Клубная сборка LXQT

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(Скриншоты)
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==Скриншоты==
==Скриншоты==
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Файл:Lxqtclub.png|
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Файл:Lxqtclub1.png
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Файл:Lxqtclub2.png|Firefox
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Файл:Lxqtclub3.png
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</gallery>
==Участники проекта==
==Участники проекта==

Версия 18:05, 16 июня 2017

Содержание

Описание

Клубная сборка LXQT - дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочим столом LXQT.

Рекомендуемые системные требования:

  • ОЗУ 1Гб
  • Видео 128мб
  • ЦП от 1.2Гц
  • Видео драйвера intel, radeon, nouveau.( р8 на текучее число )
  • Ядро std-def-4.4.39

Эти требования не минимальные, можно намного ниже, но тогда комфортной работы не будет.

В составе небольшое количество ПО, вот его не полный список:

  • juffed - тс редактор
  • qps - монитор ресурсов
  • hardinfo - информация о системе
  • qterminal - терминал
  • firefox-esr - браузер
  • pidgin - пейджер
  • smplayer - видео
  • mirage - просмотр картинок
  • qpdfview - pdf
  • gcdemu - эмулятор cd, работает из коробки
  • virtualbox - работает из коробки
  • gparted - и так ясно что это
  • gcolor2 - экранная пипетка
  • screengrab - скриншотер
  • clementine - музыка
  • pcmanfm-qt - фм менеджер
  • compton - композитный менеджер (настроен из коробки но выключен)
  • openbox - оконный менеджер (при желании можно не использовать сессию lxqt)

Образы

  • Образ дистрибутиа на основе P8

Скриншоты

Lxqtclub.png
Lxqtclub1.png

Firefox

Lxqtclub3.png

Участники проекта

Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux

Ссылки

Active Users Club Distros

Active Users Club Distros • Antique - дистрибутив для старых компьютеров • CoderLive • Free mate • Releases/Community • WM-Children • WM-Hack live-cd • WMDesktop • Wmmiddle • Wmsmall • Заметки по дистрибутиву Antique • Клубная сборка LXQT

 
 
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