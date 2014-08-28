Знакомство со схемой упаковки pam-pkcs11

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(Различия между версиями)

Текущая версия на 15:03, 12 февраля 2017



На примере pam_pkcs11 познакомимся с одной довольно удобной схемой организации gear-репозитория.

править] Зачем такая схема gear-репозитория?

Удобства такой схемы:

Подходит для pull-request-ов к upstream-ному проекту.

Поддерживается дисциплина, при которой ясно (читающему и любому новому мейнтейнеру) актуальное состояние набора патчей и актуальный вид каждого патча (а не так, что исходное изменение утонуло глубоко в историю -- но этого мало -- ещё и претерпевало изменение во время мёрджей с апстримом, при этом актуальность изначальной задумки и правильность результата никому непонятна, кроме, возможно, тех, кто делал мёрджи).

Неудобства такой схемы:

Много merg-ей. (Но это только для мейнтейнера пакета, а не в потенциальных pull-request-ах.)

Длинные .gear/rules . (Но это необязательно считать явным неудобством, т.к. там каждая запись на самом деле осмысленна, по делу, выражает имеющиеся патчи, и прочитать .gear/rules достаточно, чтобы понять, какие сделаны патчи.)

. (Но это необязательно считать явным неудобством, т.к. там каждая запись на самом деле осмысленна, по делу, выражает имеющиеся патчи, и прочитать достаточно, чтобы понять, какие сделаны патчи.) Сложные .gear/rules в случае взаимозависимых патчей.

Когда я брался за чужой незнакомый пакет с утонувшими патчами, иногда было ничего непонятно в мешанине кода. Переделка (довольно трудоёмкая на начальном этапе взятия чужого пакета) в такую схему приводит к большей ясности для себя и других.

править] Основа схемы. Апстримный тег с версией

Схема такая.

Есть тег, соответствующий апстримной версии. От него ответвляются ветки (на разные темы) с нашими изменениями. И так в общем случае для каждой апстримной версии; это отражено в именах веток с патчами: в их именах присутствует апстримная версия.

править] Соотвествие между ветками и файлами с патчами

Получается, что имена веток с патчами соответствуют именам самих файлов с патчами, которые в ALT Packaging HOWTO рекомендуется давать со включением базовой апстримной версии. Т.е. соответствие очень простое.

Сюда же укладывается возможное "отклонение" от общего случая: Вы бы не стали специально переделывать файл с патчем, если он прикладывается к новой версии апстрима. В имени файла осталась бы старая версия. Так же менять соответствующее diff -правило в .gear/rules и соотвествующую сохранённую запись о теге в .gear/tags не надо в таком случае (поэтому оно пишется без использования переменной @version@ , а явным прописыванием базовой версии).

Однако, принцип, что патч не переделывается без необходимости, может вступать в противоречие с другим желанием мейнтейнера пакета: иметь смёрдженные пачти и исходники в одном каком-то коммите. Над этим надо подумать (что кому удобнее).

править] Знакомство со схемой упаковки pam_pkcs11

[imz@ovicaa TMP]$ git clone git://git.altlinux.org/gears/p/pam_pkcs11.git [imz@ovicaa TMP]$ cd pam_pkcs11/

править] git tag; git branch -a

Посмотрим какие там есть теги и бранчи:

[imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git tag 0.6.1-alt1 0.6.1-alt2 0.6.1-alt3 0.6.1-alt4 0.6.1-alt5 0.6.4-alt1 0.6.4-alt1.1 0.6.4-alt1.M60P.1 0.6.4-alt1.M60T.1 0.6.4-alt2 0.6.8-alt0.git20140828.M70C.1 0.6.8-alt1.git20140828 0.6.8.0.48-alt1 0.6.9-alt0.M70C.1 0.6.9-alt0.M80P.1 0.6.9-alt1 0.6.9-alt1.M70T.1 0.6.9-alt2 0.6.9-alt2.M70T.0.M70C.1 0.6.9-alt2.M70T.1 0.6.9-alt2.M80P.1 0.6.9-alt3

-- это сборочные теги, которые создал мейнтенер пакета для сборок очередных релизов пакета в репозитории пакетов ALT;

gb-c7-task169526.200 gb-c7-task172681.100 gb-p6-task172398.100 gb-p8-task171625.200 gb-p8-task173707.200 gb-sisyphus-task130048.100 gb-sisyphus-task171630.100 gb-sisyphus-task172550.200 gb-sisyphus-task172679.100 gb-sisyphus-task75437 gb-t6-task172356.200 gb-t7-task172416.200 gb-t7-task172538.200

-- эти теги проставила сама сборочница по завершении заданий на сборку, чтобы отметить, какие коммиты/теги успешно привели к помещению нового пакета в репозитории пакетов ALT;

imz/0.6.1-alt1 imz/0.6.1-alt2 imz/0.6.1-alt3 imz/0.6.1-alt4 imz/0.6.1-alt5 imz/0.6.4-alt1.1 imz/0.6.4-alt2

-- это тоже сборочные теги (на их имена нет никаких ограничений), которые создал мейнтенер пакета для сборок очередных релизов пакета в репозитории пакетов ALT или с подобными целями;

pam_pkcs11-0.6.1 pam_pkcs11-0.6.2 pam_pkcs11-0.6.3 pam_pkcs11-0.6.4 pam_pkcs11-0.6.7 pam_pkcs11-0.6.8

-- эти теги отмечали апстримные версии (в чистом виде).

[imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git branch -a * sisyphus remotes/origin/5.1 remotes/origin/HEAD -> origin/sisyphus remotes/origin/c7 remotes/origin/p6 remotes/origin/p7 remotes/origin/p8 remotes/origin/sisyphus remotes/origin/t6 remotes/origin/t7 [imz@ovicaa pam_pkcs11]$

Эти ветки представляют историю пакета в каждом из репозиториев пакетов ALT. При клонировании нашей рабочей веткой стала sisyphus ; она сейчас checked out.

В .gear/tags сохранены теги/ссылки-бранчи, которые участвовали в правилах .gear/rules при последней сборке в Sisyphus (у нас же эта ветка сейчас checked out). (Git использовался мейнтейнером как способ описать, что откуда брать, путём именования коммитов и использования этих имён в .gear/rules. После того, как эти "именованые ссылки" были сохранены в файле, их можно и стереть из репозитория Git без потери информации.)

Тут можно отметить важный принцип gear: Благодаря этому вся информация, нужная для повторения сборки, сохранена внутри "сборочного" коммита (.gear/tags и история Git со всеми предками). (В случае specsubst нужно уточнить: "внутри сборочного тега".) Это не зависит от того, скопировал ли человек чужие теги. (Теги всё-таки во многом дело более индивидуальное, и их не обязаны все копировать и распространять.)

Восстановим их и познакомимся:

[imz@ovicaa pam_pkcs11]$ gear-restore-tags [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git tag ...

...тут новых не появилось;

... [imz@ovicaa pam_pkcs11]$ git branch -a pam_pkcs11-0.6.9 pam_pkcs11-0.6.9-alt-build pam_pkcs11-0.6.9-ask-pin-later pam_pkcs11-0.6.9-ask-pin-later-with-option-ask_pin pam_pkcs11-0.6.9-buffer pam_pkcs11-0.6.9-docs pam_pkcs11-0.6.9-option-global_ca pam_pkcs11-0.6.9-ru.po

-- а вот это новые, для сборки (вызывает некоторое непонимание наличие ветки pam_pkcs11-0.6.9 , а не тега; TODO: разобраться, откуда взялось!); эти неновые, были после клонирования:

* sisyphus remotes/origin/5.1 remotes/origin/HEAD -> origin/sisyphus remotes/origin/c7 remotes/origin/p6 remotes/origin/p7 remotes/origin/p8 remotes/origin/sisyphus remotes/origin/t6 remotes/origin/t7 [imz@ovicaa pam_pkcs11]$