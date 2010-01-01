Компания «Альт Линукс»
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[[Image:Logo_alt_company_small.png|thumb|right|Логотип компании «Альт Линукс»]]
[[Image:Logo_alt_company_small.png|thumb|right|Логотип компании «Альт Линукс»]]
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'''Компания «Альт Линукс»'''
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'''Компания «Альт Линукс»'''коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и [[Releases|дистрибутивов ALT Linux]] на базе [[Sisyphus]] и [[Branches|стабильных веток репозитория]].
Компания также занималась:
Компания также занималась:
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* поддержкой инфраструктуры Sisyphus
* поддержкой инфраструктуры Sisyphus
Эти задачи с сентября 2015 года переданы [[CompanyB|компании «Базальт СПО»]].
Эти задачи с сентября 2015 года переданы [[CompanyB|компании «Базальт СПО»]].
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== Ссылки ==
== Ссылки ==
Текущая версия на 21:32, 7 апреля 2017
Компания «Альт Линукс» (основана в 2001 году) — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и дистрибутивов ALT Linux на базе Sisyphus и стабильных веток репозитория.
Компания также занималась:
- разработкой Sisyphus
- поддержкой инфраструктуры Sisyphus
Эти задачи с сентября 2015 года переданы компании «Базальт СПО».
Более подробно о направлениях деятельности компании вы можете ознакомится в соответствующем разделе сайта компании.