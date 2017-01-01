Знакомство со схемой упаковки pam-pkcs11
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м (→Соотвествие между ветками и файлами с патчами: .gear/tags не меняется, когда не надо, тоже)
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м (→Соотвествие между ветками и файлами с патчами: лучше формулировка)
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Получается, что имена веток с патчами соответствуют именам самих файлов с патчами, которые [[ALT Packaging HOWTO#Наименование патчей|в ALT Packaging HOWTO рекомендуется]] давать со включением базовой апстримной версии. Т.е. соответствие очень простое.
Получается, что имена веток с патчами соответствуют именам самих файлов с патчами, которые [[ALT Packaging HOWTO#Наименование патчей|в ALT Packaging HOWTO рекомендуется]] давать со включением базовой апстримной версии. Т.е. соответствие очень простое.
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Сюда же укладывается возможное '''"отклонение" от общего случая''': Вы бы не стали специально переделывать файл с патчем, если он прикладывается к новой версии апстрима. В имени файла осталась бы старая версия. Так же менять соответствующее <code>diff</code>-правило в {{path|.gear/rules}} и
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Сюда же укладывается возможное '''"отклонение" от общего случая''': Вы бы не стали специально переделывать файл с патчем, если он прикладывается к новой версии апстрима. В имени файла осталась бы старая версия. Так же менять соответствующее <code>diff</code>-правило в {{path|.gear/rules}} и в {{path|.gear/tags}} не надо в таком случае (поэтому оно пишется без использования переменной <code>@version@</code>, а явным прописыванием базовой версии).
Однако, принцип, что патч не переделывается без необходимости, может вступать в противоречие с другим желанием мейнтейнера пакета: иметь смёрдженные пачти и исходники в одном каком-то коммите. Над этим надо подумать (что кому удобнее).
Однако, принцип, что патч не переделывается без необходимости, может вступать в противоречие с другим желанием мейнтейнера пакета: иметь смёрдженные пачти и исходники в одном каком-то коммите. Над этим надо подумать (что кому удобнее).
Текущая версия на 10:03, 10 февраля 2017
На примере pam_pkcs11 познакомимся с одной довольно удобной схемой организации gear-репозитория.
Удобства такой схемы:
- Подходит для pull-request-ов к upstream-ному проекту.
- Поддерживается дисциплина, при которой ясно (читающему и любому новому мейнтейнеру) актуальное состояние набора патчей и актуальный вид каждого патча (а не так, что исходное изменение утонуло глубоко в историю -- но этого мало -- ещё и претерпевало изменение во время мёрджей с апстримом, при этом актуальность изначальной задумки и правильность результата никому непонятна, кроме, возможно, тех, кто делал мёрджи).
Неудобства такой схемы:
- Много merg-ей. (Но это только для мейнтейнера пакета, а не в потенциальных pull-request-ах.)
- Длинные .gear/rules. (Но это необязательно считать явным неудобством, т.к. там каждая запись на самом деле осмысленна, по делу, выражает имеющиеся патчи, и прочитать .gear/rules достаточно, чтобы понять, какие сделаны патчи.)
- Сложные .gear/rules в случае взаимозависимых патчей.
Когда я брался за чужой незнакомый пакет с утонувшими патчами, иногда было ничего непонятно в мешанине кода. Переделка (довольно трудоёмкая на начальном этапе взятия чужого пакета) в такую схему приводит к большей ясности для себя и других.
[править] Основа схемы. Апстримный тег с версией
Схема такая.
Есть тег, соответствующий апстримной версии. От него ответвляются ветки (на разные темы) с нашими изменениями. И так в общем случае для каждой апстримной версии; это отражено в именах веток с патчами: в их именах присутствует апстримная версия.
[править] Соотвествие между ветками и файлами с патчами
Получается, что имена веток с патчами соответствуют именам самих файлов с патчами, которые в ALT Packaging HOWTO рекомендуется давать со включением базовой апстримной версии. Т.е. соответствие очень простое.
Сюда же укладывается возможное "отклонение" от общего случая: Вы бы не стали специально переделывать файл с патчем, если он прикладывается к новой версии апстрима. В имени файла осталась бы старая версия. Так же менять соответствующее
diff-правило в .gear/rules и соотвествующую сохранённую запись о теге в .gear/tags не надо в таком случае (поэтому оно пишется без использования переменной
@version@, а явным прописыванием базовой версии).
Однако, принцип, что патч не переделывается без необходимости, может вступать в противоречие с другим желанием мейнтейнера пакета: иметь смёрдженные пачти и исходники в одном каком-то коммите. Над этим надо подумать (что кому удобнее).