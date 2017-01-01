Запуск puppet theatre

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м ((вручную через GUI инсталлятора alterator через virt-viewer): fix our style template name)
м (комментариий про оформление)
 
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:* Виртуальная сеть с виртуальными машинами для тестирования отработки манифестов [[puppet]] на подчинённых нодах с [[ALT]]-ом.
:* Виртуальная сеть с виртуальными машинами для тестирования отработки манифестов [[puppet]] на подчинённых нодах с [[ALT]]-ом.
:* Образы для таких виртуальных машин.
:* Образы для таких виртуальных машин.
 +
 +
(Об оформлении.
 +
Изменяемые (по вкусу каждого пользователя) параметры в примерах я старался выделять жирным, чтобы можно было их легко отличить от определённых не нами штук с жёстко заданными именами.)
 +
==Создание сети==
==Создание сети==

Текущая версия на 17:00, 20 января 2017


Stub.png
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цель
  • Виртуальная сеть с виртуальными машинами для тестирования отработки манифестов puppet на подчинённых нодах с ALT-ом.
  • Образы для таких виртуальных машин.

(Об оформлении. Изменяемые (по вкусу каждого пользователя) параметры в примерах я старался выделять жирным, чтобы можно было их легко отличить от определённых не нами штук с жёстко заданными именами.)


Содержание

[править] Создание сети

цель
В сети у нас будет свой DNS (для обращения к puppet по имени), и для удобства -- свой DHCP-сервер. При этом хотелось бы сохранить возможность выхода в "интернет" (сеть хост-системы).

Такая сеть таким образом (как нам нужно) будет использоваться, когда машина будет создаваться virt-install --network network=puppettheatre (а не --network bridge=BRIDGE; см. man virt-install).

[править] командой

???

[править] (вручную через GUI virt-manager)

(Использовался virt-manager-1.4.0-alt1.) 

virt-manager > Edit > Connection Details > Virtual Networks

+ (Add Network)

Тип такой сети, как нам нужна, будет называться "Isolated Physical Network".

Параметры в итоге получаются такие:

Name
puppettheatre
Device
some vibrNN
Domain
theatre (??? для чего используется? для чего важно?)
Network
e.g., 192.168.121.0/24
Gateway
будет автоматически выставлен в 192.168.121.1;
Static routing
наверное, не нужно;
DHCP range
Disabled
Forwarding
NAT

[править] Создание машины с ALTовым puppet-мастером

[править] командой

???

[править] (вручную через GUI инсталлятора alterator через virt-viewer)

(Использовался virt-viewer-5.0-alt1.)

Пример: 
virt-install --virt-type kvm \
  --name imz-puppet-master0 \
  --memory 1024 --disk size=10 \
  --cdrom /space/iso/nightly/tested/regular-lxde-latest-x86_64.iso \
  --network network=puppettheatre \
  --os-variant altlinux7
  • --name imz-puppet-master0 -- какое-нибудь имя;
  • regular-lxde-latest-x86_64.iso выбран как небольшой образ для инсталляции системы с systemd (сначала грузится LiveCD, что пока не важно, хотя есть планы тестировать puppet-мастер прямо с LiveCD);
  • --network network=... прокомментирован выше в #Создание сети;
  • --os-variant altlinux7 просто выбран как самый старший из известных ему ALTовых.

[править] Запуск машин

virsh start imz-puppet-master0

 
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