Знакомство со схемой упаковки pam-pkcs11

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 10:42, 13 февраля 2017 (править) IvanZakharyaschev м ← Предыдущая правка Текущая версия на 10:53, 13 февраля 2017 (править) (отменить) IvanZakharyaschev Строка 327: Строка 327: [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ </pre> </pre> + + ===Пробуем собрать=== + + Пробуем собрать:<pre> + [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ gear ../pam_pkcs11.tar + [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ tar tvf ../pam_pkcs11.tar + V--------- 0/0 0 2017-02-13 13:44 pam_pkcs11.spec--Volume Header-- + drwxr-xr-x root/root 0 2017-02-13 13:44 ./ + -rw-r--r-- root/root 6409 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11.spec + -rw-r--r-- root/root 381 2017-02-13 13:44 ./pam_pkcs11-0.6.9-my-changes.patch + -rw-r--r-- root/root 9140 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-option-ask_pin.patch + -rw-r--r-- root/root 6934 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-ask-pin-later.patch + -rw-r--r-- root/root 4557 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-buffer.patch + -rw-r--r-- root/root 2478 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-ru.po.patch + -rw-r--r-- root/root 3827 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-option-global_ca.patch + -rw-r--r-- root/root 4028 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-docs.patch + -rw-r--r-- root/root 408 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-alt-build.patch + -rw-r--r-- root/root 1249280 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9.tar + [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ + </pre> + + Жалоб нет. + + ==Замечания== + + ===<code>@version@</code> или не обновлять базовую версию апстрима для патча и не ребейзить?=== + Во введении говорилось, что в {{path|.gear/rules}} можно писать базовые апстримные версии для патчей явно, а не с помощью переменной <code>@version@</code>, и это позволит не ребейзить патчи каждый раз, пока они прикладываются (так, как это обычно делается при работе с .src.rpm.). + + Но {{pkg|pam_pkcs11}} оказался примером Gear-репозитория, где таких правил нет, а все с переменной, т.е. требуют ребейза с каждой апстримной версией. + + Во многом это вызвано тем, что мы кладём-таки исходники в сборочную ветку. Если бы мы делали {{cmd|git merge -s ours}}, то можно было бы оставлять старые базовые версии в патчах в {{path|.gear/rules}}. Примеры таких реальных пакетов у меня тоже есть.

Текущая версия на 10:53, 13 февраля 2017



На примере pam_pkcs11 познакомимся с одной довольно удобной схемой организации gear-репозитория.

править] Зачем такая схема gear-репозитория?

Удобства такой схемы:

Подходит для pull-request-ов к upstream-ному проекту.

Поддерживается дисциплина, при которой ясно (читающему и любому новому мейнтейнеру) актуальное состояние набора патчей и актуальный вид каждого патча (а не так, что исходное изменение утонуло глубоко в историю -- но этого мало -- ещё и претерпевало изменение во время мёрджей с апстримом, при этом актуальность изначальной задумки и правильность результата никому непонятна, кроме, возможно, тех, кто делал мёрджи).

Неудобства такой схемы:

Много merg-ей. (Но это только для мейнтейнера пакета, а не в потенциальных pull-request-ах.)

Длинные .gear/rules . (Но это необязательно считать явным неудобством, т.к. там каждая запись на самом деле осмысленна, по делу, выражает имеющиеся патчи, и прочитать .gear/rules достаточно, чтобы понять, какие сделаны патчи.)

. (Но это необязательно считать явным неудобством, т.к. там каждая запись на самом деле осмысленна, по делу, выражает имеющиеся патчи, и прочитать достаточно, чтобы понять, какие сделаны патчи.) Сложные .gear/rules в случае взаимозависимых патчей.

Когда я брался за чужой незнакомый пакет с утонувшими патчами, иногда было ничего непонятно в мешанине кода. Переделка (довольно трудоёмкая на начальном этапе взятия чужого пакета) в такую схему приводит к большей ясности для себя и других.

править] Основа схемы. Апстримный тег с версией

Схема такая.

Есть тег, соответствующий апстримной версии. От него ответвляются ветки (на разные темы) с нашими изменениями. И так в общем случае для каждой апстримной версии; это отражено в именах веток с патчами: в их именах присутствует апстримная версия.

править] Соотвествие между ветками и файлами с патчами

Получается, что имена веток с патчами соответствуют именам самих файлов с патчами, которые в ALT Packaging HOWTO рекомендуется давать со включением базовой апстримной версии. Т.е. соответствие очень простое.

Сюда же укладывается возможное "отклонение" от общего случая: Вы бы не стали специально переделывать файл с патчем, если он прикладывается к новой версии апстрима. В имени файла осталась бы старая версия. Так же менять соответствующее diff -правило в .gear/rules и соотвествующую сохранённую запись о теге в .gear/tags не надо в таком случае (поэтому оно пишется без использования переменной @version@ , а явным прописыванием базовой версии).

Однако, принцип, что патч не переделывается без необходимости, может вступать в противоречие с другим желанием мейнтейнера пакета: иметь смёрдженные пачти и исходники в одном каком-то коммите. Над этим надо подумать (что кому удобнее).

править] Знакомство со схемой упаковки pam_pkcs11

[imz@ovicaa TMP]$ git clone git://git.altlinux.org/gears/p/pam_pkcs11.git [imz@ovicaa TMP]$ cd pam_pkcs11/

править] git tag; git branch -a

Посмотрим какие там есть теги и бранчи:

[imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git tag 0.6.1-alt1 0.6.1-alt2 0.6.1-alt3 0.6.1-alt4 0.6.1-alt5 0.6.4-alt1 0.6.4-alt1.1 0.6.4-alt1.M60P.1 0.6.4-alt1.M60T.1 0.6.4-alt2 0.6.8-alt0.git20140828.M70C.1 0.6.8-alt1.git20140828 0.6.8.0.48-alt1 0.6.9-alt0.M70C.1 0.6.9-alt0.M80P.1 0.6.9-alt1 0.6.9-alt1.M70T.1 0.6.9-alt2 0.6.9-alt2.M70T.0.M70C.1 0.6.9-alt2.M70T.1 0.6.9-alt2.M80P.1 0.6.9-alt3

-- это сборочные теги, которые создал мейнтенер пакета для сборок очередных релизов пакета в репозитории пакетов ALT;

gb-c7-task169526.200 gb-c7-task172681.100 gb-p6-task172398.100 gb-p8-task171625.200 gb-p8-task173707.200 gb-sisyphus-task130048.100 gb-sisyphus-task171630.100 gb-sisyphus-task172550.200 gb-sisyphus-task172679.100 gb-sisyphus-task75437 gb-t6-task172356.200 gb-t7-task172416.200 gb-t7-task172538.200

-- эти теги проставила сама сборочница по завершении заданий на сборку, чтобы отметить, какие коммиты/теги успешно привели к помещению нового пакета в репозитории пакетов ALT;

imz/0.6.1-alt1 imz/0.6.1-alt2 imz/0.6.1-alt3 imz/0.6.1-alt4 imz/0.6.1-alt5 imz/0.6.4-alt1.1 imz/0.6.4-alt2

-- это тоже сборочные теги (на их имена нет никаких ограничений), которые создал мейнтенер пакета для сборок очередных релизов пакета в репозитории пакетов ALT или с подобными целями;

pam_pkcs11-0.6.1 pam_pkcs11-0.6.2 pam_pkcs11-0.6.3 pam_pkcs11-0.6.4 pam_pkcs11-0.6.7 pam_pkcs11-0.6.8

-- эти теги отмечали апстримные версии (в чистом виде).

[imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git branch -a * sisyphus remotes/origin/5.1 remotes/origin/HEAD -> origin/sisyphus remotes/origin/c7 remotes/origin/p6 remotes/origin/p7 remotes/origin/p8 remotes/origin/sisyphus remotes/origin/t6 remotes/origin/t7 [imz@ovicaa pam_pkcs11]$

Эти ветки представляют историю пакета в каждом из репозиториев пакетов ALT. При клонировании нашей рабочей веткой стала sisyphus ; она сейчас checked out.

В .gear/tags сохранены теги/ссылки-бранчи, которые участвовали в правилах .gear/rules при последней сборке в Sisyphus (у нас же эта ветка сейчас checked out). (Git использовался мейнтейнером как способ описать, что откуда брать, путём именования коммитов и использования этих имён в .gear/rules. После того, как эти "именованые ссылки" были сохранены в файле, их можно и стереть из репозитория Git без потери информации.)

Тут можно отметить важный принцип gear: Благодаря этому вся информация, нужная для повторения сборки, сохранена внутри "сборочного" коммита (.gear/tags и история Git со всеми предками). (В случае specsubst нужно уточнить: "внутри сборочного тега".) Это не зависит от того, скопировал ли человек чужие теги. (Теги всё-таки во многом дело более индивидуальное, и их не обязаны все копировать и распространять.)

Восстановим их и познакомимся:

[imz@ovicaa pam_pkcs11]$ gear-restore-tags [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git tag ...

...тут новых не появилось;

... [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git branch -a pam_pkcs11-0.6.9 pam_pkcs11-0.6.9-alt-build pam_pkcs11-0.6.9-ask-pin-later pam_pkcs11-0.6.9-ask-pin-later-with-option-ask_pin pam_pkcs11-0.6.9-buffer pam_pkcs11-0.6.9-docs pam_pkcs11-0.6.9-option-global_ca pam_pkcs11-0.6.9-ru.po

-- а вот это новые, для сборки (вызывает некоторое непонимание наличие ветки pam_pkcs11-0.6.9 , а не тега; TODO: разобраться, откуда взялось!); эти неновые, были после клонирования:

* sisyphus remotes/origin/5.1 remotes/origin/HEAD -> origin/sisyphus remotes/origin/c7 remotes/origin/p6 remotes/origin/p7 remotes/origin/p8 remotes/origin/sisyphus remotes/origin/t6 remotes/origin/t7 [imz@ovicaa pam_pkcs11]$

править] Пример добавления ещё одного патча в сборку

править] Делаем наши изменения

[imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git checkout -b pam_pkcs11-0.6.9-my-changes pam_pkcs11-0.6.9 Switched to a new branch 'pam_pkcs11-0.6.9-my-changes' [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ echo '/* My changes. */' >>src/pam_pkcs11/pam_config.h [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git --no-pager diff diff --git a/src/pam_pkcs11/pam_config.h b/src/pam_pkcs11/pam_config.h index cf4e089..8096ff6 100644 --- a/src/pam_pkcs11/pam_config.h +++ b/src/pam_pkcs11/pam_config.h @@ -51,3 +51,4 @@ struct configuration_st { struct configuration_st *pk_configure( int argc, const char **argv ); #endif +/* My changes. */ [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git commit -a -m 'My changes' [pam_pkcs11-0.6.9-my-changes 3285e31] My changes 1 file changed, 1 insertion(+) [imz@ovicaa pam_pkcs11]$

править] Подшиваем коммиты с нашими изменениями в историю сборочной ветки

[imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git checkout sisyphus Switched to branch 'sisyphus' Your branch is up-to-date with 'origin/sisyphus'. [imz@ovicaa pam_pkcs11]$

Возможны разные варианты (как добиться, чтобы коммит был в истории):

git merge -s ours pam_pkcs11-0.6.9-my-changes -m 'merge -s ours pam_pkcs11-0.6.9-my-changes' git merge pam_pkcs11-0.6.9-my-changes или, как делал мейнтейнер раньше, с отдельной веткой (скажем, 0.6.9-ALT ) для всех пропатченных исходников; для этого сначала восстановим 0.6.9-ALT , как она была у менйтейнера (TODO: к сожаленью, gear-restore-tags её не восстановил, потому что она "вспомогательная" и не участвует в правилах .gear/rules ):

[imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git checkout -b 0.6.9-ALT 2ccbc36d4297de4de9b99b89c399c6f6879cdaa3 Switched to a new branch '0.6.9-ALT' [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git merge pam_pkcs11-0.6.9-my-changes Auto-merging src/pam_pkcs11/pam_config.h Merge made by the 'recursive' strategy. src/pam_pkcs11/pam_config.h | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git checkout sisyphus Switched to branch 'sisyphus' Your branch is up-to-date with 'origin/sisyphus'. [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git merge 0.6.9-ALT -m 'Merge 0.6.9-ALT with my-changes into sisyphus' Merge made by the 'recursive' strategy. src/pam_pkcs11/pam_config.h | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) [imz@ovicaa pam_pkcs11]$

Разные варианты -- дело предпочтений мейнтейнеров, но не является требованием gear. Главное, чтобы коммит оказался в истории "сборочного" тега, а как будет сделан merge, конечно, неважно для gear; важно, что мы сможем сослаться на него в .gear/rules.

У мейнтейнера были соображения, почему удобнее делать так, как он делал, и будет неудобно для него нарушать его схему, если планируется отправить коммит на сборку в Sisyphus.

(3-ий вариант делался мейнтейнером вот ради чего. В сборочной ветке хотелось иметь сразу после checkout-а все исходники в пропатченном виде, для изучения. Для этого подошёл бы и 2-ой вариант. А также хотелось при выходе новых апстримных версий ребейзить ветки с патчами -- про это сказано во введении к этой статье. И тут возникает неудобство: при мёрдже rebased ветки в сборочную ветку она сталкивается с теми же изменениями, но на основе прошлой версии; того же рода трудность при мёрдже новой апстримной версии или при убирании старого ненужного больше патча. Есть 1-ый вариант, когда всегда делается merge -s ours, и тогда бы в "сборочной" ветке была бы история только файлов, описывающих сборку пакета, а сами исходники в чистом виде были бы в других ветках, и разрешать столкновения патчей и новых версий в сборочной ветке не надо было бы. Но тогда не было бы реализовано пожелание иметь исходники сразу checked out для изучения. 3-ий вариант позволяет хорошо "объяснить" Git-у как автоматически делать мёрджи новых версий в сборочную ветку, а именно, в ветке 0.6.9-ALT просто делается git merge -s ours 0.6.8-ALT и всё: Git знает, что то, что было в сборочной ветке из 0.6.8-ALT , можно забыть при очередном мёрдже; не надо вручную вычищать файлы.)

править] Готовы к сборке

[imz@ovicaa pam_pkcs11]$ echo 'diff: @name@-@version@:. @name@-@version@-my-changes:. name=@name@-@version@-my-changes.patch' >>.gear/rules [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ emacs .gear/pam_pkcs11.spec & [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git --no-pager diff diff --git a/.gear/pam_pkcs11.spec b/.gear/pam_pkcs11.spec index a84b3eb..15a4c9c 100644 --- a/.gear/pam_pkcs11.spec +++ b/.gear/pam_pkcs11.spec @@ -2,7 +2,7 @@ Name: pam_pkcs11 Version: 0.6.9 -Release: alt3 +Release: alt4 Summary: PKCS #11 PAM Module and Login Tools Group: System/Base @@ -17,6 +17,7 @@ Patch3: %name-%version-ru.po.patch Patch4: %name-%version-buffer.patch Patch5: %name-%version-ask-pin-later.patch Patch6: %name-%version-option-ask_pin.patch +Patch7: %name-%version-my-changes.patch BuildRequires: docbook-style-xsl flex libldap-devel libpam-devel libpcsclite-devel libssl-devel xsltproc BuildRequires: doxygen @@ -71,6 +72,7 @@ as a separate package. %patch4 -p1 %patch5 -p1 %patch6 -p1 +%patch7 -p1 # fixup configs sed -i -e ' @@ -153,6 +155,9 @@ rm %buildroot/%_lib/*/*.la /%_lib/%name/ldap_mapper.so %changelog +* Mon Feb 13 2017 Ivan Zakharyaschev <imz@altlinux.org> 0.6.9-alt4 +- My changes. + * Mon Nov 21 2016 Ivan Zakharyaschev <imz@altlinux.org> 0.6.9-alt3 - ask_pin (by default: true) option added (thx cas@); the corresponding PAM options are: ask_pin, dont_ask_pin. diff --git a/.gear/rules b/.gear/rules index 797929a..ece57e0 100644 --- a/.gear/rules +++ b/.gear/rules @@ -8,3 +8,4 @@ diff: @name@-@version@:. @name@-@version@-ru.po:. name=@name@-@version@-ru.po.pa diff: @name@-@version@:. @name@-@version@-buffer:. name=@name@-@version@-buffer.patch diff: @name@-@version@-buffer:. @name@-@version@-ask-pin-later:. name=@name@-@version@-ask-pin-later.patch diff: @name@-@version@-ask-pin-later:. @name@-@version@-ask-pin-later-with-option-ask_pin:. name=@name@-@version@-option-ask_pin.patch +diff: @name@-@version@:. @name@-@version@-my-changes:. name=@name@-@version@-my-changes.patch [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ gear-store-tags -a [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ gear-commit -a --no-edit [sisyphus b0e7bc5] 0.6.9-alt4 3 files changed, 8 insertions(+), 1 deletion(-) [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git --no-pager diff HEAD^.. diff --git a/.gear/pam_pkcs11.spec b/.gear/pam_pkcs11.spec index a84b3eb..15a4c9c 100644 --- a/.gear/pam_pkcs11.spec +++ b/.gear/pam_pkcs11.spec @@ -2,7 +2,7 @@ Name: pam_pkcs11 Version: 0.6.9 -Release: alt3 +Release: alt4 Summary: PKCS #11 PAM Module and Login Tools Group: System/Base @@ -17,6 +17,7 @@ Patch3: %name-%version-ru.po.patch Patch4: %name-%version-buffer.patch Patch5: %name-%version-ask-pin-later.patch Patch6: %name-%version-option-ask_pin.patch +Patch7: %name-%version-my-changes.patch BuildRequires: docbook-style-xsl flex libldap-devel libpam-devel libpcsclite-devel libssl-devel xsltproc BuildRequires: doxygen @@ -71,6 +72,7 @@ as a separate package. %patch4 -p1 %patch5 -p1 %patch6 -p1 +%patch7 -p1 # fixup configs sed -i -e ' @@ -153,6 +155,9 @@ rm %buildroot/%_lib/*/*.la /%_lib/%name/ldap_mapper.so %changelog +* Mon Feb 13 2017 Ivan Zakharyaschev <imz@altlinux.org> 0.6.9-alt4 +- My changes. + * Mon Nov 21 2016 Ivan Zakharyaschev <imz@altlinux.org> 0.6.9-alt3 - ask_pin (by default: true) option added (thx cas@); the corresponding PAM options are: ask_pin, dont_ask_pin. diff --git a/.gear/rules b/.gear/rules index 797929a..ece57e0 100644 --- a/.gear/rules +++ b/.gear/rules @@ -8,3 +8,4 @@ diff: @name@-@version@:. @name@-@version@-ru.po:. name=@name@-@version@-ru.po.pa diff: @name@-@version@:. @name@-@version@-buffer:. name=@name@-@version@-buffer.patch diff: @name@-@version@-buffer:. @name@-@version@-ask-pin-later:. name=@name@-@version@-ask-pin-later.patch diff: @name@-@version@-ask-pin-later:. @name@-@version@-ask-pin-later-with-option-ask_pin:. name=@name@-@version@-option-ask_pin.patch +diff: @name@-@version@:. @name@-@version@-my-changes:. name=@name@-@version@-my-changes.patch diff --git a/.gear/tags/list b/.gear/tags/list index 6cdd076..c8f07c7 100644 --- a/.gear/tags/list +++ b/.gear/tags/list @@ -6,3 +6,4 @@ 4198e4bc3818a76e9fa71842a847a356f9873749 pam_pkcs11-0.6.9-buffer 9a268c67b78e8a668d26a37b41bd2db39675914f pam_pkcs11-0.6.9-ask-pin-later 8247217c608dee7c3d429fce61068c4cde7df07e pam_pkcs11-0.6.9-ask-pin-later-with-option-ask_pin +3285e3136b23aee1f214386cdf86ebbea38385f9 pam_pkcs11-0.6.9-my-changes [imz@ovicaa pam_pkcs11]$

править] Пробуем собрать

[imz@ovicaa pam_pkcs11]$ gear ../pam_pkcs11.tar [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ tar tvf ../pam_pkcs11.tar V--------- 0/0 0 2017-02-13 13:44 pam_pkcs11.spec--Volume Header-- drwxr-xr-x root/root 0 2017-02-13 13:44 ./ -rw-r--r-- root/root 6409 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11.spec -rw-r--r-- root/root 381 2017-02-13 13:44 ./pam_pkcs11-0.6.9-my-changes.patch -rw-r--r-- root/root 9140 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-option-ask_pin.patch -rw-r--r-- root/root 6934 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-ask-pin-later.patch -rw-r--r-- root/root 4557 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-buffer.patch -rw-r--r-- root/root 2478 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-ru.po.patch -rw-r--r-- root/root 3827 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-option-global_ca.patch -rw-r--r-- root/root 4028 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-docs.patch -rw-r--r-- root/root 408 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9-alt-build.patch -rw-r--r-- root/root 1249280 2017-02-13 13:43 ./pam_pkcs11-0.6.9.tar [imz@ovicaa pam_pkcs11]$

Поменяем правила, .spec, сохраним теги.Пробуем собрать:

Жалоб нет.

править] Замечания

править] @version@ или не обновлять базовую версию апстрима для патча и не ребейзить?

Во введении говорилось, что в .gear/rules можно писать базовые апстримные версии для патчей явно, а не с помощью переменной @version@ , и это позволит не ребейзить патчи каждый раз, пока они прикладываются (так, как это обычно делается при работе с .src.rpm.).

Но pam_pkcs11 оказался примером Gear-репозитория, где таких правил нет, а все с переменной, т.е. требуют ребейза с каждой апстримной версией.

Во многом это вызвано тем, что мы кладём-таки исходники в сборочную ветку. Если бы мы делали git merge -s ours, то можно было бы оставлять старые базовые версии в патчах в .gear/rules. Примеры таких реальных пакетов у меня тоже есть.