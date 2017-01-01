Карманы
Материал из ALT Linux Wiki
|
(→Для Альт Линукс СПТ 7.0)
|
(→Постоянные задания)
|Строка 29:
|Строка 29:
!Описание
!Описание
|-
|-
|-
|{{term|[http://git.altlinux.org/tasks/149408/ 149408]}}||
|+
|{{term|[http://git.altlinux.org/tasks/149408/ 149408]}}||Firefox
|}
|}
== Для Альт Линукс СПТ 7.0 ==
== Для Альт Линукс СПТ 7.0 ==
|-
|+
==
|-
|+
|-
|+
|-
|+
-
|+
git..alterator-auth
|+
== Для Альт Линукс СПТ 6.0 ==
== Для Альт Линукс СПТ 6.0 ==
|-
|+
==
|-
|+
|+
|+
-
|+
git..alterator-auth
|+
== Ссылки ==
== Ссылки ==
Текущая версия на 05:04, 30 марта 2017
Карманы — отдельные мини-репозитории сборочницы ALT Linux; задания, которые собраны, но не отправлены в основной репозиторий.
Содержание
[править] Где искать
В первую очередь следует заметить, что не следует использовать те карманы, о которых не было объявлено тут, в рассылках, или на форуме. Однако, на свой страх и риск, можно находить пакеты тут: http://webery.altlinux.org (http://git.altlinux.org/tasks/index/)[1]. Интерес могут представлять карманы, расположенные в каталогах <ветка>/eperm и <ветка>/tested. Карманы из остальных каталогов интереса не представляют, так как для них не формируются служебные файлы репозитория (исключая done, но это уже попавшие в репозиторий задания).
Задания из eperm и tested могут стать временно недоступными в момент очередной пересборки, либо могут попасть в каталог failed в результате проблемы с очередной пересборкой. В этом случае формат репозитория разрушается. Следует подождать успешной пересборки, если это публично объявленный карман.
[править] Использование
apt-repo add task <номер задания>
Дальше как обычно:
apt-get update apt-get dist-upgrade
[править] Постоянные задания
[править] Для Sisyphus
- samba-DC в репозитории
[править] Для Седьмой платформы
- samba-DC в репозитории
|Номер
|Описание
|149408
|Firefox 47.0
[править] Для Альт Линукс СПТ 7.0
|Номер
|Описание
|181019
|Свежая версия alterator-auth для входа в домен Active Directory
[править] Для Альт Линукс СПТ 6.0
|Номер
|Описание
|150356
|Новая версия alterator-auth для входа в домен Active Directory