Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 18:05, 16 июня 2017

Описание

Клубная сборка LXQT - дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочим столом LXQT.

Рекомендуемые системные требования:

ОЗУ 1Гб

Видео 128мб

ЦП от 1.2Гц

Видео драйвера intel, radeon, nouveau.( р8 на текучее число )

Ядро std-def-4.4.39

Эти требования не минимальные, можно намного ниже, но тогда комфортной работы не будет.

В составе небольшое количество ПО, вот его не полный список:

juffed - тс редактор

qps - монитор ресурсов

hardinfo - информация о системе

qterminal - терминал

firefox-esr - браузер

pidgin - пейджер

smplayer - видео

mirage - просмотр картинок

qpdfview - pdf

gcdemu - эмулятор cd, работает из коробки

virtualbox - работает из коробки

gparted - и так ясно что это

gcolor2 - экранная пипетка

screengrab - скриншотер

clementine - музыка

pcmanfm-qt - фм менеджер

compton - композитный менеджер (настроен из коробки но выключен)

openbox - оконный менеджер (при желании можно не использовать сессию lxqt)

Образы

Образ дистрибутиа на основе P8

Скриншоты

Firefox

Участники проекта

Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux