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Текущая версия на 21:32, 7 апреля 2017

Логотип компании «Альт Линукс»

Компания «Альт Линукс» (основана в 2001 году) — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и дистрибутивов ALT Linux на базе Sisyphus и стабильных веток репозитория.

Компания также занималась:

разработкой Sisyphus

поддержкой инфраструктуры Sisyphus

Эти задачи с сентября 2015 года переданы компании «Базальт СПО».

Более подробно о направлениях деятельности компании вы можете ознакомится в соответствующем разделе сайта компании.

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Компания «Альт Линукс»