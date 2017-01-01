Запуск puppet theatre

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м (Конфигурация сети на машине: исходник для клонирования)
м (вручную -- склонируем созданную вручную машину: typo)
 
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===вручную -- склонируем созданную вручную машину===
===вручную -- склонируем созданную вручную машину===
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Для простоты склонируем созданную вручную машину; у нас уже [[#Используем машину как исходник для клонирования|заготовлена]] копия; её склонируем и скофигурируем потом:
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Для простоты склонируем созданную вручную машину; у нас уже [[#Используем машину как исходник для клонирования|заготовлена]] копия; её склонируем и сконфигурируем потом:
     ....
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Текущая версия на 09:40, 24 января 2017


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цель
  • Виртуальная сеть с виртуальными машинами для тестирования отработки манифестов puppet на подчинённых нодах с ALT-ом.
  • Образы для таких виртуальных машин.

(Об оформлении. Изменяемые (по вкусу каждого пользователя) параметры в примерах я старался выделять жирным, чтобы можно было их легко отличить от определённых не нами штук с жёстко заданными именами.)


Содержание

[править] Создание сети

цель
В сети у нас будет свой DNS (для обращения к puppet по имени), и для удобства -- свой DHCP-сервер. При этом хотелось бы сохранить возможность выхода в "интернет" (сеть хост-системы).

Такая сеть таким образом (как нам нужно) будет использоваться, когда машина будет создаваться virt-install --network network=puppettheatre (а не --network bridge=BRIDGE; см. man virt-install).

[править] командой

???

[править] (вручную через GUI virt-manager)

(Использовался virt-manager-1.4.0-alt1.) 

virt-manager > Edit > Connection Details > Virtual Networks

+ (Add Network)

Тип такой сети, как нам нужна, будет называться "Isolated Physical Network".

Параметры в итоге получаются такие:

Name
puppettheatre
Device
some vibrNN
Domain
theatre (??? для чего используется? для чего важно?)
Network
e.g., 192.168.121.0/24
Gateway
будет автоматически выставлен в 192.168.121.1;
Static routing
наверное, не нужно;
DHCP range
Disabled
Forwarding
NAT

[править] Создание машины с ALTовым puppet-мастером

[править] командой

???

[править] (вручную через GUI инсталлятора alterator через virt-viewer)

(Использовался virt-viewer-5.0-alt1.)

Пример: 
virt-install --virt-type kvm \
  --name imz-puppet-master0 \
  --memory 1024 --disk size=10 \
  --cdrom /space/iso/nightly/tested/regular-lxde-latest-x86_64.iso \
  --network network=puppettheatre \
  --os-variant altlinux7
  • --name imz-puppet-master0 -- какое-нибудь имя;
  • regular-lxde-latest-x86_64.iso выбран как небольшой образ для инсталляции системы с systemd (сначала грузится LiveCD, что пока не важно, хотя есть планы тестировать puppet-мастер прямо с LiveCD);
  • --network network=... прокомментирован выше в #Создание сети;
  • --os-variant altlinux7 просто выбран как самый старший из известных ему ALTовых.

[править] Запуск машины

См. #Запуск машин.

[править] Конфигурация сети на машине

(Конфигурация сети на машине задаётся, конечно, вручную -- во время инсталляции или через alterator или привычным образом через конф.файлы.) 

[user@puppet ~]$ tail /etc/sysconfig/network /etc/net/ifaces/eth0/*
==> /etc/sysconfig/network <==
# Used by hotplug/pcmcia/ifplugd scripts to detect current network config
# subsystem.
CONFMETHOD=etcnet

# Used by rc.sysinit to setup system hostname at boot.
HOSTNAME=puppet.localdomain

# This is used by ALTLinux ppp-common to decide if we want to install
# nameserver lines into /etc/resolv.conf or not.
RESOLV_MODS=yes

==> /etc/net/ifaces/eth0/ipv4address <==
192.168.121.2/24

==> /etc/net/ifaces/eth0/ipv4route <==
default via 192.168.121.1

==> /etc/net/ifaces/eth0/options <==
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes

==> /etc/net/ifaces/eth0/resolv.conf <==
nameserver 10.4.0.1
[user@puppet ~]$
  • Здесь имя машины сделано puppet специально.
  • IP-адрес назначен произвольно из доступного диапазона. (Один из адресов этой сети уже использован для шлюза -- хост-системы с гипервизором.)
  • Т.к. в сети есть NAT для связи со внешним миром, мы можем использовать наш реальный DNS из внешнего мира. (Был прописан вручную, конечно.)

Напоследок включим sshd для входа по сети (правда, только с хочт-системы, потому что IP нашей виртуальной машины за NAT.)

[править] Используем машину как исходник для клонирования

Прежде, чем что-то делать с машиной, используем её как исходник для клонирования и создания других (подчинённых) нод с ALT, чтобы не повторять инсталляцию вручную.

Думаю, удобно будет её сохранить в первоначальном виде и не трогать эту копию. (А копию уже использовать как исходник для всяких ALTовых нод.) 

   ssh user@192.168.121.2 -t su -c /sbin/poweroff; ping 192.168.121.2
   сохраняем копию

[править] Создание подчинённой машины с ALTом

[править] командой

???

[править] вручную -- склонируем созданную вручную машину

Для простоты склонируем созданную вручную машину; у нас уже заготовлена копия; её склонируем и сконфигурируем потом: 

   ....

[править] Запуск машин

virsh start imz-puppet-master0

 
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