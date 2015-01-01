Компания «Базальт СПО»
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[[Image:Basealt_logo.png|thumb|right|Логотип компании «Базальт СПО]]
[[Image:Basealt_logo.png|thumb|right|Логотип компании «Базальт СПО]]
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'''Компания «Базальт СПО»''' — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и [[Releases|дистрибутивов
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'''Компания «Базальт СПО»''' — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и [[Releases|дистрибутивов ]] на базе [[Sisyphus]] и [[Branches|стабильных веток репозитория]].
Компания также занимается с сентября 2015 года:
Компания также занимается с сентября 2015 года:
* разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus
* разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus
* поддержкой инфраструктуры Sisyphus
* поддержкой инфраструктуры Sisyphus
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== Ссылки ==
== Ссылки ==
|-
[http://basealt.ru/ Компания «Базальт СПО»]
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[http://basealt.ru/ Компания «Базальт СПО»
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{{Category navigation|title=Basealt|category=Basealt Linux|sortkey=*}}
{{Category navigation|title=Basealt|category=Basealt Linux|sortkey=*}}
Текущая версия на 15:00, 1 марта 2017
Компания «Базальт СПО» — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и дистрибутивов ALT на базе Sisyphus и стабильных веток репозитория.
Компания также занимается с сентября 2015 года:
- разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus
- поддержкой инфраструктуры Sisyphus
- портированием на новые архитектуры