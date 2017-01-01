Запуск puppet theatre

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 17:00, 20 января 2017





Данная страница находится в разработке.

Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.





цель Виртуальная сеть с виртуальными машинами для тестирования отработки манифестов puppet на подчинённых нодах с ALT-ом.

Образы для таких виртуальных машин.

(Об оформлении. Изменяемые (по вкусу каждого пользователя) параметры в примерах я старался выделять жирным, чтобы можно было их легко отличить от определённых не нами штук с жёстко заданными именами.)





править] Создание сети

цель В сети у нас будет свой DNS (для обращения к puppet по имени), и для удобства -- свой DHCP-сервер. При этом хотелось бы сохранить возможность выхода в "интернет" (сеть хост-системы).

Такая сеть таким образом (как нам нужно) будет использоваться, когда машина будет создаваться virt-install --network network=puppettheatre (а не --network bridge=BRIDGE; см. man virt-install).

править] командой

???

править] (вручную через GUI virt-manager)

(Использовался virt-manager-1.4.0-alt1.)

virt-manager > Edit > Connection Details > Virtual Networks

+ (Add Network)

Тип такой сети, как нам нужна, будет называться "Isolated Physical Network".

Параметры в итоге получаются такие:

Name puppettheatre Device some vibr NN Domain theatre (??? для чего используется? для чего важно?) Network e.g., 192.168.121.0/24 Gateway будет автоматически выставлен в 192.168.121.1 ; Static routing наверное, не нужно;

DHCP range Disabled Forwarding NAT

править] Создание машины с ALTовым puppet-мастером

править] командой

???

править] (вручную через GUI инсталлятора alterator через virt-viewer)

(Использовался virt-viewer-5.0-alt1.)

virt-install --virt-type kvm \ --name imz-puppet-master0 \ --memory 1024 --disk size=10 \ --cdrom /space/iso/nightly/tested/regular-lxde-latest-x86_64.iso \ --network network=puppettheatre \ --os-variant altlinux7

--name imz-puppet-master0 -- какое-нибудь имя;

-- какое-нибудь имя; regular-lxde-latest-x86_64.iso выбран как небольшой образ для инсталляции системы с systemd (сначала грузится LiveCD, что пока не важно, хотя есть планы тестировать puppet-мастер прямо с LiveCD);

выбран как небольшой образ для инсталляции системы с (сначала грузится LiveCD, что пока не важно, хотя есть планы тестировать puppet-мастер прямо с LiveCD); --network network= ... прокомментирован выше в #Создание сети;

прокомментирован выше в #Создание сети; --os-variant altlinux7 просто выбран как самый старший из известных ему ALTовых.

править] Запуск машин

Пример:

virsh start imz-puppet-master0