Запуск puppet theatre
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м (→Конфигурация сети на машине: исходник для клонирования)
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м (→вручную -- склонируем созданную вручную машину: typo)
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===вручную -- склонируем созданную вручную машину===
===вручную -- склонируем созданную вручную машину===
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Для простоты склонируем созданную вручную машину; у нас уже [[#Используем машину как исходник для клонирования|заготовлена]] копия; её склонируем и
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Для простоты склонируем созданную вручную машину; у нас уже [[#Используем машину как исходник для клонирования|заготовлена]] копия; её склонируем и потом:
....
....
Текущая версия на 09:40, 24 января 2017
- цель
-
(Об оформлении. Изменяемые (по вкусу каждого пользователя) параметры в примерах я старался выделять жирным, чтобы можно было их легко отличить от определённых не нами штук с жёстко заданными именами.)
Содержание
[править] Создание сети
- цель
- В сети у нас будет свой DNS (для обращения к puppet по имени), и для удобства -- свой DHCP-сервер. При этом хотелось бы сохранить возможность выхода в "интернет" (сеть хост-системы).
Такая сеть таким образом (как нам нужно) будет использоваться, когда машина будет создаваться virt-install --network network=puppettheatre (а не --network bridge=BRIDGE; см. man virt-install).
[править] командой
???
[править] (вручную через GUI virt-manager)
(Использовался virt-manager-1.4.0-alt1.)
virt-manager > Edit > Connection Details > Virtual Networks
+ (Add Network)
Тип такой сети, как нам нужна, будет называться "Isolated Physical Network".
Параметры в итоге получаются такие:
- Name
-
puppettheatre
- Device
- some
vibrNN
- Domain
-
theatre(??? для чего используется? для чего важно?)
- Network
- e.g.,
192.168.121.0/24
- Gateway
- будет автоматически выставлен в
192.168.121.1;
- Static routing
- наверное, не нужно;
- DHCP range
- Disabled
- Forwarding
- NAT
[править] Создание машины с ALTовым puppet-мастером
[править] командой
???
[править] (вручную через GUI инсталлятора alterator через virt-viewer)
(Использовался virt-viewer-5.0-alt1.)Пример:
virt-install --virt-type kvm \ --name imz-puppet-master0 \ --memory 1024 --disk size=10 \ --cdrom /space/iso/nightly/tested/regular-lxde-latest-x86_64.iso \ --network network=puppettheatre \ --os-variant altlinux7
- --name imz-puppet-master0 -- какое-нибудь имя;
- regular-lxde-latest-x86_64.iso выбран как небольшой образ для инсталляции системы с systemd (сначала грузится LiveCD, что пока не важно, хотя есть планы тестировать puppet-мастер прямо с LiveCD);
- --network network=... прокомментирован выше в #Создание сети;
- --os-variant altlinux7 просто выбран как самый старший из известных ему ALTовых.
[править] Запуск машины
См. #Запуск машин.
[править] Конфигурация сети на машине
(Конфигурация сети на машине задаётся, конечно, вручную -- во время инсталляции или через alterator или привычным образом через конф.файлы.)
[user@puppet ~]$ tail /etc/sysconfig/network /etc/net/ifaces/eth0/* ==> /etc/sysconfig/network <== # Used by hotplug/pcmcia/ifplugd scripts to detect current network config # subsystem. CONFMETHOD=etcnet # Used by rc.sysinit to setup system hostname at boot. HOSTNAME=puppet.localdomain # This is used by ALTLinux ppp-common to decide if we want to install # nameserver lines into /etc/resolv.conf or not. RESOLV_MODS=yes ==> /etc/net/ifaces/eth0/ipv4address <== 192.168.121.2/24 ==> /etc/net/ifaces/eth0/ipv4route <== default via 192.168.121.1 ==> /etc/net/ifaces/eth0/options <== TYPE=eth CONFIG_WIRELESS=no BOOTPROTO=static CONFIG_IPV4=yes ==> /etc/net/ifaces/eth0/resolv.conf <== nameserver 10.4.0.1 [user@puppet ~]$
- Здесь имя машины сделано
puppetспециально.
- IP-адрес назначен произвольно из доступного диапазона. (Один из адресов этой сети уже использован для шлюза -- хост-системы с гипервизором.)
- Т.к. в сети есть NAT для связи со внешним миром, мы можем использовать наш реальный DNS из внешнего мира. (Был прописан вручную, конечно.)
Напоследок включим sshd для входа по сети (правда, только с хочт-системы, потому что IP нашей виртуальной машины за NAT.)
[править] Используем машину как исходник для клонирования
Прежде, чем что-то делать с машиной, используем её как исходник для клонирования и создания других (подчинённых) нод с ALT, чтобы не повторять инсталляцию вручную.
Думаю, удобно будет её сохранить в первоначальном виде и не трогать эту копию. (А копию уже использовать как исходник для всяких ALTовых нод.)
ssh user@192.168.121.2 -t su -c /sbin/poweroff; ping 192.168.121.2 сохраняем копию
[править] Создание подчинённой машины с ALTом
[править] командой
???
[править] вручную -- склонируем созданную вручную машину
Для простоты склонируем созданную вручную машину; у нас уже заготовлена копия; её склонируем и сконфигурируем потом:
....
[править] Запуск машин
virsh start imz-puppet-master0