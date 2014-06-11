Запись образов на DVD и USB Flash

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Версия 21:43, 6 апреля 2017 (править) MichaelShigorin м ← Предыдущая правка Текущая версия на 10:33, 10 апреля 2017 (править) (отменить) Petr-akhlamov м Строка 15: Строка 15: # Войдите в распакованную папку и запустите программу SCDWriter.exe. # Войдите в распакованную папку и запустите программу SCDWriter.exe. # Откройте пункт меню '''Диск''' {{==)}} '''Записать ISO-образ на диск''' и, в появившемся окне, укажите путь к образу диска. # Откройте пункт меню '''Диск''' {{==)}} '''Записать ISO-образ на диск''' и, в появившемся окне, укажите путь к образу диска. - [[Файл:Write iso.png]] + [[Файл:Write iso.png |центр ]] # Нажмите кнопку '''Записать'''. # Нажмите кнопку '''Записать'''. Строка 59: Строка 59: Для записи образа на флешку подойдёт и утилита [http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/ HDD Raw Copy Tool]. На первом шаге нужно выбрать файл с образом диска: Для записи образа на флешку подойдёт и утилита [http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/ HDD Raw Copy Tool]. На первом шаге нужно выбрать файл с образом диска: - [[Файл:Hdd-raw-copy-tool-source.JPG]] + [[Файл:Hdd-raw-copy-tool-source.JPG |центр ]] На втором шаге нужно выбрать флешку, на которую будем записывать образ На втором шаге нужно выбрать флешку, на которую будем записывать образ - [[Файл:Hdd-raw-copy-tool-target.JPG]] + [[Файл:Hdd-raw-copy-tool-target.JPG |центр ]] {{Attention|Не промахнитесь с выбором флешки — запись образа по ошибке на свой жёсткий диск приведёт к почти гарантированной потере данных на нём!}} {{Attention|Не промахнитесь с выбором флешки — запись образа по ошибке на свой жёсткий диск приведёт к почти гарантированной потере данных на нём!}} Строка 74: Строка 74: === SUSE Studio Imagewriter (imagewriter) === === SUSE Studio Imagewriter (imagewriter) === - [[Файл:SUSE imagewriter.png]] + [[Файл:SUSE imagewriter.png |центр ]] === ROSA Image Writer (rosa-imagewriter) === === ROSA Image Writer (rosa-imagewriter) === - [[Файл:ROSA imagewriter.png]] + [[Файл:ROSA imagewriter.png |центр ]] === Запись напрямую через dd === === Запись напрямую через dd ===

Текущая версия на 10:33, 10 апреля 2017

Данная инструкция описывает различные способы записи дистрибутивов ALT Linux на носители: DVD и USB Flash.

Внимание! UNetbootin, Rufus и UltraISO вместо простой записи гибридного образа ALT Linux на флеш-накопитель портят загрузку, поэтому использование этих программ для записи образов не рекомендуется.

править] Запись установочного образа на DVD

править] Запись образа диска в Windows

Файл ISO-образа диска — это файл специального формата, подготовленный для записи на диск. Для записи iso-образа под операционной системой MS Windows используйте специальные программы: SCDWriter, Nero BurningROM и другие. Рекомендуем для записи использовать новые диски от известных производителей: Verbatim, Mirex, Memorex. Записанный на плохой диск образ может вызвать неразрешимые проблемы при установке.

править] Запись образа диска с помощью SCDWriter

Скачайте архив программы отсюда. Распакуйте скачанный архив в любую директорию. Вставьте чистый диск в привод. Войдите в распакованную папку и запустите программу SCDWriter.exe. Откройте пункт меню Диск ⇒ Записать ISO-образ на диск и, в появившемся окне, укажите путь к образу диска.

Нажмите кнопку Записать.

править] Запись образа диска с помощью Nero BurningROM

Если у вас не установлена эта программа, скачайте её с сайта производителя http://www.nero.com и установите. Запустите программу и выберите в списке устройств необходимый для записи CD/DVD дисковод. Щёлкните по кнопке Открыть проект в главном окне. В появившемся окне выберите необходимый iso образ для записи и нажмите кнопку Открыть. В окне Запись проекта (Записать образ) настройте необходимые параметры. Приступайте к записи iso образа на диск, щёлкнув по кнопке Запись (Burn).

править] Запись образа диска в Linux

Для записи ISO-образов можно использовать множество утилит и программ с графическим или текстовым интерфейсом. Наиболее удобно использовать программы K3b или Brasero, которые поставляются в комплекте любого дистрибутива операционной системы Linux.

править] Запись образа диска с помощью K3b

Если программа k3b отсутствует, установите её в систему, используя стандартные для вашего дистрибутива инструменты установки программ. Запустите программу. При правильных настройках программа сообщит об отсутствии проблем с системой и предложит перейти к записи на диск. В меню главного окна Сервис (Service) выберите пункт Записать образ DVD (Burn DVD image). В появившемся окне Записать образ DVD (Burn DVD image) нажмите на кнопку Выбор файла для записи. Откроется диалог, в котором необходимо выбрать iso образ для записи и после выбора нажать клавишу ОК. Если вы всё сделали правильно, программа покажет информацию о iso файле и начнёт вычислять контрольную сумму. Эта операция может занять несколько минут. Вы можете сравнить полученную контрольную сумму с MD5SUM суммой на странице дистрибутива. Если числа не сходятся, то значит вы выбрали для записи не тот файл или скачанный вами iso образ был испорчен во время передачи данных по сети. Если цифры сходятся, вставьте диск для записи в дисковод. Дождитесь активации кнопки Начать (Start).

Нажмите на кнопку Начать (Start).

править] Запись установочного образа на USB Flash

Внимание! Запись образа дистрибутива на флешку приведёт к изменению таблицы разделов на носителе, таким образом, если флешка выполнила функцию загрузочного\установочного устройства и требуется вернуть ей функцию переносного накопителя данных, то необходимо удалить все имеющиеся разделы на флешке и создать нужное их количество заново.[1] Запись образа дистрибутива на флешку приведёт к изменению таблицы разделов на носителе, таким образом, если флешка выполнила функцию загрузочного\установочного устройства и требуется вернуть ей функцию переносного накопителя данных, то необходимо удалить все имеющиеся разделы на флешке и создать нужное их количество заново. Для восстановления совместимости флешки с операционными системами семейства Windows может понадобиться также пересоздание таблицы разделов (например, при помощи parted). Нужно удалить таблицу GPT и создать таблицу типа msdos. Кроме того, должен быть только один раздел с FAT или NTFS.

править] В операционной системе Windows

скачать образ дистрибутива (начиная с Шестой платформы образы стали гибридными и получили расширение iso); скачать архив с программой Win32 Disk Imager или ROSA Image Writer; распаковать файлы программы из архива в любой каталог; вставить флэшку в USB-разъем (размер флэшки должен быть не меньше размера скачанного образа диска); запустить файл .exe; в появившимся окне выбрать iso образ дистрибутива (для ROSA Image Writer), указав в поле "Тип файлов" все файлы - пункт *.* (для Win32 Disk Imager); выбрать устройство (флэшку); нажать кнопку Write (Win32 Disk Imager) или Запись (ROSA Image Writer) для записи образа на флэш-диск

Для записи образа на флешку подойдёт и утилита HDD Raw Copy Tool. На первом шаге нужно выбрать файл с образом диска:

На втором шаге нужно выбрать флешку, на которую будем записывать образ

Внимание! Не промахнитесь с выбором флешки — запись образа по ошибке на свой жёсткий диск приведёт к почти гарантированной потере данных на нём!

И, наконец, после проверки правильности выбранных параметров и нажатия кнопки Continue можно приступать к записи, нажав следом конопку START. По успешному завершению записи окно с индикацией процесса записи закроется, после чего можно закрыть и окно самой программы.

править] В операционной системе Linux

Для записи образа на флешку можно воспользоваться любой из двух программ с графическим интерфейсом:

править] SUSE Studio Imagewriter (imagewriter)

править] ROSA Image Writer (rosa-imagewriter)

править] Запись напрямую через dd

Запись можно осуществить и в консоли под правами пользователя root. Например, так:

dd oflag= direct status= progress if = alt.iso of= / dev / sdX bs= 1M; sync

Для удобства показа прогресса записи установите пакет pv и дайте команду:

pv alt.iso | dd oflag= direct of= / dev / sdX bs= 1M; sync

где alt.iso — образ диска ISO, а /dev/sdX — usb-устройство. Просмотреть список доступных устройств можно командой

lsblk

или (если такой команды нет):

blkid

Внимание! Не промахнитесь буквой — запись образа по ошибке на свой жёсткий диск приведёт к почти гарантированной потере данных на нём!

Внимание! Не добавляйте номер раздела, образ пишется на флэшку с самого начала!

Внимание! Не извлекайте флешку, пока образ не запишется до конца! Определить финал процесса можно по прекращению моргания индикатора флешки либо посредством виджета "Безопасное извлечение съемных устройств". В консоли можно подать команду eject / dev / sdX Не извлекайте флешку, пока образ не запишется до конца! Определить финал процесса можно по прекращению моргания индикатора флешки либо посредством виджета "Безопасное извлечение съемных устройств". В консоли можно подать командуи дождаться ее успешного завершения.

Например, так определяем имя устройства флешки:

$ lsblk | grep disk sda 8:0 0 931,5G 0 disk sdb 8:16 0 931,5G 0 disk sdc 8:32 1 7,4G 0 disk

Флешка имеет имя устройства sdc.

А затем записываем:

# pv /space/office/cas/iso/school/school-7.0.5-20140611-school-master-i586-ru-install-dvd5.iso | dd oflag=direct of=/dev/sdc bs=1M;sync dd: warning: partial read (524288 bytes); suggest iflag=fullblock 3GiB 0:10:28 [4,61MiB/s] [===================================> ] 72% ETA 0:04:07

править] В операционной системе OS X

Необходимо дать команду:

sudo dd if = alt.iso of= / dev / diskX bs= 1m sync

где alt.iso — образ диска ISO, а /dev/diskX — usb-устройство. Просмотреть список доступных устройств можно командой

diskutil list

Внимание! Не промахнитесь буквой — запись образа по ошибке на свой жёсткий диск приведёт к почти гарантированной потере данных на нём!





править] Проверка целостности записанного образа

Полная статья на форуме: http://forum.altlinux.org/index.php/topic,157.msg221680.html#msg221680

Внимание! Если речь идёт о записи на флешку образа LiveCD, проверка должна быть выполнена сразу же после записи на USB Flash, без запуска с него. Причина в том, что остаток флешки, при первом запуске LiveCD, форматируется, как r/w раздел, при этом меняется и таблица разделов.

1. Определяем длину образа в байтах (например, для altlinux-7.0.2-school-teacher-i586-ru-install-dvd5.iso):

du -b < путь к файлу образа.iso > | cut -f1 2063597568

2. Контрольная сумма образа из файла на сервере FTP:

grep altlinux-7.0.2-school-teacher-i586-ru-install-dvd5.iso MD5SUMS cf34ca5fe15d5367383aeccb60baf713 altlinux-7.0.2-school-teacher-i586-ru-install-dvd5.iso

3. Подсчёт контрольной суммы записанного образа на DVD или USB Flash (выполняется под правами пользователя root):

head -c 2063597568 / dev / sdd | md5sum cf34ca5fe15d5367383aeccb60baf713 -

Где размер после -c — вывод в п.1, а /dev/sdd — устройство DVD или USB Flash, на которое производилась запись.

править] Ссылки

править] Примечания