторе]
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* [http://www.it-weekly.ru/it-news/thoughts/114568.html Алексей Смирнов: «Российские операционные системы уровня предприятия»]
{{Category navigation|title=Basealt|category=Basealt Linux|sortkey=*}}
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Текущая версия на 15:00, 1 марта 2017

Логотип компании «Базальт СПО

Компания «Базальт СПО» — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и дистрибутивов ALT на базе Sisyphus и стабильных веток репозитория.

Компания также занимается с сентября 2015 года:

  • разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus
  • поддержкой инфраструктуры Sisyphus
  • портированием на новые архитектуры

[править] Ссылки

Basealt

Компания «Базальт СПО»

 
 
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