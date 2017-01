Запуск puppet theatre

Материал из ALT Linux Wiki

цель Виртуальная сеть с виртуальными машинами для тестирования отработки манифестов puppet на подчинённых нодах с ALT-ом.

Образы для таких виртуальных машин.

цель В сети у нас будет свой DNS (для обращения к puppet по имени), и для удобства -- свой DHCP-сервер. При этом хотелось бы сохранить возможность выхода в "интернет" (сеть хост-системы).

Такая сеть таким образом (как нам нужно) будет использоваться, когда машина будет создаваться virt-install --network network=puppettheatre (а не --network bridge=BRIDGE; см. man virt-install).

(Использовался virt-manager-1.4.0-alt1.)

virt-manager > Edit > Connection Details > Virtual Networks

+ (Add Network)

Тип такой сети, как нам нужна, будет называться "Isolated Physical Network".

Параметры в итоге получаются такие:

Name puppettheatre Device some vibr NN Domain theatre (??? для чего используется? для чего важно?) Network e.g., 192.168.121.0/24 Gateway будет автоматически выставлен в 192.168.121.1 ; Static routing наверное, не нужно;

DHCP range Disabled Forwarding NAT

(Использовался virt-viewer-5.0-alt1.)

virt-install --virt-type kvm \ --name imz-puppet-master0 \ --memory 1024 --disk size=10 \ --cdrom /space/iso/nightly/tested/regular-lxde-latest-x86_64.iso \ --network network=puppettheatre \ --os-variant altlinux7

--name imz-puppet-master0 -- какое-нибудь имя;

-- какое-нибудь имя; regular-lxde-latest-x86_64.iso выбран как небольшой образ для инсталляции системы с systemd (сначала грузится LiveCD, что пока не важно, хотя есть планы тестировать puppet-мастер прямо с LiveCD);

выбран как небольшой образ для инсталляции системы с (сначала грузится LiveCD, что пока не важно, хотя есть планы тестировать puppet-мастер прямо с LiveCD); --network network= ... прокомментирован выше в #Создание сети;

прокомментирован выше в #Создание сети; --os-variant altlinux7 просто выбран как самый старший из известных ему ALTовых.

Пример:

См. #Запуск машин.

(Конфигурация сети на машине задаётся, конечно, вручную -- во время инсталляции или через alterator или привычным образом через конф.файлы.)

[user@puppet ~]$ tail /etc/sysconfig/network /etc/net/ifaces/eth0/* ==> /etc/sysconfig/network <== # Used by hotplug/pcmcia/ifplugd scripts to detect current network config # subsystem. CONFMETHOD=etcnet # Used by rc.sysinit to setup system hostname at boot. HOSTNAME=puppet.localdomain # This is used by ALTLinux ppp-common to decide if we want to install # nameserver lines into /etc/resolv.conf or not. RESOLV_MODS=yes ==> /etc/net/ifaces/eth0/ipv4address <== 192.168.121.2/24 ==> /etc/net/ifaces/eth0/ipv4route <== default via 192.168.121.1 ==> /etc/net/ifaces/eth0/options <== TYPE=eth CONFIG_WIRELESS=no BOOTPROTO=static CONFIG_IPV4=yes ==> /etc/net/ifaces/eth0/resolv.conf <== nameserver 10.4.0.1 [user@puppet ~]$

Здесь имя машины сделано puppet специально.

специально. IP-адрес назначен произвольно из доступного диапазона. (Один из адресов этой сети уже использован для шлюза -- хост-системы с гипервизором.)

назначен произвольно из доступного диапазона. (Один из адресов этой сети уже использован для -- хост-системы с гипервизором.) Т.к. в сети есть NAT для связи со внешним миром, мы можем использовать наш реальный DNS из внешнего мира. (Был прописан вручную, конечно.)

Напоследок включим sshd для входа по сети (правда, только с хочт-системы, потому что IP нашей виртуальной машины за NAT.)

Прежде, чем что-то делать с машиной, используем её как исходник для клонирования и создания других (подчинённых) нод с ALT, чтобы не повторять инсталляцию вручную.

Думаю, удобно будет её сохранить в первоначальном виде и не трогать эту копию. (А копию уже использовать как исходник для всяких ALTовых нод.)

ssh user@192.168.121.2 -t su -c /sbin/poweroff; ping 192.168.121.2 сохраняем копию

Для простоты склонируем созданную вручную машину; у нас уже заготовлена копия; её склонируем и сконфигурируем потом:

....

virsh start imz-puppet-master0