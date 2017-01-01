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Текущая версия на 05:04, 30 марта 2017

Карманы — отдельные мини-репозитории сборочницы ALT Linux; задания, которые собраны, но не отправлены в основной репозиторий.

править] Где искать

В первую очередь следует заметить, что не следует использовать те карманы, о которых не было объявлено тут, в рассылках, или на форуме. Однако, на свой страх и риск, можно находить пакеты тут: http://webery.altlinux.org (http://git.altlinux.org/tasks/index/)[1]. Интерес могут представлять карманы, расположенные в каталогах <ветка>/eperm и <ветка>/tested. Карманы из остальных каталогов интереса не представляют, так как для них не формируются служебные файлы репозитория (исключая done, но это уже попавшие в репозиторий задания).

Задания из eperm и tested могут стать временно недоступными в момент очередной пересборки, либо могут попасть в каталог failed в результате проблемы с очередной пересборкой. В этом случае формат репозитория разрушается. Следует подождать успешной пересборки, если это публично объявленный карман.

править] Использование

apt-repo add task <номер задания>

Дальше как обычно:

apt-get update apt-get dist-upgrade

Внимание! Используйте только совместимые с репозиторием задания.





править] Постоянные задания

samba-DC в репозитории

samba-DC в репозитории

Номер Описание 149408 Firefox 47.0

править] Для Альт Линукс СПТ 7.0

Номер Описание 181019 Свежая версия alterator-auth для входа в домен Active Directory

править] Для Альт Линукс СПТ 6.0

Номер Описание 150356 Новая версия alterator-auth для входа в домен Active Directory