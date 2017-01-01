Клубная сборка LXQT
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
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==Скриншоты==
==Скриншоты==
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==Участники проекта==
==Участники проекта==
Версия 18:05, 16 июня 2017
Содержание
Описание
Клубная сборка LXQT - дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочим столом LXQT.
Рекомендуемые системные требования:
- ОЗУ 1Гб
- Видео 128мб
- ЦП от 1.2Гц
- Видео драйвера intel, radeon, nouveau.( р8 на текучее число )
- Ядро std-def-4.4.39
Эти требования не минимальные, можно намного ниже, но тогда комфортной работы не будет.
В составе небольшое количество ПО, вот его не полный список:
- juffed - тс редактор
- qps - монитор ресурсов
- hardinfo - информация о системе
- qterminal - терминал
- firefox-esr - браузер
- pidgin - пейджер
- smplayer - видео
- mirage - просмотр картинок
- qpdfview - pdf
- gcdemu - эмулятор cd, работает из коробки
- virtualbox - работает из коробки
- gparted - и так ясно что это
- gcolor2 - экранная пипетка
- screengrab - скриншотер
- clementine - музыка
- pcmanfm-qt - фм менеджер
- compton - композитный менеджер (настроен из коробки но выключен)
- openbox - оконный менеджер (при желании можно не использовать сессию lxqt)
Образы
- Образ дистрибутиа на основе P8
Скриншоты
Участники проекта
Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux