Запуск puppet theatre
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:* Виртуальная сеть с виртуальными машинами для тестирования отработки манифестов [[puppet]] на подчинённых нодах с [[ALT]]-ом.
:* Виртуальная сеть с виртуальными машинами для тестирования отработки манифестов [[puppet]] на подчинённых нодах с [[ALT]]-ом.
:* Образы для таких виртуальных машин.
:* Образы для таких виртуальных машин.
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==Создание сети==
==Создание сети==
Текущая версия на 17:00, 20 января 2017
- цель
-
(Об оформлении. Изменяемые (по вкусу каждого пользователя) параметры в примерах я старался выделять жирным, чтобы можно было их легко отличить от определённых не нами штук с жёстко заданными именами.)
Содержание
[править] Создание сети
- цель
- В сети у нас будет свой DNS (для обращения к puppet по имени), и для удобства -- свой DHCP-сервер. При этом хотелось бы сохранить возможность выхода в "интернет" (сеть хост-системы).
Такая сеть таким образом (как нам нужно) будет использоваться, когда машина будет создаваться virt-install --network network=puppettheatre (а не --network bridge=BRIDGE; см. man virt-install).
[править] командой
???
[править] (вручную через GUI virt-manager)
(Использовался virt-manager-1.4.0-alt1.)
virt-manager > Edit > Connection Details > Virtual Networks
+ (Add Network)
Тип такой сети, как нам нужна, будет называться "Isolated Physical Network".
Параметры в итоге получаются такие:
- Name
-
puppettheatre
- Device
- some
vibrNN
- Domain
-
theatre(??? для чего используется? для чего важно?)
- Network
- e.g.,
192.168.121.0/24
- Gateway
- будет автоматически выставлен в
192.168.121.1;
- Static routing
- наверное, не нужно;
- DHCP range
- Disabled
- Forwarding
- NAT
[править] Создание машины с ALTовым puppet-мастером
[править] командой
???
[править] (вручную через GUI инсталлятора alterator через virt-viewer)
(Использовался virt-viewer-5.0-alt1.)Пример:
virt-install --virt-type kvm \ --name imz-puppet-master0 \ --memory 1024 --disk size=10 \ --cdrom /space/iso/nightly/tested/regular-lxde-latest-x86_64.iso \ --network network=puppettheatre \ --os-variant altlinux7
- --name imz-puppet-master0 -- какое-нибудь имя;
- regular-lxde-latest-x86_64.iso выбран как небольшой образ для инсталляции системы с systemd (сначала грузится LiveCD, что пока не важно, хотя есть планы тестировать puppet-мастер прямо с LiveCD);
- --network network=... прокомментирован выше в #Создание сети;
- --os-variant altlinux7 просто выбран как самый старший из известных ему ALTовых.
[править] Запуск машин
virsh start imz-puppet-master0
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