Карманы

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
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(Для Альт Линукс СПТ 7.0)
(Постоянные задания)
 
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!Описание
!Описание
|-
|-
-
|{{term|[http://git.altlinux.org/tasks/149408/ 149408]}}||Последняя версия Firefox из Sisyphus
+
|{{term|[http://git.altlinux.org/tasks/149408/ 149408]}}||Firefox 47.0
|}
|}
== Для Альт Линукс СПТ 7.0 ==
== Для Альт Линукс СПТ 7.0 ==
-
166820 samba.git=dc/4.4.5-alt0.M70C.1 samba.git=4.3.11-alt0.M70C.1
+
{|class="standard" width="50%"
-
166718 firefox.git=gost/38.8.0-alt0.M70C.1
+
!width="15%"|Номер
-
166580 copy=cryptopro-preinstall copy=color-prompt-and-man copy=apt-repo copy=1c-preinstall copy=alterator-auth copy=alterator-l10n copy=teamviewer-preinstall copy=tzdata
+
!Описание
-
166567 wine-mono.git=4.6.2-alt0.M70C.1 wine-gecko.git=2.44-alt0.M70C.1 wine-vanilla.git=1.9.7-alt0.M70C.1 wine.git=1.9.3-alt0.M70C.1
+
|-
 +
|{{term|[http://git.altlinux.org/tasks/181019/ 181019]}}||Свежая версия alterator-auth для входа в домен Active Directory
 +
|}
== Для Альт Линукс СПТ 6.0 ==
== Для Альт Линукс СПТ 6.0 ==
-
150356 copy=pam-config copy=alterator-l10n settime-rfc867.git=0.3-alt0.M60C.1 alterator-auth.git=0.29.5-alt0.M60C.1 copy=tzdata
+
{|class="standard" width="50%"
-
149364 nspr.git=4.9.6-alt0.M60C.1 nss.git=3.14.3-alt0.M60C.1
+
!width="15%"|Номер
 +
!Описание
 +
|-
 +
|{{term|[http://git.altlinux.org/tasks/150356/ 150356]}}||Новая версия alterator-auth для входа в домен Active Directory
 +
|}
== Ссылки ==
== Ссылки ==

Текущая версия на 05:04, 30 марта 2017

Карманы — отдельные мини-репозитории сборочницы ALT Linux; задания, которые собраны, но не отправлены в основной репозиторий.

Содержание

[править] Где искать

В первую очередь следует заметить, что не следует использовать те карманы, о которых не было объявлено тут, в рассылках, или на форуме. Однако, на свой страх и риск, можно находить пакеты тут: http://webery.altlinux.org (http://git.altlinux.org/tasks/index/)[1]. Интерес могут представлять карманы, расположенные в каталогах <ветка>/eperm и <ветка>/tested. Карманы из остальных каталогов интереса не представляют, так как для них не формируются служебные файлы репозитория (исключая done, но это уже попавшие в репозиторий задания).

Задания из eperm и tested могут стать временно недоступными в момент очередной пересборки, либо могут попасть в каталог failed в результате проблемы с очередной пересборкой. В этом случае формат репозитория разрушается. Следует подождать успешной пересборки, если это публично объявленный карман.

[править] Использование 

apt-repo add task <номер задания>

Дальше как обычно: 

apt-get update
apt-get dist-upgrade
Внимание! Используйте только совместимые с репозиторием задания.


[править] Постоянные задания

[править] Для Sisyphus

  • samba-DC в репозитории

[править] Для Седьмой платформы

  • samba-DC в репозитории
Номер Описание
149408Firefox 47.0

[править] Для Альт Линукс СПТ 7.0

Номер Описание
181019Свежая версия alterator-auth для входа в домен Active Directory

[править] Для Альт Линукс СПТ 6.0

Номер Описание
150356Новая версия alterator-auth для входа в домен Active Directory

[править] Ссылки

  1. Объявление о дополнительном интерфейсе к git.alt
Программное обеспечение

Autoinstall • Folding@Home • SoftwareCenter • Synaptic • Vim-подключение плагинов • Где и как искать программы • Замена • Карманы • Управление пакетами

 
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